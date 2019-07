Bitcoin: Cât cheltuie utilizatorii pe dark web Ritmul în care oamenii platesc cu criptomonede precum bitcoin pe piețele ilegale online ― dark web ― este pe cale sa stabileasca un nou record în acest an ― la peste 1 miliard de dolari, potrivit unui studiu al unei firme care ajuta exchange-urile de monede virtuale sa investigheze și sa previna tranzacțiile ilegale.



