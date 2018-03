Stiri pe aceeasi tema

- Polonezul Michal Kwiatkowski (Team Sky) a castigat marti cursa ciclista Tirreno-Adriatico, dupa disputarea ultimei etape, un contratimp individual de 10,5 km, disputata la San Benedetto del Tronto, in care s-a impus australianul Rohan Dennis (BMC). Dennis, inregistrat cu timpul de 11min44sec, a fost…

- Tibi Useriu, avans de 11 ore la Maratonului Artic. A facut peste 300 km, la minus 37 grade Celsius FOTO/VIDEO Tibi Useriu este pe primul loc la maratonul „6633 Arctic Ultra”, dupa ce a parcurs peste 300 de kilometri dintre cei 618 ai competitiei, la o temperatura de -37 de grade Celsius. "Dragilor…

- Sorana Cirstea, locul 35 WTA, a fost invinsa, duminica, de americanca Venus Williams, locul 8 WTA si cap de serie numarul 8, cu scorul de 6-3, 6-4, in turul al doilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells.Sorana Cirstea a inceput "timid" jocul cu Venus Williams, cu…

- Levente Polgar, maratonistul aiudean care a luat startul in competitia Arctic Ultra 6633 a fost obligat de medici sa abandoneze cursa dupa ce a parcurs 108 km. El a oferit detalii privind motivele organizatorilor de a-l opri, printr-un mesaj postat pe rețeaua de socializare: ”Salutari, in scurt, ultra…

- Doi romani au iesit vineri, 8 noiembrie, din cursa 6633 Arctic Ultra, cea mai dura competitie de ultramaraton din lume, care se desfasoara pe o distanta de 618 kilometri, in Canada, la nord de Cercul Polar. Dupa Avram Iancu, care a parasit competitia dimineata (ora Romaniei), in cursul serii a abandonat…

- Echipa de baschet feminin CSM Satu Mare a castigat duminica, la Brasov, Liga Europei Centrale, dupa ce a invins in finala competitiei formatia germana Pharmaserv Marburg, cu scorul de 69-60 (41-28). Tot duminica, in finala mica, Olimpia Brasov – CSU Alba Iulia, scor 72-55 (34-28), iar medalia de…

- Patru romani, intre care o femeie, se afla pe lista de start a Maratonului 6633 Ultra, care se va derula intre 8-17 martie. Intre cei patru reprezentanti ai Romaniei se numara si Tibi Useriu, cel care a castigat editiile din 2016 si 2017. Ceilalti temerari sunt Avram Iancu, cunoscut pentru traversarea…

- Perechea romano-olandeza Horia Tecau/Jean-Julien Rojer a castigat titlul in proba de dublu a turneului ATP de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.623.485 dolari, sambata, dupa ce a invins in finala cuplul Jamie Cerretani (SUA)/Leander Paes (India) cu 6-2, 7-6 (2).

- Campioana Romaniei la fotbal, FC Viitorul, a reusit sa acceada in play-off-ul Ligii l pentru al treilea an la rand, gratie victoriei de sambata, scor 1-0 (1-0), in deplasare, cu CSM Poli Iasi, in ultima etapa a sezonului regulat. Unicul gol al intalnirii a fost marcat de Aurelian Chitu, in minutul 14. FC…

- Elina Svitolina (23 de ani, 4 WTA) a caștigat titlul la Dubai, invingand-o in finala pe Daria Kasatkina (20 de ani, 24 WTA), scor 6-4, 6-0. Svitolina, favorita numarul 1, s-a impus pentru a doua oara consecutiv in Emiratele Arabe Unite, fiind prima jucatoare din 2018 care reușește sa iși apere titlul…

- Elevii resiteni care frecventeaza cursurile claselor intai vor avea parte si in acest an de lectii in cadrul „Scoala sigurantei Tedi”. Cei mici vor invata, in mod creativ, cum sa constientizeze pericolele care ii inconjoara, cum sa le evite si cum sa le gestioneze in cazul aparitiei lor. ,,Scoala sigurantei…

- Un asistent social ce activeaza in cadrul Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Mavromati a fost nominalizat pentru al treilea an consecutiv la Gala Nationala a Excelentei in Asistenta Sociala. Raluca Sorlescu, cu o experienta de 12 ani, ii sprijina pe cei mai saraci dintre bolnavii ce ajung…

- Ultramaratonistul Levente Polgar, care a ramas fara o mana de la varsta de șase ani, este primul sportiv cu handicap acceptat la “6633 Arctic Ultra”, considerat cel mai dur ultramaraton din lume, ce va debuta in 9 martie in Canada, in zona Cercului Polar. Levente Polgar, caruia prietenii ii spun Levi,…

- Atleții gorjeni obțin performanțe pe banda rulanta. Sportivul Adrian Garcea a caștigat sambata titlul de vicecampion balcanic la seniori, la proba de 3 mii de metri in cadrul unei competiții care s-a desfașurat la Istanbul. Miercuri, tanarul va incerca sa doboare un nou record la Belgrad, in proba de…

- Mijlocasul Felipe Teixeira a declarat, duminica seara, ca se bucura ca a reusit sa marcheze pentru FCSB in ultima secunda a meciului cu Dinamo, insa este trist ca echipa pregatita de Nicolae Dica nu a reusit sa castige."E ok ca am putut egala in ultima secunda. Sunt multumit de joc, echipa…

- Rutierul belgian Tim Wellens (Lotto-Soudal) a castigat, duminica, Ruta del Sol, cursa ciclista desfasurata in regiunea spaniola Andaluzia, dupa ce ultima etapa, un contratimp individual, adjudecat de spaniolul David de la Cruz (Sky). Wellens (26 ani), lider dupa victoria sa de sambata,…

- Sportivul japonez a devenit primul patinator care reuseste sa castige de doua ori titlul olimpic, dupa americanul Dick Button, care a inregistrat performanta in 1948 si 1952. Medalia de argint a fost obtinuta tot de un japonez, Shoma Uno, cu 306.90 puncte. Pe locul trei s-a clasat spaniolul Javier Fernandez,…

- Japonezul Yuzuru Hanyu a castigat, sambata, pentru a doua oara consecutiv titlul olimpic la patinaj artistic, el obtinand un punctaj de 317.85 la JO de la Pyeongchang.Hanyu a obtinut 111.68 la programul scurt si 206.17 la programul liber, scrie news.ro. Sportivul japonez a devenit primul…

- Mark McMorris, in varsta de 24 de ani, a reusit sa surprinda pe toata lumea cu povestea lui. Tanarul a suferit un accident grav in urma cu aproape un an, dar a reusit sa se refaca in timp record si chiar sa castige o medalie la Jocurile Olimpice.

- CHIȘINAU, 13 feb – Sputnik. Comisia parlamentara juridica, numiri și imunitați va examina, saptamâna aceasta, un proiect de hotarâre cu privire la crearea Comisiei de ancheta pentru examinarea legalitații procedurii de alegere a președintelui Academiei de Științe a Moldovei, Gheorghe…

- Avram Iancu, bibliotecarul din Petrosani care a traversat inot Dunarea, de la izvoare la delta, va participa la una dintre cele mai grele competitii din lume, „6633 Arctic Ultra”, ultra-maratonul de 566 de kilometri de la Cercul Polar. In urma cu doi ani un roman a terminat pe primul loc cursa de peste…

- Deutsche Bank, cel mai mare grup bancar din Germania a anuntat ca 2017 a fost al treilea an consecutiv incheiat cu pierderi, o consecinta a unei conjuncturi dificile, a scaderii veniturilor din investitii si a reformei fiscale americane, informeaza Reuters, citat de Agerpres.

- Carla's Dreams revin pentru al treilea an consecutiv la Arenele Romane din Bucuresti pe 5 mai de la ora 19:00 in cadrul unui nou eveniment BestMusic Live Concerts și Global Records. Show-ul se numește „Monomaniac”, prilej cu care Carla’s Dreams vor prezenta publicului piese noi, dar și alte piese deja…

- Pe 27 noiembrie 2017, patru romani curajosi plecau catre La Gomera (Spania) locul din care se dadea startul celei mai grele curse de canotaj din lume, ,,Talisker Whiskey Atlantic Challenge''. Dupa 38 de zile petrecute intr-o barca cu vasle si...

- Echipajul format din 4 romani, Vasilea Osean, Andrei Rosu, Ionut Olteanu si Marius Alexe, a terminat luni cea mai grea cursa de canotaj din lume, Talisker Whisky Atlantic Challenge, in 38 de zile, 14 ore si 32 de minute. Echipajul romanesc a plecat din La Gomera (Spania) pe data de 14 decembrie 2017…

- Antrenorul nationalei de rugby a Angliei, Eddie Jones, a anuntat lotul celor 35 de jucatori convocati pentru editia din acest an a Turneului celor Sase Natiuni, Dylan Hartley, component al echipei Northampton Saints, fiind nominalizat capitan si având misiunea de a conduce nationala ''trandafirului''…

- „Este rețeta succesului! Cu 20-30 de ani in urma, puțina lume ar fi putut sa prevada ca ambiția unui om, cu toate sacrificiile și toate eforturile necesare, il poate duce atat de departe... Un asemenea om face foarte mult bine județului Bistrița-Nasaud”. Mai mult, influențeaza viața starurilor la nivel…

- Miercuri seara, in curtea unei familii din Bistrita-Nasaud, un autoturism parcat a fost cuprins de valvataie si a ars ca o torta minute in sir. Din fericire, nimeni nu a fost ranit si pompierii au reusit sa stinga incendiul inainte de a se extinde la alte sase masini aflate in curte. Proprietarii spun…

- A nins pentru al treilea an consecutiv in unul dintre cele mai fiebinti locuri ale planetei: desertul Sahara. Un episod rar de frig a adus zapada pe dunele de nisip de la marginea nordica a celui mai mare desert al lumii, intr-un sat din Algeria. In unele zone zapada s-a depus intr-un strat destul de…

- Velierul australian Wild Oats XI a stabilit un nou record al cursei de yachting Sydney-Hobart, ajunsa la cea de-a 73-a editie, pe care a castigat-o miercuri pentru a noua oara, dupa o zi, 8 ore, 48 minute si 50 de secunde, informeaza agentia Reuters.

- Compania Disney este lider in box office-ul mondial pentru al treilea an consecutiv, in 2017 depasind un prag de incasari de 6 miliarde de dolari, dupa ce, in 2016, a obtinut suma record de 7,6 miliarde de dolari la nivel global, potrivit variety.com.

- Deputatul PMP de Bistrița-Nasaud, Ionuț Simionca, anunța intr-o conferința de presa ca el și colegii sai doresc sa obțina din partea Ministerului Sanatații ambulanțe pentru județele din țara. De la vorbe la fapte, a fost un drum al negocierilor, insa a meritat - caci obiectivul a fost atins.

- Un program legat de Centenar va fi organizat anul viitor intr-o casa din Spermezeu, Bistrita-Nasaud, aflata in zona noua a Muzeului National al Satului "Dimitrie Gusti", apartinand unui preot care a participat la Marea Unire din 1918. "In 2018 sunt cateva programe pe care le gestioneaza Ministerul Culturii…

- Levente Polgar alearga la ultramaratonul arctic. Acum iși calește corpul sa reziste la temperaturi scazute și in pauzele de antrenament cauta sponsori care sa-i ia biletul de avion și echipamentul. Știți oamenii aia care vorbesc din carți in fața unei camere, iși aleg din sertarașele prafuite cuvintele,…

- Echipa Real Madrid a castigat Cupa Mondiala a cluburilor de fotbal, pentru al doilea an consecutiv, o premiera in istoria acestei competitii, invingand cu scorul de 1-0 formatia braziliana...