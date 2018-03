Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un comunicat de presa, DGA vine cu noi detalii in cazul celor doi polițiști din cadrul IPJ Bistrița-Nasaud, cercetați pentru luare de mita. Potrivit anchetatorilor, cei doi polițiști dezvoltasera un adevarat sistem de luare de mita. Cei doi au ajuns sa ia mita motorina, de la un hoț.

- La data de 15.03.2018, ofițeri de poliție judiciara din cadrul Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciului Județean Anticorupție (S.J.A.) Ialomița, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Ialomița, au procedat la efectuarea a 5 percheziții domiciliare…

- Cinci agenți de la Poliția Autostrazi din Ialomița și Constanța au fost ridicați de ofițerii Direcției Generale Anticorupție (DGA), joi dimineața, în urma unor percheziții facute la locuințele lor, dar și la sediul Poliției Autostrazi Fetești, fiind suspectați ca luau mita de la șoferi, pentru…

- Polițiștii din Alba efectueaza, miercuri, 35 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 1.400.000 de lei, prin evaziune fiscala si delapidare.”La data de 14 martie a.c., politistii Servicului pentru Investigarea Criminalitații Economice din cadrul…

- Politistii din Curtea de Arges au retinut sase barbati in urma unor perchezitii efectuate intr-un dosar de camata si furt, suspectii urmand sa fie prezentati vineri in fata magistratilor pentru stabilirea masurilor preventive. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges…

- O autospeciala Dacia Logan a Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare aflata in misiune s-a rasturnat, miercuri, intr-un sant din localitatea Sarauad, din cauza faptului ca politistul de la volan nu a adaptat viteza la conditiile de drum, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant…

- La aceasta ora, polițiștii efectueaza 89 de percheziții pe raza a 23 de județe și in Municipiul București la sediile unor societați comerciale și locuințele unor persoane banuite de evaziune fiscala in domeniul comerțului cu piese auto. La data de 6 martie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii…

- Din primele cercetari a reiesit ca focul ar fi fost provocat intenționat, conform reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Vaslui, care au gasit la fata locului urme de benzina. Dupa demararea cercetarilor pentru identificarea persoanelor care au provocat incendiul, cainele…

- Politistii din Botosani au efectuat sase perchezitii la locuintele unor suspecti de detinere ilegala de arme, doua persoane fiind conduse la sediul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) pentru audieri, a informat miercuri purtatorul de cuvant al institutiei, Maria Carp. Potrivit sursei citate, la…

- 764.828 lei este suma platita in cursul anului 2017 de catre Casa de Asigurari de Sanatate (CAS) Arad pentru unele servicii medicale de care au beneficiat asiguratii aradeni in Uniunea Europeana. Platile au fost facute in baza a 183 de cereri depuse de pacienti la sediul CAS pentru rambursarea cheltuielilor…

- Politistii din judetul Olt efectueaza, vineri dimineata, sapte perchezitii in localitatile Caracal, Piatra-Olt, Farcasele si Redea, la domiciliile unor persoane banuite de contrabanda cu alcool si tigari. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, remis vineri AGERPRES,…

- Unul dintre cei doi adjuncti ai Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Suceava, comisarul-sef Adrian Buga, a fost imputernicit, de la inceputul acestei saptamani, ca inspector-sef, cea mai importanta functie in cadrul politiei judetene. Imputernicirea data prin ordin al ministrului Afacerilor ...

- Politistii specializați in investigarea criminalitații economice din Timiș au facut doua perchezitii domiciliare pe raza localitaților Lugoj și Leucușești, la sediul unor unitați silvice administrative. Doua persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri. Perchezițiile se desfașoara in cadrul…

- O femeie in varsta de 61 ani din judetul Bistrita Nasaud si a pierdut viata, in aceasta seara, dupa ce a fost lovita de o masina condusa de un tanar in varsta de 19 ani, pe DN 17, potrivit datelor comunicate AGERPRES de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ , Crina Sirb.…

- Zeci de jandarmi si politisti cauta un batran de 78 de ani din comuna Puiești, județu Vaslui, disparut de doua zile de acasa. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, batranul a plecat de la domiciliu vineri, spunand ca se duce la biserica, dar nu s-a mai intors acasa.…

- Centrul Infotrafic al Politiei informeaza ca traficul rutier se desfasoara in conditii de ninsori slabe in zonele inalte din 5 judete, lapovita in Bihor si ploi in Muntenia, precum si 10 judete. Soferii sunt sfatuiti sa reduca viteza. Nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, nici probleme majore privind fluenta traficului pe arterele principale.Se…

- Joi dimineața polițiștii au efectuat 12 percheziții pe raza județelor Arad, Bistrita-Nasaud, Cluj si Prahova la sediile unor societați comerciale și locuințele mai multor persoane banuite de crearea unui prejudiciu de 1.500.000 de euro, prin spalare de bani. La data de 1 februarie a.c., politistii Inspectoratului…

- Politisti au facut facut noua perchezitii domiciliare pe raza judetelor Cluj, Alba, Bistrita-Nasaud si Suceava, intr-u dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu estimat la aproape 4 milioane de lei. In urma actiunii, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile si imobile in valoare de peste…

- Politisti ai structurii de combatere a criminalitații organizate din Alba Iulia au participat, joi dimineata, la perchezitii derulate sub coordonarea DIICOT Cluj, pentru destructurarea unei grupari de trafic international de medicamente in SUA. Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 55 milioane lei,…

- Opt barbati, cu vârste între 22 si 46 de ani, banuiti ca ar fi comis mai multe furturi de aparate tip PayPoint si alte bunuri pe raza mai multor judete, au fost retinuti în urma unor perchezitii, prejudiciul cauzat de acestia fiind estimat la circa 50.000 de euro, au informat joi reprezentantii…

- Politia belgiana a perchezitionat miercuri sediul companiei Semlex, lider in producerea de acte de identitate si documente de calatorie pentru tari africane, si locuinta directorului sau general, Albert Karaziwan, intr-un caz de spalare de bani si coruptie, transmite Reuters. ''Realizam aceste perchezitii…

- Politistii efectueaza in aceasta dimineața 32 de perchezitii in Cluj, Bistrița-Nasaud, Bucuresti si in alte patru judete, la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite ca au cauzat un prejudiciu de aproape 300.000 de lei, prin evaziune fiscala.

- Politistii damboviteni au efectuat, vineri, patru perchezitii in Bezdead, la persoane banuite de infractiuni la regimul silvic, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis AGERPRES. ''Politistii din cadrul Politiei Orasului Pucioasa,…

- Peste 2.300 de autovehicule au fost controlate in trafic, anul trecut, la nivelul judetului Dambovita, in actiuni silvice si au fost confiscati 460 de metri cubi de material lemnos, potrivit unui comunicat transmis miercuri de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Actiunile silvice…

- Meteorologii au emis, marti dimineata, mai multe atentionari cod galben de ceata pentru 16 judete, fenomenul determinand scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Pe autostrada A1 Sibiu – Deva traficul rutier se desfasoara ingreunat din cauza cetii dense. Pana la ora 10,…

- Tanarul de 16 ani din judetul Bistrita-Nasaud care vineri seara s-a urcat baut la volanul unei camionete si a accidentat sase pietoni de-a lungul DN 17 a primit, duminica, mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile. Decizia a fost luata de Judecatoria Bistrita, care a stabilit ca…

- Conducatorul auto care a provocat un accident rutier pe raza localitatii Satuc, in urma caruia o fetita de 11 ani a decedat, a fost retinut pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentat Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, a declarat, pentru AGERPRES, agentul sef Laura Minea de la Biroul de presa al…

- Caini morți, pe marginea A1, la kilometrul 36. Mai mulți caini au fost impușcați, pe un camp de langa Autostrada București-Pitești, la ieșirea din benzinaria Petrom, kilometrul 36. Responsabil ar fi un paznic de vanatoare de la Ocolul Silvic Malu Spart din Giurgiu. Atenție, urmeaza descrieri de fapte…

- Ofiteri DGA si politisti efectueaza, joi, zeci de perchezitii in Bucuresti si in judetele Mures si Bistrita-Nasaud la institutii publice si la domiciliile unor persone fizice, intr-un dosar in care se fac cercetari cu privire la savarsirea unor infractiuni de coruptie cu implicarea unor functionari…

- Procurorii DIICCOT fac miercuri dimineata 5 perchezitii la Cluj, una fiind la o clinica medicala privata, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunii de delapidare cu consecinte deosebit de grave, printre cei vizati fiind si medicul Mihai…

- Politisti ai Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul IPJ Buzau au confiscat, la sfarsitul saptamanii trecute, 35.000 de articole pirotehnice in urma controalelor efectuate la sediul a doua societati comerciale din Buzau si Ramnicu Sarat, a anuntat luni, intr-o conferinta de presa,…

- Șoferul unei dubițe a murit intr-un accident in Calimanești, județul Valcea. Barbatul a patruns pe constrasens și a izbit violent o alta autoutilitara. Doi copii și un barbat aflat la volan au ajuns la spital. Accidentul a avut loc, duminica seara, pe Valea Oltului, la ieșire din localitatea Calimanești.…