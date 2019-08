Bistriţa-Năsăud: Liberalii fac sondaj despre priorităţile municipiului reşedinţă, în locul primăriei 'Pe 24 iunie si 1 iulie am initiat o provocare administratiei locale. Am solicitat primarului, viceprimarului si consilierilor locali lansarea unui sondaj pe site-ul Primariei Bistrita, dar si in presa locala, prin care cetatenii sa-si exprime doleantele. La urma urmei, acest demers este unul firesc daca avem in vedere ca bistritenii platesc pentru o administratie a carei activitate ar trebui sa le asigure confortul. (...) Ideea cu sondajul nu a avut ecou printre cei ce conduc administratia Bistritei. Procedeaza la fel ca si pana acum: ignora totul, ca si cum viitorul acestui oras le… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sondajul, prima ancheta sociologica de amploare pe acest subiect dupa martie 2017, arata ca 46% dintre cei 1.019 scotieni chestionati ar vota pentru independenta si 43% impotriva acesteia. Daca nu sunt luate in considerare persoanele care nu ar merge la vot si cele care au raspuns ca nu…

- Liderul opoziției ruse, Alexei Navalnîi, care a fost externat luni de la un spital unde a fost tratat pentru simptome de alergie acuta, a declarat ca ar fi fost otravit, o suspiciune împartașita de avocatul sau și medicul personal, potrivit Reuters. Alexei Navalnîi, care a fost…

- ​Liberalii cer respingerea de catre Parlament a modificarilor aduse codurilor penale, ca urmare a deciziei CCR care le-a declarat neconstituționale. „Eventualele ajustari aduse legislației trebuie sa faca obiectul unui nou proiect de lege, supus consultarii și dezbaterii publice,…

- Presedintele Partidului Mișcarea Populara, Eugen Tomac, crede ca „disparitia de la butoane a lui Plahotniuc” ar putea duce la un context pentru consolidarea unui pol politic care sa promoveze unirea Romaniei cu Republica Moldova. ”Rusia nu l-a lasat pe Dodon in bratele lui Plahotniuc, desi sunt convins…

- In raportul anexat proiectului se arata ca, in acest an, la nivelul municipiului se afla in derulare sau in curs de contractare 24 de investitii finantate cu fonduri europene in valoare de peste 365 de milioane lei, printre care se numara reconfigurarea axei de transport public, linia verde de transport…

- Primarul municipiului Dej Morar Costan a transmis, aseara, un comunicat de presa in care se refera la situația gospodariilor inundate. ”Din pacate, condițiile meteorologice din ultimele zile au creat probleme in mai multe zone din țara inclusiv in municipiul nostru. Ca de obicei, in astfel de situații…

- Cristian Niculaie este, oficial, candidatul PSD Bistrița-Nasaud la funcția de primar al municipiului Bistrița la alegerile locale care vor avea loc in 2020, a anunțat, miercuri in cadrul unei conferințe de presa, președintele organizației județene, Emil Radu Moldovan. Președintele Organizației Județene…

- In prezent functia de primar este detinuta de social-democratul Ovidiu Cretu, aflat la al treilea mandat. La conferinta de presa au fost prezenti atat primarul si viceprimarul Bistritei, cat si presedintele PSD Bistrita-Nasaud, Radu Moldovan, presedintele executiv al filialei, Nicolae Moldovan, si…