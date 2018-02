Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, și-a amanat vizita pe care ar fi urmat sa o faca la finalul acestei saptamani in județul Suceava pentru a participa la o dezbatere pe probleme din domeniul forestier. Prefectura Suceava a informat ca dezbaterea, care ar fi trebuit sa aiba loc vineri, la ...

- Proiectul StarUp Now va ajuta 400 de persoane din regiune sa iși dezvolte competențele antreprenoriale, iar cele mai bune planuri de afaceri primesc o finanțare de 40.000 euro fiecare. Marti, 13 februarie a avut loc Conferinta de lansare oficiala a proiectului, in organizarea Consiliului Județean (CJ)…

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, va fi prezent, vineri, 16 februarie, in Suceava, pentru a se intalni cu proprietarii de paduri, cu silvicultori și cu reprezentanții firmelor din domeniu. Prefectul județului Suceava, Mirela Adomnicai, a precizat ca dezbaterea pe problematica din sectorul ...

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, va participa, vineri, 16 februarie, la Suceava, la o dezbatere despre problematica din sectorul forestier. Prefectul județului, Mirela Adomnicai, a spus ca intalnirea va avea loc de la ora 11:00, in sala “Ștefan cel Mare” a Palatului Administrativ. Adomnicai…

- Dupa ce i-am spus omului ca in comunicatul operatorului de apa sunt mentionate casieriile care se inchid si ca acelea sunt cele din Bocsa, Oravita, Baile Herculane și Otelu Rosu, acesta a rasuflat usurat. Insa, mi s-a parut foarte interesant ce ne-a spus. „Ma bucur, doamna, sa aud ca ne lasa…

- Dupa ce au incheiat primul an din mandatul 2016 – 2020, deputatii se pot lauda, sau nu, cu activitatea prestata in forul legislativ suprem al tarii. Gazeta de Bistrita va prezinta cat de mult au transpirat in Parlament alesii de Bistrita-Nasaud, prin initiativele legislative depuse, interpelari sau…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat marti ca i-a cerut ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, sa ii prezinte o situatie referitoare la toate directivele europene care nu au fost implementate in Romania. "Inca de la prima intalnire cu ministrii, cea de ieri seara,…

- Noul Cabinet este format din 28 de membri, avand in componenta patru vicepremieri, fata de trei cati erau in precedentul guvern. Astfel, ministrul Dezvoltarii Regionale, Paul Stanescu, si ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, vor fi si vicepremieri. De asemenea, vor fi doi vicepremieri fara portofoliu…

- Presedintele PSD Bistrita-Nasaud, Radu Moldovan, a declarat vineri, intrebat daca este corect ca cei cu probleme penale sa faca parte din Guvern, ca exista o prezumtie de nevinovatie si ca instantele de judecata decid asta, si nu „anumiti deontologi”.„Cine are probleme penale? Eu stiu ca in…

- Romsilva a publicat imagini rare cu patru cerbi care s-au apropiat de agajații Regiei aflați intr-o patrulare prin Ocolul Silvic Mehadia. Imagini rare publicate de Romsilva. Patru cerbi au fost surprinși de angajații Regiei care se aflau intr-o misiune de patrulare prin Ocolul Silvic Mehadia din județul…

- PSD decide luni cum isi imparte portofoliile si cine sunt propunerilor de ministri in Guvernul Dancila. Cert este ca pana acum liderii PSD nu i-au in discutie modificarea structurii Executivului. Vor fi 3 vicepremieri, dintre care unul fara portofoliu, 26 de portofolii, 2 ministri delegati. In total,…

- Un cunoscut afacerist american de origine romana trage un semnal de alarma si ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa respinga propunerea facuta de PSD pentru sefia ministerului Apelor si Padurilor. George Mioc sustine ca Iohannis isi asuma guvernarea daca "accepta ca si acest incompetent sa fie…

- Reprezentantii USR sunt de parere ca PSD a nominalizat la sefia Ministerului Apelor si Padurilor un sustinator al distrugerii ariilor naturale protejate. "USR critica public practica PSD de a propune ministri in functie de jocurile de putere din partid, nu in functie de competente si performante.…

- Senatorul PSD Mihai Gotiu critica propunerea PSD pentru inlocuirea Doinei Pana la Ministerul Apelor si Padurilor: senatorul PSD Ioan Denes nu are nicio experienta in domeniu, iar in sesiunea parlamentara recent incheiata a votat unul dintre cele mai distructive proiecte legislative la adresa ariilor…

- Vali Riciu, consilier al ministrului de Interne pe domeniul sindical, a negat marti ca ar avea vreo legatura cu acel barbat. "Noi avem treaba! Sunt consilier pe domeniul sindical și dialogul ministrului, afacerilor interne, cu personalul ministerului. M-au oripilat și pe mine…

- Propunerea de numire a senatorului PSD Ioan Denes ca ministru al Apelor si Padurilor a ajuns la Palatul Cotroceni, potrivit Administratiei Prezidentiale. Luni, premierul Mihai Tudose a anuntat ca va trimite marti dimineata, la Palatul Cotroceni, propunerea pentru conducerea Ministrului ...

- Comitetul Executiv al PSD a votat ca senatorul de Bistrița, Ioan Deneș, sa fie succesorul Doinei Pana in fruntea Ministerului Apelor și Padurilor. Premierul Mihai Tudose a anunțat ca nu renunța la restructurarea guvernului, dar decizia ar putea fi luata pe 29 ianuarie, la o noua ședința a CEx, care…

- „In perioada ianuarie - noiembrie 2017, s-au eliberat 38.879 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 7,6% fata de perioada ianuarie - noiembrie 2016, crestere reflectata in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Nord-Est (+844 autorizatii), Bucuresti-Ilfov (+716), Centru…

- Liderii PSD se reunesc in cadrul unui Comitet Executiv in care urmeaza sa decida inlocuitorul Doinei Pana, cea care a demisionat din funcția de ministru al Apelor și Padurilor.Citește și: Meciul Dragnea – Tudose, la prima repriza : SCENARII vehiculate pentru Cex-ul PSD (presa) Surse…

- Potrivit unor surse politice, Comitetul Executiv National al PSD a fost convocat luni la amiaza pentru a stabili noul ministru al Apelor si Padurilor, in locul demisionarei Doina Pana. Va fi prima intalnire intre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, in conditiile in care cei doi se afla intr-un conflict mocnit.

- Inlocuirea Doinei Pana, care a demisionat de la conducerea Ministerului Apelor si Padurilor, ar trebui hotarata in sedinta conducerii PSD, a declarat presedintele executiv, Niculae Badalau. Numarul 2 in PSD precizeaza insa ca avand in vedere ca Liviu Dragnea a anuntat o restructurare a Guvernului, este…

- Au aparut si primele reactii din PSD dupa ce ministrul Apelor si Padurilor, Doina Pana, a decis sa demisioneze din Guvern.„Eu știam de lucrul acesta. Am avut o discuție cu domnia sa inainte de sarbatori, cand in Parlament erau dezbaterile la buget, și luase deja aceasta decizie. Sincer imi…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Doina Pana a demisionat, noteaza Digi24, care citeaza un comunicat al Guvernului. Demnitarul a invocat la depunerea mandatului, starea de sanatate. Documentul prin care Doina pana isi anunta demisia a fost inaintata premierului Mihai Tudose miercuri. Textul demisiei Doinei…

- Doua din trei gospodarii au un calculator acasa, iar circa 68% au internet, in crestere cu 3,6% puncte procentuale, reiese dintr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS). ”Din totalul gospodariilor din Romania, aproape doua treimi (65,6%) au avut in anul 2017 un calculator…

- Rata de deprivare materiala severa a ajuns la 23,8%, in 2016, in scadere fata de 2013 cu 6 puncte procentuale, reiese dintr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS) transmisa la solicitarea AGERPRES . “Lipsa acuta a resurselor financiare face ca unele persoane sa nu isi poata permite…

- In Romania se construiesc mai multe locuințe fața de anul trecut. Potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS), peste 39.000 de locuințe au fost ridicate in primele noua luni ale acestui an, cu 6,5% mai mult fața de aceeași perioada din 2016. Din totalul locuintelor finalizate in primele…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6321 lei/euro, in scadere cu 0,05% fata de nivelul atins marti, in contrast cu tendinta regionala. Marti, euro a atins nivelul de 4,6344 lei, in crestere fata de pragul atins luni. Leul s-a apreciat miercuri, in raport…

- Papa Francisc a rostit vineri cuvantul ”rohingya” pentru prima oara de la inceputul turneului sau in Asia, in urma unei intalniri vineri la Dacca, in Bangladesh, cu 16 dintre acesti refugiati din minoritatea musulmana apatrida izgoniti din Myanmar, relateaza AFP. ”Prezenta lui Dumnezeu astazi (vineri)…

- Numarul autorizațiilor de construire pentru cladiri rezidențiale a crescut, in primele 10 luni din 2017, cu 6,1%, fața de perioada similara din 2016, pana la 35.496, conform datelor Institutului Național de Statistica (INS) publicate marți. Creșterea a fost reflectata, conform INS,…

- Președintele Igor Dodon sare in ajutorul cetațenilor de peste Nistru. Astfel, moldovenii care se confrunta cu probleme, ce ar putea fi soluționate de autoritațile de la Chișinau, pot sa se adreseze la unele birouri deschise cu acest scop.

- Guvernul a aprobat in ședința de ieri acordarea de ajutoare de urgența pentru zeci de familii din intreaga țara. Printre cei care vor primi ajutoare de urgența se numara și mai multe familii din Bistrița-Nasaud.

- Asta au decis la Cluj, zeci de femei care au participat la intalnirea filialelor județene din Regiunea de Nord-Vest a Partidei Romilor Pro Europa. Printre ele și 14 femei din marile comunitați de romi ale județului Bistrița-Nasaud, multe dintre ele fiind mediatori sanitari.

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Andreea Pastirnac, se afla, in perioada 18 - 20 noiembrie, intr-o vizita de lucru la Madrid, pe parcursul careia are programate intalniri cu membri ai Guvernului spaniol din domeniul politicii sociale și familiei, al drepturilor cetațenilor și al muncii.…