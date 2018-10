Bitdefender a dezvoltat un decriptor pentru GandCrab, cel mai răspndit ransomware din lume Bitdefender, cu sprijinul Europol, Poliției Romane și altor instituții de aplicare a legii, precum FBI, a dezvoltat un utilitar gratuit pentru recuperarea datelor blocate, destinat victimelor celei mai recente versiuni a clasei de ransomware GandCrab. Acesta a infectat pana acum jumatate de milion de victime, iar kiturile de decriptare pentru versiunile anterioare au fost descarcate de 114.000 de utilizatori, care nu au mai platit astfel zeci de milioane de euro atacatorilor. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia Romana, cu sprijinul Europol, Bitdefender si al altor institutii de aplicare a legii, a lucrat la dezvoltarea unui utilitar gratuit pentru recuperarea datelor blocate, destinat victimelor celei mai recente...

- Politia Romana, impreuna cu Europol si Federatia Europeana a Bancilor, a lansat, miercuri, o campanie de prevenire a celor mai intalnite sapte tipuri de fraude in mediul online, potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR).

- Politia Romana, impreuna cu Europol si Federatia Europeana a Bancilor, a lansat, miercuri, o campanie de prevenire a celor mai intalnite sapte tipuri de fraude in mediul online, potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit sursei citate,…

- Atacurile cibernetice de tip "ransomware" sunt din ce in ce mai legate de actiuni ale unor state-natiuni, a anuntat marti Europol, Oficiul European de Politie, informeaza AFP preluata de Agerpres. Desemnate prin termenul "ransomware", aceste atacuri constau in a intra in posesia datelor unui…

- Atacurile cibernetice de tip "ransomware" sunt din ce in ce mai legate de actiuni ale unor state-natiuni, a anuntat marti Europol, Oficiul European de Politie, informeaza AFP. Desemnate prin termenul "ransomware", aceste atacuri constau in a intra in posesia datelor unui utilizator printr-un software…

- Administratorii paginii de Facebook a Poliției Romane au apelat la WhatsApp pentru a crește ratingul paginii. Poliția a fost inundata de recenzii de o stea. Traian Berbececanu, fostul șef al BCCO Alba, a postat pe pagina sa de Facebook imaginea unui mesaj primit pe contul de WhatsApp. Administratorii…

- Barbatul care conducea autoturismul inmatriculat in Suedia cu numere personalizate continand injurii la adresa PSD nu a savarsit niciun fel de abatere de la legislatia romaneasca in lipsa unor prevederi exprese care sa interzica folosirea acestor numere, considera Cosmin Andreica, lider sindical EUROPOL…

- Politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Poliției Romane au depistat, saptamana trecuta, 38 de persoane care conduceau cu viteze de peste 180 km/h. Cea mai mare viteza inregistrata de radar a fost de 211 km/h, atat pe autostrada A2, ...