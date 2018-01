Bitcoin a coborat sub 12.000 de dolari, tragand si alte criptomonede

Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul unui nou atac informatic care a permis furtul de monede Bitcoin pastrate de utilizatorii serviciului BlackWallet si zvonurile intre timp confirmate de autoritatile sud-coreene, cum ca ar pregatii interzicerea partiala a tranzactiilor virtuale, au cauzat prabusirea cotatiei principalelor monede.…

- Guvernul sud-coreean a anuntat joi ca intentioneaza sa interzica tranzactionarea de monede virtuale, ceea ce a dus la un declin semnificativ al cotatiei bitcoin, transmite AFP, preluata de Agerpres. Se estimează că piaţa monedelor virtuale din Coreea de Sud reprezintă 20% - 25% din…

- Site-ul Antena 3 folosea, practic, dispozitivele utilizatorilor pentru a face bani din criptomonede, fara a-i anunța, deși nu este clar daca decizia de a utiliza acest script aparține companiei care editeaza site-ul sau daca acesta a fost atacat de hackeri. Script-ul a rulat pentru circa 4 ore intre…

- Dogecoin, o moneda virtuala destinata unui caine celebru de pe internet, a ajuns sa aiba o valoare totala de peste un miliard de dolari, scrie CNBC . Datele de pe site-ul CoinMarketCap arata ca Dogecoin are acum o capitalizare totala de 1,22 miliarde de dolari la momentul scrierii acestui articol. Valoarea…

- Dogecoin, o moneda virtuala derivata din Litecoin, al carei nume provine din ”fenomenul” de pe Internet Doge, a ajuns la o capitalizare de peste 1,1 miliarde de dolari, relateaza CNBC.Cresterea Dogecoin si a altor descendente ale bitcoin se datoreaza faptului ca sunt percepute ca fiind ieftine…

- XRP, o criptomoneda creata pentru tranzactii internationale, a inregistrat o crestere record in aceasta iarna. La mijlocul lunii decembrie, valoarea ei era de 0,25 de dolari, iar miercuri a atins valoarea de 3,16 dolari, potrivit Coinmarketcap. Astfel, XRP a devenit criptomoneda cu a doua cea mai mare…

- Bitcoin versus Ripple reprezinta o tema de discutie actuala ce naste numeroase polemici printre fanii criptomonedelor. Cu o crestere de peste 1.000% in ultima luna, moneda digitala Ripple, dezvoltata de catre un start-up cu sediul in San Francisco, capata din ce in ce mai multa popularitate.…

- Un antreprenor din sectorul criptomonedelor, Julian Hosp spune ca aceasta crestere inregistrata de bitcoin nu este nici macar aproape de sfarsit, potrivit CNBC, scrie ZF.ro. „Eu cred ca vom vedea bitcoin-ul atingand nivelul de 60.000 de dolari, dar mai cred si ca vom vedea bitcoin-ul, tot in acest…

- Printre cresterile pe care le promite anul 2018, exista si una foarte volatila, aceea a bitcoin-ului. Specialistii speculeaza constant viitorul criptomonedelor, ceea ce determina fluctuatii bruste. Un antreprenor din sectorul criptomonedelor, Julian Hosp spune ca aceasta crestere inregistrata…

- Astfel, un fost administrator de rețea a fost condamnat pentru acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de date informatice și frauda informatica (21 de acte materiale), in ceea ce, dupa cum rezulta din documentarea Profit.ro, este primul caz de acest tip din Romania. La inceputul…

- vezi prezentarea Un balon urias? O ratacire efemera? O inselatorie? Oricum ar fi numit fenomenul valutelor virtuale, teama investitorilor in Bitcoin de a nu pierde valul poate avea o influenta puternica si periculoasa, in acelasi timp, asupra deciziilor financiare. Mizele sunt uriase in acest moment,…

- Oameni din toata lumea doresc sa cumpere bitcoin, moneda virtuala pe care o considera o modalitate rapida de imbogatire. O femeie a convins zeci de barbati sa mineze pentru ea bitcoin sau sa ii ofere criptomonede. Theodora este „dominatrix financiar” si primeste „tribut” de la barbatii care simt placere…

- Cotația monedei Bitcoin a scazut sub 14.000 de dolari, vineri, pe piețele din Asia, ceea ce inseamna un declin semnificativ de aproximativ 30% intr-o saptamana. La inceputul saptamanii, Bitcoin atinsese recordul de aproape 20.000 de dolari, relateaza Fortune.com. Cotația monedei Bitcoin a incregistrat…

- Cotatia monedei virtuale bitcoin a scazut semnificativ vineri pe pietele din Asia, apropiindu-se de 13.000 de dolari, un declin de 30% comparativ cu cotatia record de aproape 20.000 de dolari inregistrata la inceputul saptamanii, transmit AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Cotatia monedei virtuale bitcoin a scazut semnificativ vineri pe pietele din Asia, apropiindu-se de 13.000 de dolari, un declin de 30% comparativ cu cotatia record de aproape 20.000 de dolari inregistrata la inceputul saptamanii, transmit AFP si Reuters. In jurul orei 12:50 la Tokyo (03:50…

- Atrasi de potentialul in crestere pentru a face profit din generarea si vanzarea de monede virtuale, tot mai multi hackeri inlocuiesc atacurile de tip phishing pentru furtul si valorificarea datelor confidentiale cu o tactica mult mai discreta, de a infiltra pe ascuns scripturi de tip coin-mining in…

- In acest weekend Bitcoin a fost aproape de a atinge pragul de 20,000 de dolari, atingand maximul de 19,771 dolari duminica. La acest pret, misteriosul creator al acestei monede, Satoshi Nakamoto, ar avea o avere de 19,4 miliarde de dolari, ceea ce l-ar plasa pe locul 44 in topul Forbes al celor mai…

- Bitcoin a atins vineri un nou nivel record de aproape 18.000 de dolari, pe platforma de tranzactionare Bitstamp, inregistrand o crestere de 9-, in pofida avertismentelor tot mai numeroase legate de riscurile investitiilor intr-un instrument financiar extrem de volativ si speculativ. Cresterea de peste…

- Angajatii unei companii japoneze vor putea primi, incepand de anul viitor, o parte din salariu in bitcoin. Suma maxima pe care o vor primi in moneda virtuala va fi de aproape 900 de dolari, ceea ce reprezinta doar o fractiune dintr-un bitcoin. Valoarea monedei tranzactionate pe internet a…

- In urmatorii doi sau trei ani, cotația bitcoin va ajunge la 100.000 de dolari, iar in urmatorii douazeci de ani, ar putea crește la 1 milion de dolari, este de parere șeful Social Capital, Chamath Palihapitiya.

- "Cred ca este o piata cu o dinamica speciala. Atunci cand discutam despre criptomonede, discutam in primul rand de bitcoin. Este o piata mult mai volatila decat o piata normala. Lucrul acesta poate sa atraga pe deoparte mari investitori, asta se si intampla. Este un nou sistem care se bazeaza foarte…

- Bitcoin a depasit pentru prima oara, joi, nivelul de 16.000 de dolari pe unitate, iar cererea uriasa a dus la blocarea uneia dintre cele mai mari platforme de tranzactionare, cu doar cateva zile inainte de inceperea tranzactiilor cu contracte futures pentru moneda virtuala in SUA, relateaza Bloomberg,…

- Aprecierea cu peste 3.000 de dolari a bitcoin din ultimele 24 de ore continua sa contrazica numerosii sceptici, cererea pentru cea mai importanta moneda virtuala din lume explodand. Investitorii s-au inghesuit joi sa deschida conturi noi sau sa plaseze ordine, provocand incetinirea si blocarea Coinbase,…

- Cotatiile in dolari ale monedei virtuale Bitcoin si-au plimbat investitorii, joi seara, de la extaz la agonie in mai putin de doua ore. Dupa doua reprize de crestere agresiva 1BTC a atins 19.697 dolari, pe platforma de tranzactionare GDAX unde pot fi urmarite tranzactii si cotatii in timp real. Cotatia…

- Cripto-moneda Bitcoin și-a continuat joi aprecierea, atingand pentru prima data in istorie o valoare de peste 15.000 de dolari, in urma unei creșteri de peste 50% intr-o singura saptamana, informeaza AFP. În jurul orei 10:05 GMT, moneda virtuala înregistra o valoare record de…

- Bitcoin s-a apreciat semnificativ si miercuri, depasind valoarea de 12.000 de dolari, in ciuda ingrijorarilor privind valoarea reala a criptomendei si a grijilor in privinta unui balon speculativ periculos.

- Cripto-moneda Bitcoin si-a continuat miercuri aprecierea, atingand o noua valoare record de peste 12.000 de dolari, in pofida semnelor de intrebare cu privire la valoarea sa reala si a avertismentelor cu privire la formarea unei bule speculative, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. În jurul…

- În ciuda avertismentelor privind presupusul caracter speculativ-nociv, criptomoneda bitcoin a spulberat, miercuri, și pragul de 12.000 de dolari, ajungând sa se tranzacționeze cu 12.412,59 dolari, potrivit CNN.

- Moneda virtuala bitcoin traverseaza o perioada de zile mari, afisand record dupa record. Ultimul l-a stabilit in ultima zi din saptamana trecuta, cand, duminica, a atins 11.826,76 dolari, cu peste 500 de dolari fata de v...

- Bitcoin a crescut cu peste 1.000 de dolari intr-o singura zi, depasind miercuri nivelul de 11.000 de dolari, iar singura explicatie a analistilor este ca moneda virtuala se afla intr-o bula speculativa, relateaza NEWS.RO, citand MarketWatch.Citeste si: Lider de la Bruxelles, reactie de ULTIM…

- Valoarea unui Bitcoin a scazut la finalul zilei de 29 noiembrie cu peste 2.000 de dolari in decurs de cateva ore, conform graficului prezentat de catre Coindesk.com, dupa ce criptomoneda depasise pragul de 11.000 de dolari. 0 0 0 0 0 0

- Bitcoin a crescut cu peste 1.000 de dolari intr-o singura zi, depasind miercuri nivelul de 11.000 de dolari, iar singura explicatie a analistilor este ca moneda virtuala se afla intr-o bula speculativa, relateaza MarketWatch, preluat de News.ro. După ce a atins marţi, pentru prima oară,…

- Bitcoin a crescut cu peste 1.000 de dolari intr-o singura zi, depasind miercuri nivelul de 11.000 de dolari, iar singura explicatie a analistilor este ca moneda virtuala se afla intr-o bula speculativa, relateaza MarketWatch.

- Bitcoin a depasit pragul de 10.000 de dolari. La inceptul anului valora mai putin de 1.000 Bitcoin a depasit pragul record de 10.000 de dolari, dupa ce in numai trei zile a crescut cu 600 de dolari. Un bitcoin este de ajuns pentru a cumpara un inel de logodna la exclusivista casa Tiffany,…

- Un bitcoin este de ajuns pentru a cumpara un inel de logodna la exclusivista casa Tiffany, comenteaza Bloomberg, care noteaza ca moneda virtuala a atins un maxim de 10.358,31 dolari. Cum capitalizarea bursiera a bitcoin este mai mica de 200 de miliarde de dolari, traderii apreciaza ca moneda…

- Fostul manager de fond de investitii la Fortress Investment Group, Michael Novogratz, a declarat ca bitcoin isi poate creste valoarea de patru ori in urmatoarele 13 luni. "Bitcoin ar putea atinge nivelul de 40.000 de dolari la sfarsitul anului 2018. Se poate cu usurinta", a declarat Michael Novogratz,…

- Bitcoin a depasit 9.700 de dolari la doar o saptamana dupa ce a atins 8.000 de dolari, fiind in centrul atentiei in pofida avertismentelor legate de formarea unei bule speculative, transmite Bloomberg. Creşterea a urcat volatilitatea din ultimele 10 zile a monedei virtuale la un nivel de peste…

- Bitcoin a trecut, luni, de 9.600 de dolari, doborand un nou record la doar cateva ore dupa ce, duminica, a depasit pragul de 9.400 de dolari, potrivit CNBC. Criptomoneda a ajuns la 9.682,10 dolari, luni dimineata, la doar cateva ore dupa ce a trecut de nivelul de 9.400 de dolari, potrivit CoinDesk.…

- Criptomoneda a ajuns la 9.682,10 dolari, luni dimineata, la doar cateva ore dupa ce a trecut de nivelul de 9.400 de dolari, potrivit CoinDesk. „Cresterea pare sa se datoreze retailului”, sustine Brian Kelly, director general al BKCM, o firma de investitii specializata in macroeconomie si activitati…

- Bitcoin, un nou record luni, dupa ce duminica a depasit pragul de 9.400 de dolari Cresterea interesului pentru criptomonede vine si pe fondul anuntului realizat de CME potrivit caruia va introduce contracte futures pentru bitcoin in a doua saptamana din decembrie. Criptomoneda a ajuns la 9.682,10…

- Bitcoin a atins un nou record, de aproape 8.200 de dolari pe unitate, dupa ce in weekend a depasit pentru prima oara pragul de 8.000 de dolari pe unitate, informeaza stiripesurse.ro, citand News.ro. Bitcoin a marcat, astfel, o crestere de aproape 50% in numai opt zile.

- Bitcoin a scazut sub valoarea record atinsa zilele trecuta, de 8.000 de dolari, la inceputul sedintei de tranzactionare de marti, dupa ce a fost anuntat ca au fost furate criptomonede tether in valoare de 31 de milioane de dolari, potrivit Bloomberg. Compania care sta in spatele criptomonedei…

- Bitcoin a crescut cu 11% in prima parte a zilei de luni, ajungand la peste 6.500 de dolari, dupa o scadere dramatica, de aproape 15%, inregistrata in cursul weekendului, cand moneda virtuala valora 5.500 de dolari, potrivit CNBC. Moneda digitala se tranzactiona, la inceputul sedintei bursiere…

- Valoarea agregat a monedelor virtuale a atins astazi nivelul record de 189 de miliarde de dolari, potrivit datelor disponibile pe Coinmarketcap, fiind echivalenta cu capitalizarea cumulata a bancilor americane Goldman Sachs si Morgan Stanley, scrie Reuters.

- Bitcoin "s-a incapatanat" sa bata un nou record, depasind astazi, 2 noiembrie, valoarea de 7.000 de dolari si facandu-i pe multi oameni sa regrete din ce in ce mai mult ca nu au cumparat aceasta moneda acum cativa ani cand valoarea se situa in jurul unui singur dolar. Totusi, criticile…

- Acum un an, cand Bitcoin valora 754 dolari, analistul Kay Van-Petersen anticipa ca va atinge 2,000 dolari. Astazi se tranzacționeaza cu 5,270,83 dolari și tot astazi el spune ca are potențial sa treaca de valoarea de…. 100,000 dolari in 10 ani!

- Analist bancar: Bitcoin ar putea ajunge la 100.000 de dolari peste 10 ani Un bitcoin ar putea ajunge sa valoreze 100.000 de dolari pentru 10 ani, in conditiile in care in prezent moneda virtuala se tranzactioneaza cu 5.270 de dolari, spune Kay Van-Petersen, analist la Saxo Bank. „Acum un…