Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis o atentionare Cod galben de inundatii pentru rauri din 15 judete, valabila pana duminica, la ora 14:00.Atentionarea vizeaza raurile din bazinele hidrografice Viseu, Iza judetul Maramures , Somesul Mare bazin superior si afluenti bazin…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o avertizare Cod portocaliu de inundatii, valabila pe durata urmatoarelor trei ore in bazinele hidrografice Sieu si Budac, din judetul Bistrita-Nasaud.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o atentionare Cod galben de inundatii pentru mai multe rauri din judetele Mures, Bistrita-Nasaud, Harghita si Maramures, valabila joi, de la ora 10:00 la ora 22:00.

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, joi dimineața, o atenționare cod roșu de inundații pentru raurile din bazinele hidrografice Somesul Mare, Sieu, Iza, Viseu din județele Maramures și Bistrita-Nasaud, care expira la ora 10.00. Hidrologii avertizeaza ca se vor inregistra…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, joi dimineața, o atenționare cod roșu de inundații pentru raurile din bazinele hidrografice Somesul Mare, Sieu, Iza, Viseu din județele Maramures și Bistrita-Nasaud, care expira la ora 10.00.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis vineri o atentionare cod galben de inundatii pentru rauri din judetele Maramures, Satu Mare, Bistrita Nasaud, Salaj, Bihor, Hunedoara, Arad, Ha...

- Institutul Național de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis o avertizare de Cod galben de inundatii pentru mai multe judete, avertizare valabila pana luni, 11 martie ora 16.00. Sub incidenta Codului galben intra raurile din bazinele hidrografice: Viseu, Iza, Tur (judetele Maramures si Satu Mare),…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o avertizare cod galben de inundații. Vizate sunt județele Alba, Bihor, Bistrița-Nasaud, Caraș-Severin, Cluj, Gorj, Maramureș, Satu Mare și Timiș. Avertizarea intra in vigoare in data de 10 martie la ora 06:00 și expira in 11 martie la…