- Mai multe gospodarii din localitatile Rustior, Gledin si Sieut au fost inundate, miercuri seara, in urma unor ploi torentiale ce au produs scurgeri masive de pe versanti si viituri, potrivit datelor comunicate de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud. In zona intervin serviciile…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Bistrita-Nasaud s-a intrunit astazi in ședința extraordinara, in cadrul careia a fost analizata situația cauzata de fenomenele meteorologice periculoase produse in județ, in perioada 15 – 24 mai 2019 și a proceselor verbale privind constatarea si…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Maramures a comunicat prima evaluare a pagubelor produse dupa vijelia de ieri. Municipiul Baia Mare: 10 acoperisuri blocuri de locuinte afectate, opt acoperisuri de case afecatate. Aproximativi 100 de copaci prabusiti de rafalele de vant puternic pe raza…

- Codul roșu de inundații pe raurile din bazinul hidrografic Șieu se prelungește pana miercuri la ora 22:00, anunța Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud. De asemenea, pe raurile din bazinul hidrografic Someșul Mare a fost ermisa o avertizare de cod portocaliu de inundații. „A…

- Bistrița-Nasaud: Cod roșu de inundații in opt comune, persoane evacuate Foto: Cristiana Sabau. În Bistrița-Nasaud, 20 de persoane au fost evacuate de autoritați din calea apelor crescute ale râului Budac, la numarul unic de urgența 112 fiind înregistrate peste 100 apeluri prin care…

- Hidrologii au emis, marti dimineata, o avertizare Cod rosu de inundatii in judetul Bistrita-Nasaud, pe raurile din bazinul hidrografic Sieu. Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti dimineata, o avertizare Cod rosu de inundatii in judetul Bistrita-Nasaud, valabila…