Hackerii au furat monede virtuale în valoare de 41 de milioane de dolari de unul dintre cele mai mari exchage-uri de criptomonede din lume — Binance, potrivit reprezentanților companiei. Atacatorii au reușit sa retraga 7000 de criptomonede bitcoin folosind o varietate de tehnici ,"inclusiv…

Furtul ofera un nou exemplu al vulnerabilitatii criptomonedelor si platformelor de tranzactionare. Cu toate acestea, preturile bitcoin si ale altor monede virtuale au fost putin influentate de descoperirea furtului, miercuri dimineata, in Asia. Bitcoin este tranzactionata marti la circa 5.920 de dolari…

Un jaf de un milion de dolari a avut loc pe un aeroport din Mexic, chiar atunci cand sacii cu bani erau pe punctul de a fi incarcați dintr-o autospeciala in avion. Talharii au distrus sistemele de securitate, au furat banii sub amenințarea armelor și au disparut. Toata operațiunea a avut loc in numai…

Faptele s-au produs miercuri seara in jurul orei locale 21:00 (joi ora 04:00, ora Romaniei). Hotii au sosit la bordul unei camionete si au distrus barierele de securitate aflate pe pista aeroportului din Guanajuato, au explicat reprezentantii administratorului acelui aeroport, Grupul Aeroportuar…

Coreea de Nord a incasat peste 670 de milioane de dolari in valuta si monede virtuale prin intermediul atacurilor cibernetice, continuand astfel sa se sustraga sanctiunilor internationale, potrivit unui raport realizat de un grup de experti ai ONU, publicat marti, transmite Kyodo, potrivit agerpres.ro.

Un atac cibernetic major a cauzat, miercuri, suspendarea pentru intreaga zi a activitatii celei de-a doua mari banci din Malta, ceea ce provocat un adevarat haos in randul clientilor, transmite dpa, potrivit agerpres.ro.

Inundatiile si incendiile inregistrate in Chile au provocat infrastructurii pagube de 91 milioane de dolari, a informat duminica presedintele acestei tari, Sebastian Pinera, potrivit presei locale, citate de DPA. Circa 1.200 de case au fost distruse, a afirmat seful statului intr-o vizita la Huara (nord),…