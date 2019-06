Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc, joi seara, in localitatea Mureșenii Birgaului din județul Bistrița-Nasaud. O persoana a fost ranita și are nevoie de ingrijiri medicale. Doua mașini au colizionat in urma cu aproximativ o jumatate de ora, in localitatea bistrițeana Mureșenii Birgaului. La locul incidentului…

- Un tanar de pe Valea Bargaului, in varsta de 19 ani, a fost reținut pentru 24 de ore, joi, din cauza ca a fost prins de polițiști de doua ori in aceeași zi, la volanul unui autoturism fara a deține permis de conducere. Miercuri dimineața, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Prundu Bargaului l-au…

- Descoperire macabra, joi, in pasul Rotunda, unde un barbat a fost gasit fara suflare, pe un drum forestier. Echipajele de salvare ajunse la fața locului nu au putut face altceva decat sa constate decesul. Un barbat in varsta de aproximativ 38 de ani a fost gasit pe un drum forestier in Pasul Rotunda.…

- Accident intr-o padure de pe Valea Mare din județul Bistrița-Nasaud, unde un barbat a fost surprins de un buștean. Accidentul s-a petrecut pe un teren greu accesibil. UPDATE: Victima, un tanar in varsta de 19 ani, este evacuata a fost evacuata spre ambulanța de catre echipajele SMURD (TIM și EPA) cu…

- Tanarul de 29 de ani din Maieru, care a ajuns azi noapte la spital dupa ce a fost injunghiat in fața unui bar din localitate, a fost agresat de doi tineri din Singeorz Bai, nu doar de unul. Ambii agresori au fost reținuți pentru 24 de ore, anunța IPJ Bistrița-Nasaud. Un incident grav a avut loc, luni…

- Un barbat din Magura Ilvei, județul Bistrița-Nasaud, a fost surpins de un mal de pamant in timp ce efectua lucrari la rețeaua de canalizare din localitate. Acesta a fost grav ranit, astfel ca echipajele medicale care au ajuns la fața locului au decis sa solicite un elicopter SMURD pentru a-l transporta…

- Un accident rutier a avut loc luni dupa-amiaza pe DN 17, in localitatea Tiha Birgaului din județul Bistrița-Nasaud, in care au fost implicate trei autoturisme, in care s-au aflat opt persoane. Patru persoane, printre care și doi minori, au ajuns la spital pentru ingrijiri medicale suplimentare. Trei…

- Doi tineri au fost reținuți pentru 24 de ore și sunt anchetați de polițiști dupa ce, la inceputul lunii martie, aceștia ar fi furat un autoturism din curtea unei locuințe din comuna Maieru, pe care l-au folosit pentru a se deplasa in alte localitați invecinate pentru a da spargeri la niște magazine.…