- Inspirați de succesul pe plan internațional inregistrat de bitcoin și alte monede virtuale, un grup de romani au inceput sa dezvolte o criptomoneda care poate fi obținuta direct in browser - WebDollar. Criptomonedele au devenit un subiect foarte discutat din cauza creșterii exponențiale a prețului bitcoin,…

- HOROSCOP BERBEC Incearca sa fii impartial in judecatile tale de valoare, pentru ca treci printr-o situatie in care chiar nu ai voie sa tii partea nimanui si nici sa ai propriile tale preferinte. Chiar daca inima ta inclina intr-o anumita directie, tine sub control aceasta slabiciune, pentru…

- Presedintele Tribunalului Specializat Cluj, Razvan Costea, a declarat, miercuri, citat de Mediafax, ca a fost numit si un administrator judiciar care va face propuneri in functie de situatia pe care o constata la SC Clujana SA. ”Tribunalul Specializat Cluj a admis cererea de insolventa a SC Clujana…

- Portocalele mancate regulat te pot ajuta sa-ti protejezi sanatatea pe timpul iernii. Afla de ce este bine sa mancam portocale iarna si care sunt beneficiile surprinzatoare pe care le ofera consumul regulat de portocale, scrie Ziua de Cluj.

- Poate unii cunosc un episod din desenele animate Dexter's Laboratory unde Dexter, dupa ce a dorit sa invete in cel mai scurt timp toata materia la franceza pentru un test, a decis sa-si foloseasca aparatul de invatare care, practic, era...

- Flaviu este absolvent al Facultații de Drept a Universitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, promoția 2017. Inainte de a fi student, aradeanul a studiat la Colegiul Național „Moise Nicoara”. La Institutul Național al Magistraturii (INM) a fost admis cu media generala 7,73, obținand la proba juridica 72…

- Potrivit aceluiași document, elevii nu vor mai fi obligați sa efectueze serviciul pe școala, scriu jurnaliștii de la Hotnews.ro. In plus, ”personalului din invațamant ii este interzis sa desfașoare sau sa incurajeze acțiuni de natura sa afecteze imaginea publica a copilului și viața intima,…

- Acum niște ani am vazut un film tare bun, de suflet și plin de umor, in care jucau doi mari actori, care nu intamplator sunt unii dintre actorii mei preferați: Jack Nicholson și Morgan Freeman. Iar filmul se numește „Bucket List“. Sigur l-ați vazut, iar cei care nu ați avut ocazia ar trebui sa il vizionați.…

- HOROSCOP BERBEC Mintea ta e sursa ta principala de energie, pentru ca de acolo vin idei pe banda rulanta, una mai buna ca cealalta. Lasa-te, deci, condus in toate de roadele mintii tale, pentru ca dai clasa orcui prin rationamente logice, argumentatie clara si la obiect, calcule corecte facute…

- Viitoarele mame ar trebui sa straluceasca de fericire, insa un studiu realizat in Marea Britanie a descoperit ca un sfert dintre gravide se confrunta cu probleme de sanatate mintala in timpul celor noua luni de sarcina.

- "Eu mai aveam vreo 50 de zile din pedeapsa, deci nu am primit cine știe ce beneficiu. Toți au facut 50 % din pedeapsa, eu am facut peste 90%.Trebuie sa mai faca cineva pușcarie, daca toți barbații aștia fug. Fac eu pușcarie, face Borcea. Nu e o experiența de viața prea placuta. Fotbalul nu ma mai…

- Fara sa aiba o poveste, caractere sau o grafica impresionanta, Tetris este cel mai simplu joc, dar care a avut un succes incredibil, mai ales la inceputul jocurilor video, in anii '80 si '90. Ca fapt divers, inca mai are succes, ramanand...

- Fabio Coentrao s-a luat la bataie cu un coleg pe teren in timpul meciului dintre Belenenses și Sporting Lisabona, in Cupa Ligii Portugaliei. Jucatorul imprumutat de la Real Madrid s-a imbrancit cu argentinianul Marcos Acuna, in minutul 60, iar dupa 12 minute Coentrao a fost inlocuit de antrenorul Jorge…

- Fostul proprietar al unei fabrici din Moscova a împușcat mortal un barbat în timpul unui scandal cu un rival în afaceri, relateaza presa rusa. Potrivit primelor informații, atacatorul ar fi liber înca și s-ar mișca prin cladire. Fostul proprietar al unei fabrici de…

- „Cand cineva ca vorbeste despre un sat va imaginati casute mici, din lemn, acareturi pentru vite si gradini mari? Exista insa un sat care contrazice totalmente acest stereotip”, relateaza lifter.com.ua, citat de Radio Chisinau. In Apsa de Jos nu exista nicio casa cu un singur etaj, iar satenii isi…

- Furtuna tropicala Tembin, ridicata la categoria de taifun dupa ce a provocat aproximativ 200 de morti si zeci de disparuti in insula Mindanao din Filipine, s-a indepartat de arhipelagul filipinez indreptandu-se spre Marea Chinei meridionale, relateaza duminica agentiile EFE si ...

- Imaginile șocante prezinta cateva femei forțate sa se palmuiasca peste fața in timpul galei de sfarșit de an al companiei la care lucreaza. Femeile care apar in videoclip lucreaza la compania de frumusete și cosmetica Jinhuayuan Meiye Meiye. Ele sunt angajatele care au obținut rezultate slabe in timpul…

- In cadrul Dosarului Revolutiei, procurorii au declarat, luni, ca au inregistrat avansari in ancheta, fiind clarificate imprejurarile legate de fuga cuplului Ceausescu din decembrie 1989, dar si cele legate de declansarea si efectuarea diversiunii militare, aceasta fiind cauza numeroaselor decese.

- Robert Glința (21 de ani) a cucerit medalia de bronz in proba de 100 de metri spate, la Campionatele Europene de natație in bazin scurt de la Copenhaga. Timpul romanului legitimat la Dinamo a fost 49.99, care a reprezentat totodata și un record național. Medalia a fost decernata de Camelia Potec. Aurul…

- RunPee poate fi desmenata deja cea mai folositoare aplicatie lansata in 2017. Ea cuprinde o baza de date a celor mai noi si mai apreciate filme, impreuna cu cele mai bune minute alese de utilizatori pentru o pauza la baie.

- Romanii, ca si restul europenilor, prefera in continuare confortul ecranelor mari pentru a viziona continutul video. Netflix a dat publicitatii cateva informatii interesante, care, desi obtinute prin intermediul propriei platforme de streaming, reprezinta un numitor comun pentru obisnuintele actuale…

- Politistul ranit in timpul perchezitiilor de la Radauti a iesit din coma si reuseste sa comunice cu medicii, insa a ramas paralizat pe partea stanga a corpului. Medicii spun ca pot aparea in continuare complicatii. Purtatorul de cuvant al spitalului de Neurochirurgie din Iasi, medicul Florin Gramada,…

- Politistul din Suceava, lovit in cap cu sabia in timpul unor perchezitii, a ramas paralizat pe partea stanga, informeaza Digi24.ro. In plus acesta ar putea avea probleme si cu ochiul stang. Medicii spera totusi sa il recupereze si vor mai face cel putin 6 luni de zile exercitii cu el.Barbatul, in varsta…

- Cât costa o ora din viața. Iata o pilda care te va pune pe gânduri. Un om a venit de la munca tarziu, obosit si nervos, gasindu-si baiatul de 5 ani asteptand la usa. – Tati, pot sa te intreb ceva? – Da, sigur, despre ce e vorba? a raspuns omul.…

- ”Sub nume false sau nick-name-uri primesc zilnic foarte multe amenințari pe Facebook, pe rețele de socializare, pe internet, pe mail-uri, persoane care vor pur și simplu sa ne suprime, ca și activitate, poate ca și persoane, pana la urma, sa ne intimideze, sa ne faca sa renunțam, și practic sa le…

- Patru persoane, din care doua ranite de gloante, au ajuns sambata la Spitalul de Urgenta din Bistrita dupa ce au fost implicate intr-o altercatie la Sangeorz-Bai, in urma careia politistii au fost nevoiti sa faca uz de arma dupa ce au fost atacati de scandalagii, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Indragita actrița Laura Cosoi se considera o femeie norocoasa pe toate planurile. Ea a acceptat sa treaca ”Dincolo de aparențe” alaturi de Florentina Fantanaru și sa vorbeasca despre felul cum decurge viața ei in acest moment, atat pe plan professional, cat și personal.

- Medicul pediatru spune ca unul dintre adolescentii pe care ii are in grija a incercat sa-si ia viata, disperat de lipsa tratamentului. "Exista, pe imunologie pediatrica, aproximativ 100 de copii a caror viata este pusa in pericol in acest moment. Sunt, unii dintre ei, internati in spital, unii cu boli…

- Intreaga proprietate, care insumeaza peste 9.540 de metri patrați, este ofertata la 27,8 milioane lei (exclusiv TVA). La aceasta se adauga un spațiu comercial de 118 metri patrați, cu 676.245 lei (exclusiv TVA). In Cluj-Napoca, la fel ca in alte orașe principale din țara, marile fabrici au fost inlocuite…

- Stela Popescu a incetat din viața joi, 23 noiembrie, la varsta de 81 de ani. A fost gasita moarta in holul casei. Ștefan Banica Junior este profund indurerat de dispariția Stelei Popescu, cea care a facut ani de zile un cuplu pe scena cu tatal sau. „Sunt șocat pentru ca nu imi imaginez și…

- Ștefan Banica Junior a vorbit despre moartea marii actrițe Stela Popescu. Artistul este in stare de șoc. Stela Popescu, care a avut multe secrete la viața ei , a fost una dintre cele mai indragite șiu apreciate actrițe de comedie din Romania. Artista a incantat generații intregi de romani cu rolurile…

- Kaufland, lider pe piata de retail alimentar din Romania, va demara astazi, alaturi de fermieri romani membri ai Cooperativei "Tara mea" din care face parte si compania germana, un proiect menit sa creasca cantitatile de carne de porc romanesc comercializate. "Germania, Portugalia, Ungaria. De ce in…

- Imi zice un cititor, referitor la articolul de ieri, ca trebuie sa ne supunem puternicilor lumii, ca noi, nefiind cine știe ce la nivel planetar, nu avem alta șansa decat sa acceptam tot ceea ce ni se intampla. Dar, oare așa o fi? Noi, in istoria noastra am stat tot timpul cu capul plecat, neindraznind…

- Tramvaiul denumit Autentic este conceput si fabricat de Astra Vagoane Calatori iar componentele provin in mare parte de la firme din Romania, spune reprezentatul companiei. Pe langa faptul ca este modular si cu podea joasa, noul tramvai poate fi unidirectional sau bidirectional, cu usi care sa se…

- EURES Romania ofera 300 locuri de munca vacante in Portugalia (campania 2018) pentru munca sezoniera in agricultura, la recoltarea zmeurei. Durata contractușui este de aproximativ 3 luni, iar timpul de lucru este de 40 de ore/saptamana, cu posibilitatea ca in timpul campaniei, in funcție de producție,…

- "Încotro Alecule?". Astfel își începea Ion Luca Caragiale scrisoarea adresata lui Alexandru Vlahuța, prietenul sau bun, alaturi de care a lucrat la "Timpul". Epistola, datata 1894, a fost redescoperita de "Magazin Istoric" și publicata în 2012.…

- Joi, 16 noiembrie, in Bacau va avea loc a șasea ediție a programului „Invest in Romania” inițiat de Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR) in parteneriat cu Direcția de Investiții Straine din Ministerul pentru Mediul de Afaceri Comerț și Antreprenoriat…

- De la primul avion si pana la ultimul tractor, fabrica din Brasov a fost un fanion al tarii. In vremurile bune, pe poarta fabricii Tractorul intrau pana la 30.000 de muncitori, iar produsele, trimise la export. Astazi, fosta platforma industriala si-a schimbat fata, iar vechea intrare, ale carei cladiri…

- Ma vad nevoit sa aduc niște clarificari in ceea ce privește articolul aparut in presa și semnat de consilierul local PMP din Zlatna, in ceea ce privește spațiile din actualul sediu al Primariei orașului, inchiriate catre societatea SC SPONI SRL prin LICITAȚIE PUBLICA in anul 1999 respectiv 2001. In…

- Christina Estrada, care sustine ca „are nevoie de fiecare penny din acesti bani”, cheltuie un milion de lire pe haine in fiecare an, 250.000 de lire pe vacanta la Paris, 94,000 pentru tratamentele de infrumusetare si de 9,400 de lire pentru patru cutii de de crema de fata. Dar ce altceva mai face sotia…

- Singuratatea Dezvoltarea retelelor sociale si descresterea contactului interuman l-au indemnat pe chirurgul Vivek Murthy sa catalogheze singuratatea ca fiind o epidemie globala, care ar putea fi letala. Julianne Holt-Lunstad, profesor de psihologie din cadrul Universitatii Brigham Young, a descoperit…

- Termenul pentru depunerea cererilor de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima impadurire și crearea de suprafețe impadurite” a fost prelungit pana la data de 17 noiembrie 2017, informeaza Ministerul Apelor și Padurilor printr-un comunicat remis, joi, AGERPRES. Banii…

- Relatiile fericite sunt acelea in care ne simtim apreciati, valorizati si in care gasim incredere si deschidere. Cu totii ne dorim sa ne intalnim sufletul pereche, aceea persoana care sa ne faca sa ne simtim speciali si sa ne iubeasca neconditionat.

- LOTO 6/49: 18, 37, 27, 10, 44, 5 Joker: 21, 41, 27, 42, 20, 10 Noroc plus: 0 4 9 9 6 9 Loto 5/40: 29, 32, 5, 37, 4, 30 Super Noroc: 9 1 3 9 5 4 Noroc: 8 8 9 6 5 5 1 Articolul LOTO 6/49. Numerele extrase duminica, 29 octombrie 2017 la LOTO apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- “Iubitul meu ma sustine tot timpul! Vorbim despre casatorie, despre un copil. Avem o relatie serioasa. Acum ma simt foarte linistita sufleteste, iar acest lucru ma ajuta sa evoluez in cariera. Ne sustinem reciproc”, ne-a spus Roxana, care ne-a mai marturisit ca se intelege foarte bine cu baietelul…

- Defecțiunea aparuta la sistemul de racire al serverului central a fost remediata joi, spre seara. In vederea recuperarii intarzierilor create, sambata, 28 octombrie 2017, activitațile Serviciului public comunitar regim permise de conducere și inmatriculare a vehiculelor Bacau se vor desfașura in program…

- Timpul petrecut in trafic pentru a ajunge de acasa la birou este cu siguranța unul dintre marile dezavantaje resimțite de mulți dintre locuitorii capitalei. Tocmai de aceea, cei care se gandesc sa iși cumpere un apartament nou incearca sa gaseasca acele blocuri amplasate cat mai aproape de stațiile…

- „De la an la an, Black Friday este un fenomen din ce in ce mai spectaculos. Plecand de la succesul Black Friday de anul trecut ne-am pregatit in ultimele 10 luni si vom avea oferte foarte bune pentru tot ceea ce isi doresc clientii”, a declarat Tudor Manea, General Manager eMAG. Astfel, numeroase…

- “Optiunea Net nelimitat presupune internet de mare viteza, fara limitare, la viteze 4G fara limita de trafic, si fara cost aditional”, conform datelor furnizate de agentii de vanzari din magazine si din call-centere. “Optiunea se activeaza automat si este disponibila la toate planurile tarifare din…