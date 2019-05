Bistriţa-Năsăud: Terenuri, case şi drumuri inundate în comunele Budacu de Joc, Cetate şi Măgura Ilvei In comuna Budacu de Jos, au fost inundate trei case, 26 de fantani, 80 de hectare de teren arabil, 16 podete, 8,8 kilometri de drum agricol si o strada pe o lungime de aproximativ un kilometru. De asemenea, opt anexe si un acoperis de bloc au fost afectate. In comuna Magura Ilvei, drumul judetean 172D a fost inundat pe o portiune de 250 metri, iar in comuna Cetate apa a acoperit un teren arabil pe o suprafata de 0,45 hectare. Interventia in zonele in care s-au produs inundatii a fost asigurata de serviciile voluntare pentru situatii de urgenta din comunele afectate. Echipe de la Sistemul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii timișeni se mobilizeaza pentru eventualele situații de urgența care pot aparea in județ, din cauza inundațiilor. Pentru gestionarea eficienta a situațiilor, la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Timiș, incepand cu ora 09.10, a fost activat Centrul Județean de Conducere…

- In urma intrarii in vigoare a avertizarii hidrologice Cod Portocaliu de inundații, valabila intre orele 09.10 – 18.00, pentru gestionarea eficienta a situațiilor de urgența, la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Timiș, incepand cu ora 09.10, a fost activat Centrul Județean de Conducere…

- Un parau care curge in comuna Scheia emana mirosuri dintre cele mai greu suportabile. Problema nu este de azi de ieri, ci se perpetueaza de ani de zile.Satui de aceasta situatie, proprietarii unui imobil de pe strada Aleea Morii din Scheia au sesizat problema celor de la Sistemul de Gospodarire a ...

- Ieri, 27 martie 2019, in jurul orei 19.00, politistii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei, in timp ce actionau pe strada Noua din comuna Șona, l-au depistat pe un barbat de 31 de ani, din comuna Sona, in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- Sistemul de Gospodarire a Apelor Bistrita-Nasaud (SGA Bistrita-Nasaud) a organizat, in data de 20 martie 2019, o actiune de ecologizare a malurilor raului Bistrita Ardeleana, pe raza municipiului Bistrita. Salariatii SGA Bistrita-Nasaud au strans 350 de saci cu deseuri, din zona cuprinsa intre Puntea…

- Directorul general al Administrației Naționale „Apele Romane”(ANAR), Victor Sandu, a dispus un control in zona Acumularii Colibița, județul Bistrița-Nasaud, in urma unor informații aparute in spațiul public referitoare la posibile deversari de apa menajera in apa lacului. In urma acțiunii de control…

- Cinci gospodarii din localitatea Magura Ilvei si doua portiuni din drumul judetean 172 D au fost inundate duminica noaptea, din cauza ploilor abundente. Serviciile Voluntare pentru Situatii de Urgenta din zona intervin pentru evacuarea apei.

- Apele Romane, in judecata cu exploatarea miniera Rosiamin Rosia Montana, pentru recuperarea unei datorii de aproape 1,5 milioane de lei Administratia Bazinala de Apa Mures, prin Sistemul de Gospodarire a Apelor Alba, incearca sa recupereze prin intermediul unui proces civil o suma de aproape 1,5 milioane…