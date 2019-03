Bitdefender il numeste pe John Stynes in pozitia de director financiar

Producatorul de solutii de securitate cibernetica Bitdefender a anuntat numirea irlandezului John Stynes, un executiv cu aproape doua decenii de experienta in companii de tehnologie listate la bursa, in pozitia de director financiar.



John Stynes se alatura Bitdefender din functia de CFO al Verifone pentru Europa si Rusia, unde a avut un rol cheie in procesul de transfomare a departamentului financiar, de observatie strategica a businessului si de relatia cu investitorii din Europa. Activitatea sa a permis companiei sa se delisteze de la bursa si sa devina companie privata in august 2018.



…