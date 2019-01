Partia ''Cocos'' din municipiul Bistrita, investitie a primariei care a fost inaugurata anul trecut, la sfarsitul lunii ianuarie, si-a reluat activitatea miercuri, la pranz, printre cei care au fost prezenti la deschiderea sezonului de schi numarandu-se primarul Ovidiu Cretu si fostul international Gabi Balint. Primarul Bistritei sustine ca, in acest an, conditiile de pe partia "Cocos" sunt "ca pe partiile din Austria" si spune ca, daca nu va ploua, aici se va putea schia pana in luna martie. "Este mult mai bine decat anul trecut. Stratul de zapada este undeva la 30 de centimetri,…