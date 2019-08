O suta de elevi din sapte judete si din municipiul Bucuresti vor participa, in perioada 3-9 august, la cea de-a saptea editie a Taberei nationale militare de vara din statiunea Sangeorz-Bai, organizata de Directia Judeteana pentru Sport si Tineret (DJST) Bistrita-Nasaud. Timp de o saptamana, tinerii, dintre care peste 40 sunt fete, vor invata tehnici de autoaparare, tir sportiv, dar si cum sa supravietuiasca in conditii de izolare. Tabara este organizata in colaborare cu Garnizoana Bistrita si CS Karate Bistrita, iar costurile de cazare si masa sunt suportate de catre DJST. Coordonatorul proiectului,…