- Doi miniștri sunt prezenți azi in județul Satu Mare. Este vorba despre Orlando Teodorovici – ministru al Finanțelor și președinte executiv al PSD – și Natalia Intotero, ministrul pentru Romanii de Pretutindeni. Primaria Orașului Negrești-Oaș și RePatriot organizeaza in premiera ”Ziua Diasporei – Negrești-Oaș…

- Compania bulgara care gestioneaza jocul cu bilete de loterie in Moldova spune ca deputatul PAS Dumitru Alaiba a lansat in presa informatii eronate si inexacte despre bugetul de publicitate al companiei si ii cere sa le dezminta.

- Companiile E-Distribuție au lansat noua versiune a website-ului www.e-distributie.com , creata pe baza unei abordari centrate pe nevoile clienților, pentru a imbunatați experiența digitala a utilizatorilor serviciilor operatorilor de distribuție de energie electrica E-Distribuție Muntenia, E-Distribuție…

- Cea mai tare petrecere a anului a avut loc marti, 11 iunie, in Bucuresti. Universal Music, cea mai mare casa de discuri din lume, impreuna cu MediaPro Music, au sarbatorit un an plin de activitate, dar si o colaborare de lunga durata, in cadrul uneia dintre cele mai asteptate petreceri ale anului –…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, la emisiunea "Marius Tuca Show", ca nu este exclusa varianta unui candidat comun cu PNL pentru Primaria Capitalei, spunand ca important este ca Bucureștiul sa scape de Gabriela Firea."Candidat comun cu PNL la Primarie? Citește și: SURSE De ce…

- 350 elevi de clasa a IV-a din școli din județul Brașov au parte de o experiența unica de invațare, cu ajutorul realitații virtuale, oferita de catre ENGIE, furnizor de gaze naturale, electricitate și servicii energetice. Prin intermediul programului educațional „Intalnire cu energia”, elevii descopera…

- "Va spun public pe cine aducem, chiar in premiera. Senatorul Botnariu, care este independent, senator de Ilfov, va veni la PSD. Mai este si un deputat, doamna Bogaciu. Si ea va reveni in PSD. Asa ca nu pierdem", a spus Paul Stanescu in emisiunea Punctul de Intalnire de la Antena 3.