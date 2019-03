Bistrița-Năsăud: Mașină răsturnată în șanț. Două persoane rănite Un grav accident de circulație a avut loc in localitatea Salva din județul Bistrița Nasaud. Un autoturism s-a rasturnat intr-un șanț. ”Doua persoane au fost ranite. Acestea nu au fost incarcerate. S-a acordat primul ajutor medical”, a declarat pentru DC News, Marius Rus, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud. Mai multe echipaje de ambulanța s-au deplasat imediat la locul accidentului. De asemenea, poliția rutiera a deschis o ancheta in acest caz pentru a vedea exact cauza producerii accidentului. Vezi și: Ghita,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

