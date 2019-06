Bistriţa-Năsăud: Bărbat acuzat că a comis înşelăciuni, prins de poliţişti Una dintre aceste inselaciuni a fost comisa, recent, pe raza municipiului Bistrita, unde barbatul in cauza ar fi reusit sa o determine pe angajata unui magazin sa ii remita incasari de peste 18.000 lei. 'Din cercetarile efectuate pana in prezent a reiesit faptul ca, in perioada 25 aprilie-6 mai a.c., sub pretextul unei colaborari comerciale si folosind calitati mincinoase, un barbat ar fi indus-o in eroare pe angajata unui magazin din Bistrita. Barbatul s-ar fi prezentat drept directorul general al societatii in cauza si i-ar fi solicitat femeii sa predea diverse sume de bani. In total,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

