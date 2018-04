Bitdefender: Atacurile minerilor de monedă virtuală s-au triplat n Romnia n ultima jumătate de an O analiza efectuata de specialiștii in securitate cibernetica de la Bitdefender arata ca, in ultimele șase luni, ponderea raportarilor lunare de aplicații care ”genereaza” moneda virtuala in Romania s-a triplat, de la 8% din totalul ultimelor șase luni in septembrie, la 24% in luna februarie. In aceeași perioada de timp, atacurile ransomware au inregistrat o ușoara scadere, de doua procente, ceea ce arata ca infractorii cibernetici se orienteaza spre o metoda mult mai facila de a caștiga bani, arata un comunicat al companiei. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De anul viitor, vom putea primi sau trimite bani in orice tara a Uniunii Europene cu taxe mult mai mici. Vor fi aliniate comisioanele pentru astfel de tranzactii pentru toate tarile membre. Măsura se referă în special la statele care nu au adoptat moneda euro, precum România. Costuri…

- "Ca parte a celei mai puternice și eficiente Alianțe de aparare colectiva din istorie, Romania are in NATO, de un deceniu și jumatate, cea mai solida garanție de securitate a sa", afirma președintele Klaus Iohannis, intr-un mesaj transmis cu ocazia sarbatoririi Zilei NATO in Romania. "Romania va continua…

- Media euro a fost stabilita la 4,6557 lei fața de 4,6502 lei în ședința precedenta, minimul ultimelor opt saptamâni. Transferurile s-au efectuat între 4,65 și 4,658 lei iar cotațiile de la ora 14:00 erau de 4,65 – 4,653 lei. Cursul dolarului american a crescut…

- Economia Romaniei stape o baza ingusta, deși inregistreaza cea mai mare creștere din UE, deoarece veniturile se concentreaza in jurul unui numar mic de companii de impact, arata a patra ediție a studiului CITR Group privind evoluția companiilor de impact. Vorbim despre aproximativ 23.000de companii…

- Liderul unei grupari infractionale, responsabila pentru o serie de atacuri cibernetice ce au vizat peste o suta de institutii financiare din toata lumea, a fost arestat la Alicante, in urma unei anchete a Politiei spaniole, in cooperarea cu FBI, Europol si autoritatile din Romania,

- Grupul austriac Schweighofer vinde padurile pe care le are in Romania catre investitorul suedez Greengold Asset Management AB/KB, potrivit Bloomberg. Mai exact, vinde societatea Cascade Empire și Ocolul Silvic Cascade Empire, care impreuna dețin 14.283 hectare de padure in nordul Romaniei, potrivit…

- Banca Nationala a Romaniei lanseaza luni in circuitul numismatic un set de trei monede din aur, argint si tombac cuprat si o moneda din alama, pentru colectionare, dedicate implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, informeaza banca centrala. Moneda din aur va avea o valoare…

- O noua premiera in justitie. Magistratii ieseni au decis ca un sofer isi poate folosi in continuare permisul de conducere, desi este mort de aproape jumatate de an, informeaza Digi24.Instanta a decis totodata ca acestuia sa-i fie returnata si jumatate din amenda platita pentru depasirea vitezei…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca Romania a ieșit din marja de conformare pentru tentativa de adrerare la Zona Euro, insa arata ca s-ar putea redresa situația printr-un efort politic al Guvernului. Președintele considera ca un Comitet de lucru pentru moneda euro, care va lucra serios, ar putea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi ca aderarea Romaniei la Euro "nu aduce automat un avantaj”, afirmand ca termenul pentru aderarea la moneda euro in 2024 este fezabil."Sigur ca o completa integrare in structurile europene presupune si aderarea la Euro, dar aderarea…

- Ebriza este unul dintre startup-urile finaliste de la Startup Avalanche, competiția anuala organizata in Cluj-Napoca de Techsylvania si Risky Business. A facut parte din primul program de accelerare al start-up-urilor al Risky Business Cluj iar softul pe care l-au creat funcționeaza deja la peste 100…

- Piata criptomonedelor este plina de surprize. Se pare ca Roberto Escobar, fratele biologic al celebrului traficant de droguri Pablo Escobar, a lansat o moneda virtuala, denumita Diet Bitcoin (DDX). Noua moneda promite sa devina o alternativa mai rapida la bitcoin, scrie Gandul . Compania de investitii…

- 'Pentru cine considera ca lupta impotriva coruptiei nu este importanta sau e la noi asa cum este si la altii, eu le propun sa faca un exercitiu de imaginatie. Ganditi-va cum va arata Romania in doar 20 de ani, in timpul vietii noastre daca acest proces de depopulare a tarii continua, daca romanii care…

- Guvernul va adopta o ordonanta de urgenta pentru infiintarea unei Comisii nationale de fundamentare a planului de trecere la moneda euro, a declarat premierul Viorica Dancila, care a subliniat ca acesta reprezinta pentru Romania cel mai important obiectiv dupa cel al aderarii la UE. "În cadrul…

- Guvernul va adopta o ordonanta de urgenta pentru infiintarea unei Comisii nationale de fundamentare a planului de trecere la moneda euro, a declarat premierul Viorica Dancila, care a subliniat ca acesta reprezinta pentru Romania cel mai important obiectiv dupa cel al aderarii la UE. "In cadrul sedintei…

- Hidroelectrica produce astazi, 20 martie, aproximativ jumatate din necesarul de electricitate al Romaniei, conform datelor publicate pe site-ul operatorului de transport al energiei electrice Transelectrica. In condițiile unui consum de 9.604 MW, Hidroelectrica acoperea in aceasta dimineața, in jurul…

- Meteorologii au emis, recent, un nou avertisment de vreme rea. Potrivit ANM, aproape jumatate de tara se va afla sub avertisment cod galben de ninsoare si lapovita, incepand de astazi, 19 martie, ora 18 si pana maine, 20 martie, ora 15. Pe langa stratul consistent de zapada care se va depune, in…

- In orasul Blaj (Alba) se va construi o sala polivalenta de peste 2.000 de locuri, in care vor incapea 10% din locuitori, investitia ajungand la 32 de milioane de lei. Decizia s-a luat deoarece sala de sport in care joaca echipa de volei feminin, campioana Romaniei, a devenit neincapatoare. …

- Cursul euro a urcat de la 4,6570 la 4,6616 lei, intrând astfel într-o noua saptamâna în care media se va învârti în jurul pragului de 4,66 lei. Transferurile s-au efectuat în culoarul 4,655 – 4,6663, dupa o deschidere la 4,659 lei. Cotațiile de…

- Congresul PSD a votat Conventia nationala pentru adoptarea monedei euro pâna în 2024, presedintele PSD, Liviu Dragnea, afirmând ca este un pas obligatoriu pentru ca România sa poata sta la masa bogatilor.

- Mișcarea este considerata o eroare, iar oficialii de la Bruxelles ne transmit ca va costa extrem de mult in viitor sa punem la loc ce dezafactam astazi. „Am atras atentia Romaniei sa se gandeasca de doua ori cand elimina tronsoane feroviare, pentru ca este foarte usor sa elimini, dar este foarte scump…

- Jumatate dintre indicii bursieri din Romania au crescut cu peste 8%, de la inceputul anului, iar BET, care arata evolutia celor mai tranzactionate 13 companii de pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, a urcat cu 8,49%, conform Agerpres. Cea mai mare apreciere, 8,64%, a fost inregistrata…

- Deputatul PNL Cristian Buican a sustinut miercuri, 28 februarie 2018, o declaratie politica privind criza lemnului de foc pentru populatie. “Stimati colegi, Am venit astazi in fata dumneavoastra pentru a detalia una din cele mai stringente probleme cu care se confrunta populatia Romaniei, dar despre…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi, la Bucuresti, ca nu exista nicio relatie intre MCV si Articolul 7 al Tratatului UE, deoarece nu exista nicio amenintare sistemica fata de statul de drept. "Nu exista nicio relatie intre MCV si Articolul 7. Nu exista…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, susține ca MCV-ul se va ridica doar in momentul in care Romania va respecta toate cerințele Comisiei Europene. El arata ca atacurile publice, in mass-media la adresa justiției afecteaza separația puterilor in stat și menține nevoia supravegherii…

- Amenintarea ransomware GandCrab a facut peste 50.000 de victime in mai putin de o luna, inclusiv din Romania, si cere recompense substantiale ca sa redea accesul la datele blocate, informeaza producatorul de solutii de securitate Bitdefender.

- Amenintarea ransomware GandCrab a facut peste 50.000 de victime in mai putin de o luna, inclusiv din Romania, si cere recompense substantiale ca sa redea accesul la datele blocate, informeaza producatorul de solutii de securitate Bitdefender.

- In Banat se inregistreaza, incepand din noaptea trecuta, temperaturi extrem de mici, la fel ca-n intreaga țara, din cauza masei de aer rece de origine polara care a patruns in Romania. Astfel, jumatate din țara, inclusiv județele din vest, sunt sub cod galben de ger, iar cealalta jumatate sub cod portocaliu…

- Jumatate dintre companiile in insolventa au realizat investitii semnificative pe termen lung cu trei ani inainte de momentul intrarii in insolventa, iar aproape trei sferturi dintre acestea au inregistrat, ulterior momentului investitiei, venituri si profituri in scadere, spune Iancu Guda,…

- La 16 februarie 1968, prin Legea nr. 2, Romania renunța la organizarea sovietica in regiuni și raioane și revenea la unitatea administrativ-teritoriala tradiționala – județul, la care se renunțase in 1951. Atunci, au fost inființate/reinființate 39 de județe, plus municipiul București. Județul nostru…

- Protectie pentru bugetari: OUG pentru majorarea salariilor brute Guvernul pregateste un proiect de OUG pentru marirea salariilor brute ale personalului auxiliar din institutiile de stat, bugetari incadrati cu norme part-time, care, in prezent, trebuie sa plateasca taxe mai mai decat salariile…

- WWF-Romania propune adaptarea masurii de silvomediu astfel incat aceasta sa poata asigura, cu bani europeni, plați pentru toate restricțiile necesare conservarii padurilor virgine, a celor din ariile protejate, inclusiv padurile valoroase din perspectiva biodiversitații și a resurselor de sol. „Eu zic…

- Aproape o jumatate de kilogram de bijuterii din metal galben si alb precum si mai multe articole de incaltaminte si imbracaminte susceptibile a fi contrafacute au fost descoperite asupra unui barbat cu dubla cetatenie, ce calatorea intr-un autocar din Turcia in Romania, acesta fiind amendat cu 5.000…

- România are un PIB de 200 de miliarde de euro, cu 20 de milioane de locuitori, iar Portugalia are acelasi PIB, cu jumatate din locuitori, a declarat marti, presedintele Initiativei pentru Competivitate (INACO), Andreea Paul, într-o conferinta organizata de Patronatul Investitorilor Autohtoni.…

- Uniunea Europeana (UE) avertizeaza ca, in cazul in care presedintele american Donald Trump ia masuri nedrepte fata de Cei 28, va fi pregatita ”sa reactioneze rapid si in mod adecvat”. scrie The Associated Press.Trump s-a declarat, intr-un interviu difuzat in weekend, iritat de politica comerciala…

- Un grup de dezvoltatori de software și avocați s-a alaturat producatorilor de fructe din Laos, inventand o moneda virtuala cel puțin ciudata: Bananacoin. Dupa cum ii sugereaza și denumirea, Bananacoin este un jeton utilitar bazat pe Ethereum, legat la prețul de export al unui kilogram de banane, potrivit digi24.ro.…

- Estonia, lider mondial al inovațiilor in domeniul e-services, printre care Skype și Transferwise, se gandește acum la o noua premiera: "estcoin", o moneda virtuala, care sa plaseze euro in sistemul blockchain, scrie jurnalul.ro.

- Drumarii au intervenit, in ultimele ore, cu aproape 1.300 de utilaje de deszapezire si au imprastiat peste 8.800 de tone de material antiderapant, potrivit CNAIR. Luni, sunt sub avertizare cod galben jumatate dintre judetele tarii. Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca la aceasta ora nu exista…

- Bitcoin s-a depreciat marti cu pana la 20%, la cel mai redus nivel din ultimele sase saptamani, din cauza temerilor investitorilor legate de perspectiva de inasprire a reglementarilor la nivel global, relateaza Bloomberg.Ce mai importanta moneda virtuala din lume si-a limitat pierderile pe…

- Hagi și-a luat inapoi fiul! Cat a dat ”Regele” pentru cea mai paguboasa afacere pe care a facut-o. Viitorul Constanța l-a repatriat, oficial, pe Ianis Hagi , mijlocașul in varsta de 19 ani fiind rascumparat de la Fiorentina florența contra sumei care fusese platita pentru el: 2 milioane de euro. Dincolo…

- Decizia de a o desemna premier pe Viorica Dancila a afectat pagina de Facebook a presedintelui Klaus Iohannis, dupa ce mai multi utilizatori au decis sa-si retraga ”like-urile”. Și postarile presedintelui au fost asaltate de tot mai multe comentarii negative. De asemenea, grupul civic #rezist a criticat…

- Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana joi seara sub cod portocaliu de ninsori si viscol. De asemenea, pana la ora 22.00 este in vigoare o avertizare cod galben de vant puternic si precipitatii abundente.

- Unele dinre site-urile pe care le accesati va pot afecta piesele calculatorului sau chiar mari factura la electricitate. Este vorba de portaluri care folosesc resursele calculatorului pentru producerea unor monede virtuale. Doar in cateva zile, in Romania au fost descoperite zeci de astfel de adrese…

- Romania se afla pe primul loc in Europa Centrala si de Est in ceea ce priveste numarul de acte normative adoptate anul trecut, iar aproape jumatate dintre acestea au impact direct sau semnificativ asupra IMM-urilor, a declarat, marti, Florin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderi…

- Goana dupa criptomonede: Atacurile hackerilor s-au intețit și in Romania Atacurile hackerilor care tintesc obtinerea de criptomonede – proces denumit „mining” (minerit) – sunt din ce in ce mai numeroase, in Romania fiind identificate peste 240 de cazuri. „Atacurile cu software care…

- Echipamentele realizate de Netgear vor ingloba protectie la atacuri informatice asupra dispozitivelor smart, furnizata de Bitdefender. Bitdefender, cel mai mare jucator de software de pe piata locala, a semnat un parteneriat de licentiere a tehnologiilor cu producatorul american de echipamente…

- In acest an, turiștii au descoperit un loc ideal pentru a-și petrece sarbatorile de iarna. Pe partiile din Munții Lotrului mii de turiști și-au petrecut sarbatorile, iar prețurile sunt la jumatate fața de Poiana Brașov, iar pentru amatorii sporturilor de iarna condițiile sunt bune, scrie Business Magazin.…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat, vineri, un curs de 4,6365 lei/euro, in creștere cu 0,13% fața de ziua precedenta și dupa doua ședințe in care moneda națiobala s-a apreciat. Joi, banca centrală a anunțat un curs de 4,6304 lei/euro. Leul a terminat anul 2017 la minimul istoric…

- Diferenta de 1 leu pentru fiecare litru de benzina a condus mii de soferi sa-si treaca masina pe GPL, pretul real al unei alimentari fiind de 90 lei pentru un rezervor plin. DE CE RECOMANDAM GPL SI IN ANUL 2018? In conceptia Monteaza GPL Romania ,…