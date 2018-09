Bitdefender: Botnetul Hide N Seek poate controla zeci de mii de dispozitive speculnd o neglijență a producătorilor ​Specialiștii in securitate cibernetica de la Bitdefender au constatat ca atacatorii din spatele botnetului Hide ’N Seek (De-a v-ați ascunselea), descoperit la inceputul anului 2018, speculeaza acum faptul ca unele terminale cu Android sunt vandute cu funcționalitatea de testare din timpul producției deja activata ca sa controleze de la distanța dispozitive inteligente. Rețelele de tip botnet pot fi folosite pentru atacuri care sa duca la blocarea anumitor site-uri. Practic, zecile de mii de dispozitive acceseaza simultan o pagina de internet și, trimițand un volum imens de trafic, duc la caderea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

