Bitcoin versus Ripple: Cum au evoluat anul trecut monedele si cate sunt in circulatie

- Noul an a adus cateva surpize in sectorul cripto-monedelor, dat cea mai mare a fost generata de Ripple, care a crescut cu peste 42% de procente in ultimele 24 de ore. Astfel, pretul Ripple a crescut la circa 3,8 dolari, iar valoarea toatala a acestor monede a ajuns la 147 miliarde de dolari, fiind astfel…

- Uitați de Bitcoin și de Satoshi Nakamoto, exista o noua senzație online: moneda virtuala Ripple a crescut anul trecut cu 37.000%, iar Chris Larsen, fondator și președinte al companiei cu același nume are acum o avere estimata la 37,3 miliarde de dolari, potrivit revistei americane Forbes . Reamintim,…

- Bitcoin a inceput noul an in scadere, pentru prima oara din 2015, continuand tendinta negativa pe care s-a inscris dupa nivelul record de 19.511 dolari pe unitate atins pe 18 decembrie, transmite Bloomberg.Citește și: DOLIU in lumea muzicala: un artist de muzica populara s-a SINUCIS, chiar…

- Bitcoin a inceput noul an in scadere, pentru prima oara din 2015, continuand tendinta negativa pe care s-a inscris dupa nivelul record de 19.511 dolari pe unitate atins pe 18 decembrie, transmite Bloomberg. Moneda virtuala a scazut luni, la New York, la 13.624,56 dolari pe unitate, fiind cu 4,8% sub…

- Moneda digitala Ripple (XRP) a crescut cu peste 70% in ultimele 24 de ore, trecand pe pozitia a doua in topul criptomonedelor, cu o valoare a pietei de peste 100 de miliarde de dolari. 0 0 0 0 0 0

- Valoarea tuturor locuintelor din SUA a crescut cu aproape 2.000 de dolari (sau 6,5%) in 2017, pana la 31.800 miliarde de dolari, iar chiriasii americani au platit o suma record de 485,6 miliarde de dolari, a estimat joi grupul imobiliar Zillow, informeaza AFP. Cresterea cu 6,5% a valorii locuintelor…

- Cotatia monedei virtuale bitcoin a scazut semnificativ vineri pe pietele din Asia, apropiindu-se de 13.000 de dolari, un declin de 30% comparativ cu cotatia record de aproape 20.000 de dolari inregistrata la inceputul saptamanii, transmit AFP si Reuters. In jurul orei 12:50 la Tokyo (03:50…

- Incepand de marti, cand a depasit pragul psihologic de 20.000 de dolari, cea mai populara dintre monedele virtuale, bitcoin, se depreciaza. O evolutie care, prin comparatie, duce cu gandul la anul 2008, cand petrolul,...

- Moneda virtuala Bitcoin a scazut cu 10 , pana la 17.000 de dolari, dupa ce piata monedelor virtuale a inceput sa promoveze bitcoin cash, o extensie a monedei virtuale, relateaza Digi 24.In plus, aproape un sfert din monedele Bitcoin sunt blocate, ca urmare a unor masuri de securitate care fac imposibila…

- GMO Internet Group, o companie cu afaceri in domeniul internetului, a precizat ca din martie 2018 va plati o parte a salariilor celor aproape 5.000 de angajati in moneda virtuala Bitcoin. In luna februarie acestia vor avea dreptul sa opteze procentajul de Bitcoin din salariul lunar, limita minima…

- Bulgaria deține monede digitale Bitcoin in valoare de 3 miliarde de dolari, scrie CoinDesk.com . Este vorba de 200.000 de unitați Bitcoin, care au fost confiscate in luna mai de catre forțele de ordine, in cadrul luptei impotriva crimei organizate. Moneda digitala Bitcoin a trecut vineri de valoarea…

- Bitcoin a depasit pentru prima oara, vineri, nivelul de 17.000 de dolari pe unitate, iar cererea uriasa a dus la blocarea uneia dintre cele mai mari platforme de tranzactionare, cu doar cateva zile inainte de inceperea tranzactiilor cu contracte futures pentru moneda virtuala in Statele Unite, relateaza…

- Aprecierea cu peste 3.000 de dolari a bitcoin din ultimele 24 de ore continua sa contrazica numerosii sceptici, cererea pentru cea mai importanta moneda virtuala din lume explodand. Investitorii s-au inghesuit joi sa deschida conturi noi sau sa plaseze ordine, provocand incetinirea si blocarea Coinbase,…

- Cripto-moneda Bitcoin si-a continuat joi aprecierea, atingand pentru prima data in istorie o valoare de peste 15.000 de dolari, in urma unei cresteri de peste 50% intr-o singura saptamana, informeaza AFP. In jurul orei 10:05 GMT, moneda virtuala inregistra o valoare record de 15.075,02 de…

- Cripto-moneda Bitcoin și-a continuat joi aprecierea, atingand pentru prima data in istorie o valoare de peste 15.000 de dolari, in urma unei creșteri de peste 50% intr-o singura saptamana, informeaza AFP. În jurul orei 10:05 GMT, moneda virtuala înregistra o valoare record de…

- Frații Tyler și Cameron Winklevoss sunt primii miliardari in Bitcoin ai lumii. Cei doi, cunoscuți pentru faptul ca l-au dat in judecata pe Mark Zuckerberg, directorul Facebook, pe motiv ca a furat ideea rețelei sociale de la ei atunci cand studiau impreuna la Harvard, au primit o compensație de 65 de…

- ​Moneda electronica Bitcoin are cea mai buna perioada din istoria sa si "spulbera" toate recordurile. Cel mai recent, Bitcoin a trecut de 14.000 de dolari, la nici zece zile dupa ce depasise pragul de 10.000 de dolari. Parcursul uimitor al Bitcoin a atras atentia investitorilor, dar i-a facut pe multi…

- Cripto-moneda Bitcoin si-a continuat miercuri aprecierea, atingand o noua valoare record de peste 12.000 de dolari, in pofida semnelor de intrebare cu privire la valoarea sa reala si a avertismentelor cu privire la formarea unei bule speculative, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. În jurul…

- Fenomenul criptomonedelor a explodat in intreaga lume, iar valoarea lor continua sa creasca. Aceasta a atins nivelul record de 189 de miliarde de dolari, potrivit datelor disponibile pe Coinmarketcap, fiind echivalenta cu capitalizarea cumulata a bancilor americane Goldman Sachs si Morgan Stanley. Nici…

- Moneda virtuala bitcoin traverseaza o perioada de zile mari, afisand record dupa record. Ultimul l-a stabilit in ultima zi din saptamana trecuta, cand, duminica, a atins 11.826,76 dolari, cu peste 500 de dolari fata de v...

- Moneda virtuala Bitcoin a urcat pana la un maxim istoric de peste 10.000 de dolari miercuri pe mai multe burse specializate majore, informeaza Reuters, citat de hotnews.ro.In aceasta dimineața, pe populara platfoma de tranzacționare BitStamp, un bitcoin se tranzacționa pentru 10.

- Bitcoin a atins un nou record, de aproape 8.200 de dolari pe unitate, dupa ce in weekend a depasit pentru prima oara pragul de 8.000 de dolari pe unitate, informeaza stiripesurse.ro, citand News.ro. Bitcoin a marcat, astfel, o crestere de aproape 50% in numai opt zile.

- Bitcoin a scazut sub valoarea record atinsa zilele trecuta, de 8.000 de dolari, la inceputul sedintei de tranzactionare de marti, dupa ce a fost anuntat ca au fost furate criptomonede tether in valoare de 31 de milioane de dolari, potrivit Bloomberg. Compania care sta in spatele criptomonedei…

- Informatia a aparut dupa ce compania americana de plati Square a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute ca a inceput sa permita anumitor clienti sa cumpere si sa vanda monede bitcoin pe aplicatia sa Cash. Bitcoin a fost tranzactionata luni pana la 8.197,81 dolari pe unitate, pe platforma…

- A fost cel mai prolific an de care s-a bucurat cryptomoneda Bitcoin, valoarea acesteia crescand de la 600 la un maxim record de peste 7.300 de dolari. Drept rezultat, unul dinre cei mai mari detinatori de Bitcoin are acum o avere de aproape 6 miliarde...

- Uber si-a rezolvat oficial disputele din interiorul consiliului de conducere, fapt ce face ca monentul unei investitii uriase sa fie tot mai aproape. Un consortiu condus de uriasul grup telecom japonez Softbank va investi 10 miliarde dolari in Uber, scriu mai multe publicatii internationale. Uber nu…

- Bitcoin a crescut cu 11% in prima parte a zilei de luni, ajungand la peste 6.500 de dolari, dupa o scadere dramatica, de aproape 15%, inregistrata in cursul weekendului, cand moneda virtuala valora 5.500 de dolari, potrivit CNBC. Moneda digitala se tranzactiona, la inceputul sedintei bursiere…

- A fost cel mai prolific an de care s-a bucurat Bitcoin, valoarea sa crescand de la 600 la un maxim record de peste 7.300 de dolari. Drept rezultat, unul dintre cei mai mari detinatori de Bitcoin are acum o avere de aproape 6 miliarde de dolari, potrivit Time. In 2013, specialistul in Bitcoin si directorul…

- Valoarea agregat a monedelor virtuale a atins astazi nivelul record de 189 de miliarde de dolari, potrivit datelor disponibile pe Coinmarketcap, fiind echivalenta cu capitalizarea cumulata a bancilor americane Goldman Sachs si Morgan Stanley, scrie Reuters.

- Bitcoin "s-a incapatanat" sa bata un nou record, depasind astazi, 2 noiembrie, valoarea de 7.000 de dolari si facandu-i pe multi oameni sa regrete din ce in ce mai mult ca nu au cumparat aceasta moneda acum cativa ani cand valoarea se situa in jurul unui singur dolar. Totusi, criticile…

- Capitalizarea bitcoin a depasit 100 de miliarde de dolari si reprezinta peste jumatate din piata monedelor virtuale. La inceputul lunii octombrie valoarea aceastei monede virtuale a depasit pentru prima oara pragul de 5.000 de dolari.

- Acum un an, cand Bitcoin valora 754 dolari, analistul Kay Van-Petersen anticipa ca va atinge 2,000 dolari. Astazi se tranzacționeaza cu 5,270,83 dolari și tot astazi el spune ca are potențial sa treaca de valoarea de…. 100,000 dolari in 10 ani!

- Un analist din cadrul uneia dintre cele mai puternice banci din domeniul schimburilor virtuale estimeaza ca moneda virtuala Bitcoin va continua trendul sau ascendent pana va ajunge la valoarea de 100.000 de dolari.

- Moneda nationala a avut o evolutie buna in aceasta saptamana iar joi s-a apreciat in raport cu principalele valute. Euro s-a mentinut la nivelul de miercuri, de 4,5975 lei. Dolarul american s-a depreciat cu 0,35%, pana la cotatia de 3,8935 lei/unitate. Si francul elvetian…

- Moneda virtuala Bitcoin a atins vineri pragul de 6.150 de dolari. Cresterea vine dupa o perioada slaba pe care moneda virtuala a traversat-o in ultima luna, valoarea bitcoin cazand pana la 2,900 de dolari, pe 15 septembrie 2017, potrivit Business Insider. Dupa o crestere rapida in 2013,…

- Moneda virtuala a atins din nou un nivel record, depasind pe platforma BitStamp pragul de 6000 de dolari, dupa ce in prima saptamana a lunii a fost cotata, pentru prima data in istorie, la 5000 de dolari. Bitcoin valora putin peste 1000 de dolari la inceputul acesui an, insa la jumatatea lunii august…

- Bitcoin a stabilit un nou record, trecand de 5.000 de dolari, moneda virtuala valorand de patru ori mai mult decat uncia de aur, potrivit The Guardian.Bitcoin se tranzactioneaza, la ora transmiterii acestei stiri, la pretul de 5.186 de dolari. La inceputul anului, moneda valora 966 de dolari,…

- Msayoshi Son a facut multe investitii in businessuri de internet la inceputul secolului, in anii 1999,2000, 2001, insa nu toate au fost la fel de fericite precum investitia in Alibaba. Din cauza crizei in sectorul tehnologic de la vreme respectiva, japonezul a pierdut nu mai putin de 70 de miliarde…

