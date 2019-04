Bitcoin din nou pe crestere - ce potential exista pentru perioada urmatoare Moneda Bitcoin, cea mai populara criptomoneda si cea care da tonul evolutiei intregului domeniu, a inregistrat saptamana trecuta o crestere spectaculoasa - in jur de 20% in doar cateva zile.



O dinamica de acest gen nu este niciodata neasteptata in cazul criptomonedelor, care pot scadea si pot creste abrupt oricand, uneori chiar si fara motive explicite, pur si simplu consemnandu-se un apetit mai mare sau mai mic al investitorilor.



Cresterea de la inceput de aprilie este insa notabila in contextul in care bitcoinul a stagnat in ultimele luni in jurul valorilor de 3500 - 4000… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

