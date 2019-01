La nivel global, piata criptomonedelor a pierdut circa 80% din valoare in ultimul an, ajungand la un prag de doar 127,5 mld. dolari. Daca pana acum scaderile erau puse pe seama faptului ca organele de reglementare din diverse economii anuntau ca vor impozita sau vor interzice tranzactionarea cu criptomonede, acum scaderea are cauze mult mai profunde si mai grave, fiind semn ca investitorii si-au pierdut increderea in criptomonede.

Mati Greenspan, analist de piata in cadrul firmei de consultanta eToro, spune ca toti clientii il intreaba care este motivul pentru aceste scaderi, insa specialistii…