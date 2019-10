Stiri pe aceeasi tema

- Exodul creierelor: 2 milioane de romani au aplicat pentru joburi in strainatate, majoritatea pana in 35 de ani. Germania și Marea Britanie atrag cei mai mulți specialiști, Italia iese din top Romanii vor sa lucreze in strainatate, in conditiile in care de la inceputul anului si pana in prezent s-au…

- Pe de alta parte, importurile de cereale s-au cifrat la 195,9 milioane de euro (plus 22,9%), rezultand un excedent de 834,8 milioane de euro.Exporturile de porumb au totalizat 532,031 milioane de euro, reprezentand 1,5% din total exporturi, iar cele de grau si meslin 450,419 milioane de…

- Scopul principal al apelului de proiecte consta in stimularea participarii la educatie a copiilor ai caror parinti sunt plecati in strainatate si prevenirea fenomenului de parasire timpurie a scolii. Apelul de propuneri de proiecte vizeaza exclusiv Regiunea de dezvoltare Nord Est. Potrivit unui anunt…

- Digi Communications N.V. anunța creșterea cu 25% a EBITDA in primul semestru al anului 2019 fața de primul semestru al anului 2018 • 575 milioane EUR venituri consolidate la nivel de Grup, in semestrul I 2019 (+ 18% fața de sem. I 2018) • 15,5 milioane unitați generatoare de venit (RGU), toate…

- Ministrul Românilor de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a spus, miercuri, ca cele mai recente statistici arata ca aproximativ 9.700.000 de români se afla în afara granițelor, subliniind ca motivele emigrarii sunt corupția, calitatea slaba a clasei politice și saracia. Potrivit…

- Productia interna de titei a fost, in perioada mentionata, de 1,38 milioane tep, cu 0,5% (7.600 tep) sub cea din perioada ianuarie-mai 2018. Conform proiectului Strategiei Energetice a Romaniei, productia de titei din Romania se afla pe o panta descendenta, cu un nivel de inlocuire a rezervelor subunitar,…

- Romania a fost anul trecut pe locul patru in Uniunea Europeana in ceea ce priveste productia de petrol, cu 3,6 milioane de tone, in scadere cu 2% fata de anul anterior, potrivit unui raport realizat de compania britanica BP la nivel mondial. Principalul producator din UE a fost Marea Britanie, cu 50,8…

- Pe de alta parte, in alte state din Uniunea Europeana, care sunt si cele mai mari piete de autoturisme noi, luna iunie 2019 a fost una de comprimare, acestea inregistrand scaderi semnificative, precizeaza APIA. Astfel, comparativ cu luna similara a anului trecut, Franta a inregistrat un recul…