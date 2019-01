Stiri pe aceeasi tema

- Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat, marți, in jurul orei 13,30, ca circulatia rutiera este intrerupta pe DN 75 Stei-Campeni, la kilometrul 23, in localitatea Vartop, judetul Bihor, din cauza zapezii cazute pe carosabil de pe versant. Se actioneaza pentru degajarea…

- In 2018, Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Bistrița-Nasaud a emis peste 120 de avize de securitate la incendiu și peste 70 de autorizații de incendiu. In același timp, pompierii au respins peste 100 de avize și 40 de autorizații, dupa ce au efectuat controale in teren. Anul trecut au crescut…

- Traficul rutier pe autostrada A1, pe sensul Pitesti - Bucuresti, a fost blocat vineri la pranz din cauza unui accident rutier, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arges. Potrivit pompierilor,...

- Traficul rutier pe autostrada A1, pe sensul Pitesti Bucuresti, a fost blocat vineri la pranz din cauza unui accident rutier, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arges citat de Agerpres.roPotrivit pompierilor, in total sunt cinci victime, niciuna incarcerata, dar traficul rutier este…

- Pirotehnistii din Bistrita-Nasaud intervin, luni, pentru spargerea unui pod de gheata format pe raul Rebra, in comuna cu acelasi nume. Deocamdata nu sunt inundate gospodarii sau terenuri agricole, actionandu-se pentru inlaturarea pericolului, informeaza News.ro.Comitetul Local pentru Situatii…

- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta (CLSU) Rebra a solicitat ISU Bistri-Nasaud interventia pentru distrugerea unui pod de gheata format pe raul Rebra. "Deocamdata nu sunt inundate gospodarii sau terenuri agricole, pompierii militari bistriteni impreuna cu membri CLSU Rebra actioneaza…

- O persoana si-a pierdut viata intr-un accident produs miercuri seara, pe DN1, pe raza localitatii Oiejdea, in urma impactului intre un autoturism si un autocamion, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, informeaza Agerpres.Potrivit Politiei, victima este un tanar de…