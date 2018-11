Stiri pe aceeasi tema

- Bistrița-Nasaud se afla in top la defrișarile ilegale, iar taierile ilegale de lemn s-au dublat intr-un singur an. Județul este și in topul trimiterilor in judecata a hoților de lemn. Intr-un cartier nu exista casa unde cel puțin o persoana sa nu fi facut pușcarie pentru furt de lemn, conform Mediafax.Ultimul…

- Potrivit politistilor, accidentul a fost generat de un barbat de 43 de ani, din Bucuresti, care conducea o autoutilitara cu remorca de la Deva spre Ilia. Din cauza vitezei excesive, acesta a tamponat din spate un autoturism condus de un tanar de 29 de ani, din judetul Bistrita Nasaud, pe care l-a…

- Polițiștii de transporturi feroviare au depistat, zilele trecute in Gara Brașov, un barbat in varsta de 37 de ani, cu antecedente penale, care a furat un telefon mobil, dintr-un tren. Potrivit reprezentanților IJP Brașov, incidentul a avut loc in trenul IR 1636, pe ruta Predeal – Brașov. Faptașul, din…

- Politistii clujeni cerceteaza un barbat din comuna Ciurila, judetul Cluj, pentru comiterea unor infractiuni la regimul rutier. ”La data de 3 octombrie a.c., în jurul orei 01.55, politistii Biroului Rutier Cluj-Napoca, au depistat pe Calea Manastur din Cluj-Napoca, un barbat…

- Politistii Sectiei 5 Politie Rurala Dej cerceteaza un barbat din comuna Zagra, judetul Bistrita-Nasaud, pentru conducere fara permis. La data de 28 septembrie, in jurul orei 02.00, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Dej au depistat un barbat de 24 de ani, din comuna Zagra, judetul Bistrita-Nasaud,…

- Un barbat in varsta de 45 de ani din comuna Mogoș a fost accidentat mortal de un tren marfar, in data 11 septembrie, pe raza localitații Cristeștii Ciceului, din județul Bistrița-Nasaud. Pe 11 septembrie in jurul orei 00.30, un barbat din comuna Mogoș, județul Alba, a fost accidentat mortal de un tren…

- Cautari ale polițiștilor austrieci finalizate de colegii lor romani din județul Timiș. Oamenii legii au reușit sa dea de urma unui barbat dat in urmarire internaționala de autoritațile din Austria. El era cautat pentru furt și inșelaciune.

- Politistii din Alba Iulia l-au prins in flagrant pe un barbat din municipiu, imediat dupa ce a furat telefonul mobil al unui cetatean. Telefonul a fost restituit pagubitului. La data de 28 august 2018, in jurul orei 18:20, politistii din Alba Iulia au fost sesizati, prin 112, cu privire la faptul ca…