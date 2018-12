Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos au confiscat peste 1.300 de articole pirotehnice de la persoane care incercau sa le comercializeze, fara drept, in localitatea Ighiu. Doua persoane s-au ales cu dosare penale. La data de 21 decembrie 2018, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de…

- "Jandarmii argeseni au actionat la kilometrul 59 de pe DN 7C Transfagarasan, deoarece, din cauza unor alunecari de teren, drumul a fost blocat si nu se putea circula. Jandarmii au luat legatura cu reprezentantii CNAIR pentru demararea lucrarilor de indepartare a resturilor de pe carosabil", se arata…

- Doi indivizi care detineau fara drept obiecte pirotehnice au fost depistati de jandarmi in zona Pietei 1Mai din municipiul Targoviste. In urma verificarilor, asupra celor doi barbati au fost gasite 36 de pachete care contineau peste 2000 de petarde si 12 artificii. Persoanelor in cauza le-au fost intocmite…

- In perioada 07-14 noiembrie, efective din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Craiova au executat o serie de acțiuni, pe linia prevenirii și combaterii faptelor de incalcare a normelor legale privind regimul piscicol. Pe timpul acțiunilor, jandarmii au constatat urmatoarele : ...

- In seara zilei de 2 oiembrie 2018 la ora 18.47, administratoarea unei case pentru varstnici din Alba Iulia a sesizat prin apel 112, ca cineva a patruns fara drept in curtea imobilului. Ajunse la fața locului, efectivele Inspectoratului Județean de Jandarmi Alba, au verificat zona și in imediata apropiere…

- Acțiune pentru prevenirea și combaterea comerțului cu produse de contrabanda, joi, la Arad. Jandarmii timișoreni, impreuna cu cei de la Direcția Regionala Vamala, au ridicat sute de pachete cu țigari de contrabanda confiscate de la vanzatorii clandestini.

- Un urs a ajuns miercuri seara chiar in curtea Spitalului Judetean din Miercurea Ciuc iar jandarmii au aruncat cu petarde pentru a-l indeparta. Ursul se intorsese in același loc dupa prima intervenție a militarilor, care au folosit explozibilul pentru a-l pune pe fuga. Jandarmii au fost anuntati, prin…