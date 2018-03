Stiri pe aceeasi tema

- Liderul de la Casa Alba, Donald Trump, a lansat recent pe Twitter un atac la adresa Amazon, spunand ca gigantul retailer „plateste foarte putine sau chiar deloc” taxe locale sau statale, relateaza BBC. „Mi-am exprimat preocuparile privind Amazon cu mult inainte de alegeri. Spre deosebire de alti retaileri,…

- Guvernul Poloniei a incheiat miercuri cel mai important acord privind achizitia de armament din istoria tarii, dupa ce a cumparat sisteme americane de aparare antiracheta Patriot in valoare de 4,75 miliarde de dolari, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Capitalizarea de piata a Facebook a scazut cu 74,66 miliarde de dolari in aceasta saptamana, sub impactul informatiilor potrivit carora firma de consultanta politica Cambridge Analytica a obtinut si folosit in mod incorect datele a 50 de milioane de utilizatori ai retelei de socializare, relateaza…

- Actiunile Facebook au inregistrat marti, la debutul tranzactiilor pe Wall Street, o scadere de 5,4%, care se adauga declinului de aproape 7% inregistrat luni, pe fondul dezvaluirilor privind exploatarea datelor a milioane de utilizatori ai retelei de socializare, informeaza Reuters.

- Administratia Trump ar urma sa anunte pana vineri noi tarife pentru importurile din China, in valoare de pana la 60 de miliarde de dolari, in domeniul tehnologiei, telecomunicatiilor si proprietatii intelectuale, au anuntat doi oficiali sub protectia anonimatului, transmite Agerpres.

- Investitiile straine directe in Romania au scazut la 310 milioane de euro in prima luna din acest an, de la 387 milioane de euro in luna ianuarie a anului trecut, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei publicate vineri. "Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România…

- Politia federala a Indiei a arestat inca patru persoane suspectate in cazul fraudei de 1,8 miliarde de dolari, care a avut loc la filiala din sudul orasului Mumbai a Bancii Nationale Punjab si care este considerata cea mai mare frauda bancara din istoria tarii,

- China a anuntat luni ca bugetul sau militar, al doilea ca marime din lume dupa cel al SUA, va fi majorat cu 8,1% in 2018, un ritm de crestere superior anului trecut, relateaza AFP. Aceasta rata de crestere, mai ridicata decat in 2017 (+7%), a fost anuntata de guvern intr-un raport dat…

- Serviciul de muzicE online Spotify se va lista la Bursa din New York, compania mizand pe o valoare de piatE de 23 de miliarde de dolari, in cadrul unei oferte care incalcE regulile clasice. Serviciul de streaming muzical suedez ixi va lista actiunile direct in piatE, ocolind oferta publicE initialE,…

- Australianul Craig Wright, cel care a afirmat ca a creat bitcoin, a fost dat in judecata. Wright este acuzat ca a furat bitcoin in valoare de 5 miliarde de dolari (echivalentul a 10 miliarde dolari astazi). Astfel, Wright este acuzat ca a falsificat documente care i-au permis sa preia integral controlul…

- Acțiunile Amazon au depașit, pentru prima data pragul de 1.500 de dolari, inregistrand nivelul record de 1.503,49 dolari, potrivit CNBC Bloomberg. Titlurile gigantului american in domeniul comertului online si-au revenit complet dupa recentele turbulente de pe pietele financiare si inregistreaza…

- O filiala a Bancii Nationale Punjab este anchetata pentru o frauda de 1,8 miliarde de dolari, in acest caz fiind implicat miliardarul Nirav Modi, care are afaceri cu bijuterii, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Piata monedelor virtuale e una dintre putinele unde se pot face averi peste noapte. Criptomonedele au intrat in atenția tuturor dupa ce cotațiile lor a au crescut la niveluri impresionante, […]

- Asta in ciuda faptului ca Facebook a avut un trimestru financiar foarte bun, depasind asteptarile analistilor de pe Wall Street. Facebook continua sa faca multi bani in continuare din advertising, inregistrand o crestere de 50% an de an in ultimii ani, iar in ultimul trimestru veniturile din publicitate…

- Turcia va aloca cinci miliarde de dolari pentru reconstructia Irakului, devastat de trei ani de razboi impotriva gruparii Stat Islamic (SI), a anuntat miercuri ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu, informeaza AFP. Acest ajutor va lua forma unor imprumuturi si investitii, a precizat…

- Irakul are nevoie de 88.2 miliarde de dolari pentru a se reconstrui. Irak are nevoie de 88 de miliarde de dolari pentru a se reconstrui, dupa mai mulți ani de razboi impotriva Statului Islamic, a spus Ministrul Planifircarii Salman al-Jumaili, luni, la o conferința internaționala

- Producatorul de semiconductori Nvidia a raportat un profit net de 1,12 miliarde de dolari, aproape dublu fața de cele 655 de milioane de dolari din ultimul trimestru al anului 2016, dupa ce minarea de criptomonede și cererea mare ce cipuri pentru centre de date au crescut vanzarile companiei cu 34%,…

- Cei mai bogati 500 de oameni din lume au pierdut, luni, 114 miliarde dolari, in urma prabusirii principalilor indici bursieri de pe Wall Street, dupa ce optimismul fata de reducerea impozitelor, care a alimentat castigurile din ianuarie, a dat nastere la ingrijorari legate de inflatie. Warren Buffett,…

- Grupul informatic american Apple a raportat joi un profit trimestrial record, chiar daca a vandut mai putine iPhone, transmite DPA, informeaza AGERPRES . In ultimele trei luni ale anului trecut, o perioada cruciala pentru ca include sarbatorile de sfarsit de an, Apple a realizat un profit net record…

- Mai mult de 100 de miliarde de dolari au disparut pur si simplu din valoarea de piata in doar 24 de ore, potrivit Digi 24. Valoarea de piata a tuturor criptomonedelor a ajuns astazi la aproximativ 400 de miliare de dolari. Bitcoin ul, cea mai populara moneda virtuala, scazuse la un moment dat cu 10…

- Bitcoin a scazut joi cu aproape 12- si a coborat astfel sub nivelul de 9.000 de dolari pe unitate, pentru prima oara dupa luna noiembrie a anului trecut. Potrivit datelor site-ului de cercetari si informatii CoinDesk, bitcoin a scazut joi pana la 8.970 de dolari pe unitate. Cea mai valoroasa moneda…

- Apple a raportat un profit trimestrial record, chiar daca a vandut mai putine terminale iPhone. In ultimele trei luni ale anului trecut, o perioada cruciala pentru ca include sarbatorile de sfarsit de an, Apple a realizat un profit net record de 20,1 miliarde de dolari, depasindu-si precedentul…

- Auzim de cateva saptamani numai lucruri negative despre Apple si vanzarile slabe ale noului model de top, iPhone X, insa investitorii sai sunt cel mai probabil fericiti. In ciuda faptului ca in trimestrul intai al anului fiscal 2018, care tocmai s-a incheiat, Apple a vandut mai putine dispozitive decat…

- In ultimele trei luni ale anului trecut, o perioada cruciala pentru ca include sarbatorile de sfarsit de an, Apple a realizat un profit net record de 20,1 miliarde de dolari, depasindu-si precedentul profit trimestrial record de 18,4 miliarde de dolari stabilit in ultimul trimestru din 2015.…

- Gigantul american Apple a raportat joi un profit trimestrial record, chiar daca a vandut mai putine iPhone, transmite DPA, preluata de Agerpres. În ultimele trei luni ale anului trecut, o perioadă crucială pentru că include sărbătorile de sfârşit de an, Apple…

- Fondul privat de investiții Blackstone va cumpara divizia Thompson Reuters care furniza informații bursiere catre bancile de investiții și companiile de brokeraj de pe Wall Street cu 17 miliarde de dolari, scrie Bloomberg . Mai exact, Blackstone va cumpara un pachet de 55% din acțiunile diviziei de…

- Volumul transferurilor moldovenilor care muncesc în strainatate a însumat 1,2 miliarde USD în anul 2017, cu 11,2 la suta mai mult fața de anul precedent când acestea coborâse la cel mai jos nivel din ultimii zece ani, dupa o scadere cu 30 la suta în 2015 și 4,5…

- Lumea criptomonedelor se extinde din ce in ce mai mult. odata cu ea investitorii in monede digitale iși construiesc averi de sute de milioane. In 2017, Bitcoin a trecut printr-o creștere spectaculoasa – de la 830 de dolari la 19.300. In momentul de fața, ajunge undeva pe la 10.500 de dolari. Ethereum a…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor, inregistrata in luna decembrie 2017, se cifreaza la 4,78 miliarde de lei, in scadere cu 12,5% fata de suma raportata in noiembrie 2017, iar restantele la creditele in valuta au coborat cu 29,81%, la 4,38 miliarde de lei (echivalent),…

- Grupul informatic american Apple a anuntat miercuri seara ca va plati un impozit de 38 de miliarde de dolari pentru repatrierea profiturilor realizate in strainatate si de asemenea a promis ca va crea peste 20.000 de locuri de munca si va deschide un nou campus in SUA, in cadrul unui plan de investitii…

- Dupa ce Coreea de Sud si China au anuntat ca vor incerca sa reglementeze piata criptomonedelor si activitatea de mining, criptomonedele au cunoscut scaderi masive, care au trimis multi investitori spre alte oportunitati de investitii, in incercarea de a-si muta banii din calea furtunii. …

- Vanzarile de monede de aur ale celui mai mare dealer din Europa au crescut cu 400% astazi, dupa ce criptomoneda bitcoin a suferit cea mai mare scadere din ultimele luni, potrivit Bloomberg. Royal Mint a vandut aproape 30 de kilograme de aur, in valoare totala de 1,2 milioane de dolari,…

- ​Producatorii auto promit investitii totale de peste 90 miliarde dolari pentru dezvoltarea unui numar mare de masini electrice, insa multi dintre directorii din domeniu se intreaba daca publicul va fi dispus sa le cumpere, arata o analiza Reuters. In China se va investi cel mai mult, fiind si cea mai…

- Mark Zuckerberg a pierdut vineri 3,3 miliarde de dolari in urma anuntului referitor la modificarea algortimului de afisare a postarilor in reteaua Facebook, ca urmare a scaderii actiunilor companiei cu 4,5% la bursa din New York, transmite Bloomberg.

- Samsung Electronics estimeaza un profit operațional de 14,1 miliarde de dolari pentru perioada octombrie-decembrie 2017, cel mai mare din istorie, scrie Reuters . Rezultatul este cu 64% mai mare fața de cel inregistrat in aceeași perioada din 2016. Divizia de memorii este responsabila de acest rezultat…

- Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din toate timpurile, dupa ce averea neta a CEO-ului Amazon a atins luni 105,1 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg, si a depasit-o pe cea a fondatorului Microsoft Bill Gates, scrie CNN Money, preluat de News.ro. Forbes estimează averea netă a lui Bezos…

- Apple si alte companii americane din industria tehnologiei ar putea repatria in Statele Unite, in 2018, pana la 400 de miliarde de dolari, in urma modificarilor in legislatia fiscala adoptate la sfarsitul anului trecut, potrivit estimarilor firmei de cercetare a pietei GBH Insights, relateaza CNBC.…

- Creșterea Dogecoin și a altor descendente ale bitcoin se datoreaza faptului ca sunt percepute ca fiind ieftine comparativ cu bitcoin sau etherum, a explicat Dave Chapman, analist la compania de trading Octagon Strategy din Hong Kong, potrivit News.ro . Unul dintre fondatorii Dogecoin a declarat pentru…

- Cresterea Dogecoin si a altor descendente ale bitcoin se datoreaza faptului ca sunt percepute ca fiind ieftine comparativ cu bitcoin sau etherum, a explicat Dave Chapman, analist la compania de trading Octagon Strategy din Hong Kong. Unul dintre fondatorii Dogecoin a declarat pentru un site care publica…

- XRP, o criptomoneda creata pentru tranzactii internationale, a inregistrat o crestere record in aceasta iarna. La mijlocul lunii decembrie, valoarea ei era de 0,25 de dolari, iar miercuri a atins valoarea de 3,16 dolari, potrivit Coinmarketcap. Astfel, XRP a devenit criptomoneda cu a doua cea mai mare…

- Bitcoin versus Ripple reprezinta o tema de discutie actuala ce naste numeroase polemici printre fanii criptomonedelor. Cu o crestere de peste 1.000% in ultima luna, moneda digitala Ripple, dezvoltata de catre un start-up cu sediul in San Francisco, capata din ce in ce mai multa popularitate.…

- Printre cresterile pe care le promite anul 2018, exista si una foarte volatila, aceea a bitcoin-ului. Specialistii speculeaza constant viitorul criptomonedelor, ceea ce determina fluctuatii bruste.

- Printre cresterile pe care le promite anul 2018, exista si una foarte volatila, aceea a bitcoin-ului. Specialistii speculeaza constant viitorul criptomonedelor, ceea ce determina fluctuatii bruste. Un antreprenor din sectorul criptomonedelor, Julian Hosp spune ca aceasta crestere inregistrata…

- Bitcoin a inceput noul an in scadere, pentru prima oara din 2015, continuand tendinta negativa pe care s-a inscris dupa nivelul record de 19.511 dolari pe unitate atins pe 18 decembrie, transmite Bloomberg.Citește și: DOLIU in lumea muzicala: un artist de muzica populara s-a SINUCIS, chiar…

