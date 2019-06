Bistriţa-Năsăud: Camion răsturnat pe marginea DN 15A Potrivit acesteia, la volan se afla un sofer de 40 de ani din Slatina, judetul Olt, care, din primele date, nu ar fi adaptat viteza intr-o curba deosebit de periculoasa, a pierdut controlul asupra volanului, iar camionul s-a rasturnat in afara partii carosabile, intr-o zona in care drumul national respectiv este afectat de o alunecare de teren. Soferul nu a fost ranit. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, camionul era incarcat cu folie. Crina Sirb a mai precizat ca traficul pe DN 15A nu a fost afectat. Soferul camionului a fost testat alcoolscopic, rezultatul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

