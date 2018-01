Stiri pe aceeasi tema

- Printre cresterile pe care le promite anul 2018, exista si una foarte volatila, aceea a bitcoin-ului. Specialistii speculeaza constant viitorul criptomonedelor, ceea ce determina fluctuatii bruste.

- Printre cresterile pe care le promite anul 2018, exista si una foarte volatila, aceea a bitcoin-ului. Specialistii speculeaza constant viitorul criptomonedelor, ceea ce determina fluctuatii bruste. Un antreprenor din sectorul criptomonedelor, Julian Hosp spune ca aceasta crestere inregistrata…

- Noul an a adus cateva surpize in sectorul cripto-monedelor, dat cea mai mare a fost generata de Ripple, care a crescut cu peste 42% de procente in ultimele 24 de ore. Astfel, pretul Ripple a crescut la circa 3,8 dolari, iar valoarea toatala a acestor monede a ajuns la 147 miliarde de dolari, fiind astfel…

- Presedintele Nicolas Maduro i-a luat pe multi prin surprindere la inceputul acestei luni anuntand lansarea monedei virtuale petro, sustinuta de rezervele de petrol, gaze, aur si diamante ale tarii, scrie ZF.ro. In pofida scepticismului specialistilor in monede virtuale, ministrul venezuelean al comunicatiilor…

- Un nou maxim istoric pentru euro. Cursul BNR anunțat vineri coteaza un euro la 4,6597 de lei. Euro a inceput anul la 4.5175 lei, dupa care a scazut la minimul de 4.4916 lei in februarie. Valoarea atinsa astazi reprezinta un nou maxim istoric, fiind cu 3% mai ridicata decat valoarea debutului de an.…

- Nepotul Ritei Scott a convins-o pe aceasta la mijlocul lunii noiembrie sa se alature ultimei senzatii in materie de investitii si sa achizitioneze bitcoin, potrivit Wall Street Journal. „Am crezut ca este o moneda mare”, spune femeia in varsta de 70 de ani. „Nici macar nu stiam ce era, o…

- Printre recordurile si surprizele anului se numara productia agricola, dublata de un maxim al importurilor de alimente (si un rusinos maxim al deficitului comercial la acest capitol), cotatiile de varf ale cursului valutar (culminand cu acel 4,6551 lei/euro din 20 noiembrie), revenirea inflatiei de…

- Atrasi de potentialul in crestere pentru a face profit din generarea si vanzarea de monede virtuale, tot mai multi hackeri inlocuiesc atacurile de tip phishing pentru furtul si valorificarea datelor confidentiale cu o tactica mult mai discreta, de a infiltra pe ascuns scripturi de tip coin-mining in…

- CryptoCoin PRO estimeaza tranzactii de peste 20 de milioane de dolari pana la finalul acestui an, in toate tarile in care activeaza si, pentru anul viitor, isi propune o crestere de minimum cinci ori a sumelor tranzactionate. Compania a adaugat si plata cu cardul online, dar si tranzactionarea mai…

- Schimburile bilaterale dintre SUA si Romania vor depasi pana la finalul anului un maxim istoric de 3 miliarde dolari, spune Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, potrivit news.ro

- Angajatii unei companii japoneze vor putea primi, incepand de anul viitor, o parte din salariu in bitcoin. Suma maxima pe care o vor primi in moneda virtuala va fi de aproape 900 de dolari, ceea ce reprezinta doar o fractiune dintr-un bitcoin. Valoarea monedei tranzactionate pe internet a…

- Saxo Bank, banca globala de investitii, specializata in tranzactionari online si investitii pe pietele financiare internationale, a lansat cele zece predictii scandaloase pentru anul viitor, evenimente cu probabilitate de producere destul de redusa, dar cu un impact mai mult decat semnificativ pe pietele…

- "Cred ca este o piata cu o dinamica speciala. Atunci cand discutam despre criptomonede, discutam in primul rand de bitcoin. Este o piata mult mai volatila decat o piata normala. Lucrul acesta poate sa atraga pe deoparte mari investitori, asta se si intampla. Este un nou sistem care se bazeaza foarte…

- Frații Tyler și Cameron Winklevoss sunt primii miliardari in Bitcoin ai lumii. Cei doi, cunoscuți pentru faptul ca l-au dat in judecata pe Mark Zuckerberg, directorul Facebook, pe motiv ca a furat ideea rețelei sociale de la ei atunci cand studiau impreuna la Harvard, au primit o compensație de 65 de…

- Mai precis, criptomoneda a fost tranzactionata, ieri dimineata, la pretul de 12.412 dolari, dupa ce a depasit pragul de 10.000 de dolari, la finalul lunii noiembrie. Parca in ciuda avertismentelor lui Mick McCarthy, director de strategie la CMC Markets, cu privire la formarea unei bule speculative,…

- Bitcoin a depasit, miercuri, pragul de 12.000 de dolari, doborand astfel un nou record. In ultimele saptamani, criptomoneda a sarit prag dupa prag, scrie CNN. Dupa ce la inceputul anului Bitcoin valora sub 1.000 de dolari, a reusit pe parcursul lui 2017 sa depaseasca pragul de 8.000…

- Fenomenul criptomonedelor a explodat in intreaga lume, iar valoarea lor continua sa creasca. Aceasta a atins nivelul record de 189 de miliarde de dolari, potrivit datelor disponibile pe Coinmarketcap, fiind echivalenta cu capitalizarea cumulata a bancilor americane Goldman Sachs si Morgan Stanley. Nici…

- Consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, a explicat pentru „Adevarul” ca indicele ROBOR la 3 luni nu va depasi valoarea de 2,75%, cat este indicele Lombard folosit pentru imprumuturile de urgenta dintre banci. "Unii spun ca indicele Robor va ajunge la 5. E o tampenie", a spus Vasilescu.

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut marti pana la nivelul de 2,22%, cel mai mare din octombrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Robor la 3 luni este indicatorul…

- Bitcoin a crescut cu peste 1.000 de dolari intr-o singura zi, depasind miercuri nivelul de 11.000 de dolari, iar singura explicatie a analistilor este ca moneda virtuala se afla intr-o bula speculativa, relateaza NEWS.RO, citand MarketWatch.Citeste si: Lider de la Bruxelles, reactie de ULTIM…

- Valoarea unui Bitcoin a scazut la finalul zilei de 29 noiembrie cu peste 2.000 de dolari in decurs de cateva ore, conform graficului prezentat de catre Coindesk.com, dupa ce criptomoneda depasise pragul de 11.000 de dolari. 0 0 0 0 0 0

- Salariul minim pe economie. Da, ala despre care politicienii vorbesc mai tot timpul. Ba ca il mai scad, ba ca l-ar mai crește. Insa credeți ca aleșii noștri sștiu cam la cat se ridica valoarea acestuia? Ei bine, Politicienii dau dovada ca habar nu au care este valoarea salariului minim pe economie,…

- Valoarea unei monede Bitcoin a depasit pragul de 10.000 de dolari (7.493 lire), reusind astfel sa doboare un nou record. Criptomoneda a reusit sa depaseasca valoarea de 10.000 de dolari, la doar cateva zile dupa ce a doborat un record si a trecut de 9.000 de dolari, informeaza BBC.…

- Fostul manager de fond de investitii la Fortress Investment Group, Michael Novogratz, a declarat ca bitcoin isi poate creste valoarea de patru ori in urmatoarele 13 luni. "Bitcoin ar putea atinge nivelul de 40.000 de dolari la sfarsitul anului 2018. Se poate cu usurinta", a declarat Michael Novogratz,…

- Bitcoin a trecut, luni, de 9.600 de dolari, doborand un nou record la doar cateva ore dupa ce, duminica, a depasit pragul de 9.400 de dolari, potrivit CNBC. Criptomoneda a ajuns la 9.682,10 dolari, luni dimineata, la doar cateva ore dupa ce a trecut de nivelul de 9.400 de dolari, potrivit CoinDesk.…

- Cresterea restantierilor a aparut pe fondul aprecierii euro si a majorarii cheltuielilor de consum, romanii vazandu-se in imposibilitatea de a mai plati ratele la timp si, astfel, ajung in procedurile de executare silita, potrivit unei analize KeysFin. Potrivit datelor BNR, valoarea totala…

- Bitcoin a atins un nou record, de aproape 8.200 de dolari pe unitate, dupa ce in weekend a depasit pentru prima oara pragul de 8.000 de dolari pe unitate, informeaza stiripesurse.ro, citand News.ro. Bitcoin a marcat, astfel, o crestere de aproape 50% in numai opt zile.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile celor mai multe credite in lei, a crescut vineri pana la nivelul de 2,18%, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Este cel mai mare nivel din 28 octombrie 2014, cand a atins pragul de 2,2%. Indicatorul…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut miercuri pana la nivelul de 2,06%, cel mai mare din octombrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Marti, indicatorul Robor la 3…

- Bitcoin a crescut cu 11% in prima parte a zilei de luni, ajungand la peste 6.500 de dolari, dupa o scadere dramatica, de aproape 15%, inregistrata in cursul weekendului, cand moneda virtuala valora 5.500 de dolari, potrivit CNBC. Moneda digitala se tranzactiona, la inceputul sedintei bursiere…

- Moneda naționala continuat sa se deprecieze joi in raport cu euro, cursul anunțat de Banca Naționala a Romaniei (BNR), de 4,6279 lei pentru un euro, atingand un maxim al ultimilor cinci ani și trei luni. Pe data de 3 august 2012, Banca Naționala a Romaniei a anunțat un curs de schimb de 4,6481 de lei…

- Bitcoin "s-a incapatanat" sa bata un nou record, depasind astazi, 2 noiembrie, valoarea de 7.000 de dolari si facandu-i pe multi oameni sa regrete din ce in ce mai mult ca nu au cumparat aceasta moneda acum cativa ani cand valoarea se situa in jurul unui singur dolar. Totusi, criticile…

- Miliardarii si-au majorat averea cumulata la nivel global cu aproape 20% anul trecut, pana la un record de 6.000 de miliarde de dolari (4.500 de miliarde de lire sterline) - mai mult decat dublul PIB-ului realizat de Marea Britanie. Exista acum 1.542 de miliardari in dolari in intreaga lume, potrivit…

- Acum un an, cand Bitcoin valora 754 dolari, analistul Kay Van-Petersen anticipa ca va atinge 2,000 dolari. Astazi se tranzacționeaza cu 5,270,83 dolari și tot astazi el spune ca are potențial sa treaca de valoarea de…. 100,000 dolari in 10 ani!

- Analist bancar: Bitcoin ar putea ajunge la 100.000 de dolari peste 10 ani Un bitcoin ar putea ajunge sa valoreze 100.000 de dolari pentru 10 ani, in conditiile in care in prezent moneda virtuala se tranzactioneaza cu 5.270 de dolari, spune Kay Van-Petersen, analist la Saxo Bank. „Acum un…

- Coreea de Nord nu va rezista sancțiunilor foarte dure impuse de SUA și UE și se va prabuși în cel mult un an, este de parere un fost oficial al regimului de la Phenian care a fugit din țara comunista.

- Bitcoin a stabilit un nou record, trecand de 5.000 de dolari, moneda virtuala valorand de patru ori mai mult decat uncia de aur, potrivit The Guardian.Bitcoin se tranzactioneaza, la ora transmiterii acestei stiri, la pretul de 5.186 de dolari. La inceputul anului, moneda valora 966 de dolari,…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna septembrie la 1,77%, cel mai inalt nivel din noiembrie 2013, cand a fost 1,83%, in conditiile in care carburantii s-a scumpit cu 2,19%, potrivit NEWS.RO, care citeaza cele mai recente date publicate…

- Depasita categoric de Daria Kasatkina la Wuhan, Simona Halep i-a intors "favorul" rusoaicei in oglinda (6-2, 6-1), numarul doi WTA calificandu-se in semifinalele de la Beijing ("Premier Mandatory"). Halep a jucat perfect din punct de vedere tactic: si-a impus stilul de joc, s-a deplasat incredibil,…