Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna. Zapada framantata, cu grosimea de pana la 1 cm, se gaseste depusa pe DN18, in Pasul Prislop, intre km 156 si km 180. Cerul este acoperit si ninge, la aceasta ora, pe toate sectoarele de drumuri nationale din judet. Vizibilitatea este redusa de ceata,…

- Circulatia pe drumurile nationale si drumul european din judet se desfasoara in conditii de iarna vineri dimineata, neexistand tronsoane inchise circulatiei, au declarat, pentru AGERPRES, reprezentantii Institutiei Prefectului Vaslui. "Ninge viscolit in tot judetul, iar vizibilitatea este redusa sub…

- Ninsoarea din ultimele ore a acoperit drumurile naționale din județ cu un strat de zapada framantata, in ciuda intervenției permanente pentru deszapezire. Vineri, la ora 6.00, se circula in condiții de iarna pe DN 1, DN 1A, DN 1B și DN 1D, dar fara a fi inregistrate probleme deosebite. Poliția Prahova…

- Circulația pe drumurile naționale din Alba se desfașoara, in prezent, in condiții de iarna. Peste noapte, drumarii au acționat 12 utilaje și au raspandit aproximativ 45 de tone de material antiderapant pentru a menține practicabila, in condiții de siguranța, rețeaua rutiera. Vineri, in jurul orei 11.00…

- Circulatia rutiera se desfasoara pe sectoarele de drumuri nationale in conditii de iarna. Zapada framantata se gaseste depusa pe carosabilul DN18, in Pasul Prislop, intre km 156 si km 180, unde masoara pana la 1 cm. Dan Buca, purtator de cuvant CJSU Maramures: “Celelate sectoare de drumuri nationale…

- Circulația se desfașoara in condiții de iarna pe drumurile din vestul țarii. 288 de utilaje de deszapezire au acționat pe durata intregii nopți. Este cod portocaliu! Conform Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, la primele ore ale dimineții circulația se desfașoara in condiții de iarna…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, sambata dimineata, 19 judete din tara fiind sub atentionare cod galben sau cod portocaliu de ninsoare. Pe A1, sensul catre Capitala, traficul este restrictionat pe banda 1, din cauza unui camion care a derapat.

- In urma accidentului, soferul autotrenului a fost transportat la spital, constient. "Conducatorul unei autoutilitare, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, respectiv carosabil partial acoperit cu zapada, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu un TIR care…