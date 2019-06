Bistrițean, anchetat! A crezut ca nu va fi descoperit Un barbat din Bistrița este anchetat de polițiști dupa ce acesta, in luna ianuarie, și-a insușit o suma de bani retrasa de la un bancomat din municipiu de o alta persoana, care intampinase o problema de ordin tehnic. A durat doar cateva clipe, pana proprietarul banilor a intrat in banca. In urma cercetarilor efectuate cu privire la o infracțiune de insușirea bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitor, polițiștii Biroului de Investigații Criminale l-au identificat, miercuri, pe un barbat de 50 de ani din Bistrița, banuit de comiterea faptei. „Polițiștii au stabilit faptul ca, la data de 16… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

