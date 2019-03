Bit Sentinel este coordonatorul tehnic pentru editia din acest an a Campionatului European de Securitate Cibernetica Bit Sentinel, companie autohtona specializata in servicii de securitate informatica, este coordonatorul tehnic pentru Campionatul European de Securitate Cibernetica (ECSC) care va avea loc la Bucuresti in toamna acestui an.



Competitia are doua etape: etapa nationala ce se va desfasura in perioada 6-7 aprilie exclusiv online, unde sunt asteptati peste 500 de participanti din toata tara, si faza finala ce va avea loc in luna octombrie, unde sunt asteptati la Bucuresti reprezentanti din cele 19 state europene implicate.



Fiecare tara participanta va avea o echipa selectionata in… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

