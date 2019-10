Stiri pe aceeasi tema

- Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a condamnat vehement miercuri seara "atentatul" comis in fata unei sinagogi din oraselul german Halle, soldat cu moartea a cel putin doua persoane, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Atenție! Legea construcțiilor ar…

- Yom Kippur sau "Ziua Ispasirii" este una dintre cele mai importante sarbatori ale cultului mozaic, deosebit de sobra și austera Totodata este si Ziua Naționala de Comemorare a Holocaustului.

- Drumul din localitatea Pleșa peste Obcina Mare care va scurta semnificativ distanța intre Solonețu Nou și Gura Humorului va fi asfaltat. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, sambata, 31 august, la un eveniment important din sanul comunitații poloneze, Sarbatoarea…

- In ședința ordinara a Consiliului Județean care a avut loc joi, 29 august 2019, in comuna Mireșu Mare, aleșii județeni au votat pentru infrațirea județului Maramureș cu Voievodatul Podkarpackie din Republica Polona și cu Raionul Strașeni din Republica Moldova. Ceremonia de semnare a Acordului de cooperare…

- Handbal de prima mana timp de trei zile, de joi și pana sambata, la Sala Sporturilor. HC Buzau, cu sprijinul Consiliului Județean, organizeaza prima ediție a Memorialului „Constantin Capațana”, turneu amical aflat care iși leaga numele de fostul mare arbitru internațional. Invitate de top la aceasta…

- 'Dorinta mea este o candidatura ca independent sub un parteneriat cu o platforma civico-politica. Voi vedea cetatenii ce si doresc din aceasta perspectiva. Bineinteles ca am discutii cu majoritatea fortelor politice care doresc sa sustina dezvoltarea in Baia Mare, in judetul Maramures, si Romania.…

- Directorul Aeroportului, Gheorghe Pașc, nu a mai așteptat sa fie organizat concursul pentru noul director și a demisionat, simțind ca nu mai este dorit la Aeroport. Președintele Consiliului Județean Bihor și Consiliul de Administrație a Aeroportului Oradea au luat act, luni, de demisia…

- Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap este organ de specialitate, fara personalitate juridica, al Consiliului Județean, cu activitate decizionala in domeniul incadrarii persoanelor adulte in grad de handicap, respectiv in domeniul promovarii drepturilor acestor persoane, cu respectarea…