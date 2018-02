Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer a cazut cu mașina in raul Dambovița. Acesta a spus ca se afla singur in mașina dar scafandrii fac verificari pentru confirmare. Barbatul a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanța București. Un șofer a cazut cu mașina in raul Dambovița, intre Vitan Barzești și Mihai Bravu, pe…

- Elicopterul SMURD Galati se afla in misiune in localitatea Corcioveni, comuna Brahasesti, de unde va prelua, luni, un barbat cu plaga impuscata, a declarat purtatorul de cuvant al ISU...

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Prahova anunța ca un copac a cazut pe firele electrice in Sinaia, in sensul giratoriu de la Penny, pe DN 1, la km 124. Un echipaj de pompieri intervine pentru a degaja copacul. De asemenea, un echipaj Electrica a venit la fața locului pentru a opri…

- In baza protocolului de colaborare incheiat intre Crucea Rosie si Jandarmeria Romana, in vederea indeplinirii in conditii optime a misiunilor care revin acestei institutii, Filiala de Cruce Rosie a Judetului Alba a demarat la inceputul anului 2018 o serie de cursuri de prim ajutor pentru angajatii din…

- In data de 11.02.2018, la orele 15:40, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ldquo;Dobrogea" al judetului Constanta a fost solicitat sa intervina la o explozie urmata de incendiu in municipiul Constanta, pe strada Teiului, ocazie cu care la fata locului s au deplasat 10 cadre ale ISU ldquo;Dobrogea"…

- Militarii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitati sa acorde ajutor unui conducator auto, care s a ratacit pe camp intre Techirghiol si Movilita. Persoana care a solicitat ajutor a fost localizata prin GPS de catre militarii ISU Dobrigea din dispecerat, pe DJ393. Intervine…

- Trei persoane au fost grav ranite joi intr un accident rutier care a avut loc in localitatea Ganeasa Sindrilita, una dintre ele un barbat de 45 de ani fiind preluata de un elicopter SMURD pentru a fi adusa in Capitala, informeaza ISU Bucuresti Ilfov citat de Agerpres.ro Accidentul s a produs intre doua…

- In urma cu putin timp, un apel la 112 a anuntat ca un muncitor a fost prins intr un utilaj dupa ce un stalp a cazut peste vehicul. Incidentul s a produs in depozitul nr. 4 al societatii Oil Terminal.Potrivit ISU Dobrogea, spre locul evenimentului se indreapta descarcerarea grea si o ambulanta terapie…

- 8 ANI DE SMURD IN VRANCEALuni, 5 februarie a.c., am aniversat 8 ani de la infiintarea SMURD-ului in judetul Vrancea. Primele echipaje de paramedici vranceni au fost operationalizate in cadrul Detasamentului de Pompieri Focsani si Sectiei de Pompieri Adjud la inceputul lunii februarie…

- Un incendiu puternic a izbucnit, luni dupa-amiaza, in localitatea brasoveana Sinca Veche, o mama care incerca s=-și salveze copilul din flacari suferind arsuri grave pe 90% din suprafata corpului. Copilul ei are arsuri aproape o treime din corp. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Brasov a solicitat…

- Asociația Beard Brothers au anunțat lansarea unei noi inițiative, prin care vor sa ajute Inspectoratul pentru Situații de Urgența Cluj.Astfel, ONG-ul vrea sa strânga fonduri pentru a achiziționa amulanța noua, care sa îi deserveasca pe clujeni.”It's on!Ladies…

- Un copilaș de un an și patru luni a fost preluat, duminica dupa amiaza, de un elicopter SMURD pentru a fi transferat la un spital din București. Potrivit unor informații, micuțul are stari febrile, acestea fiind date de unele probleme medicale mai vechi. Articolul ACUM: Copilaș cu stari febrile, preluat…

- "Pe partea ambulantelor din dotare, trebuie sa mentionez ca situatia este extrem de grava pe plan national. Nu vorbesc numai de SMURD, vorbesc si de serviciile de ambulanta - ganditi-va ca avem un numar mare de ambulante care circula pe drumuri, care au peste 700.000 de km la bord. Defectiunile repetate…

- Prietenii barbatului au fost cei care au sunat la 112 si au anuntat tragedia. In fapt, prietenii victimei au asistat la intreaga scena. Barbatul și-a sunat prietenii și le-a spus ca vrea sa se sinucida. Aceștia au reușit sa depisteze locul in care se afla barbatul, ținandu-l la telefon și cerandu-i…

- Pompierii ISU si medici SMURD au fost solicitati sa intervina intr-o urgenta medicala la Sotriile. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, este vorba despre un barbat care lucra pe un stalp de lemn la sistemul de electricitate care s-a rupt, muncitorul cazand in gol de la o inaltime…

- Un barbat ce a facut un stop cardio-respirator pe raza localitatii Baciu, in timp ce conducea un autoturism, a fost resuscitat dupa doua reprize de masaj cardiac de un pompier SMURD din Zalau, ce trecea prin zona in drum spre casa. Evenimentul a avut loc sambata dupa-amiaza, pompierul…

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, prin interventiile la care au participat in anul 2017, au salvat 37 de persoane si au protejat bunuri in valoare de peste 53 milioane lei, potrivit unui bilant al activitatii institutiei prezentat luni. Echipajele SMURD…

- Operațiune de salvare dramatica in Constanța. Pompierii acționeaza pentru a salva un barbat care a cazut intr-un puț adanc de 12 metri. Inspectoratul pentru Situații de Urgența din Constanța a fost alertat dupa ce un barbat in varsta de 44 de ani a cazut intr-un puț adanc de 12 metri. Incidentul s-a…

- Pompierii intervin, vineri, pentru scoaterea unui barbat ce a cazut intr-un put adanc de circa 12 metri, aflat in apropierea ecluzei Dunare - Marea Neagra din localitatea Ovidiu, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) 'Dobrogea'. Conform purtatorului de cuvant al ISU 'Dobrogea',…

- Elicopterul SMURD Galati a plecat vineri dimineata in misiune spre judetul Tulcea pentru a prelua o gravida aflata la dispensarul din localitatea Casimcea, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Catalin Sion. Potrivit sursei citate, ambulanta…

- F. T. Potrivit datelor centralizate la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) “Șerban Cantacuzino” Prahova, in cursul anului trecut, ehipajele specializate din cadrul structurilor de interventie, incadrate pe autospecialele de descarcerare si ambulantele tip B2 (SMURD) au participat…

- Un caz socant a vut loc in aceasta dimineata in localitatea Nicolae Balcescu, judetul Constanta. O femeie insarcinata a nascut si si a scapat bebelusul in hazna. La fata locului intervin pompierii de la Statia Medgidia si elicopterul SMURD. ...

- In ziua de 14.01.2018, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la mai multe incendii. Astfel, un echipaj cu o autospeciala cu apa si spuma și un echipaj cu ambulanța SMURD de la Detașamentul de Pompieri Pitești au intervenit…

- Elicopterul SMURD a fost trimis la un accident ce a avut loc, duminica, între localitațile Așchileu și Cristorel, unde o mașina s-a rasturnat într-un șanț. Incidentul a fost semnalat prin 112, iar la accident au fost trimise mai multe echipaje de la SMURD…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme si in urma caruia au rezultat noua victime s-a produs sambata pe un drum comunal care face legatura intre Targu Mures si Craciunesti, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 'Horea' al judetului Mures. Potrivit purtatorului…

- Noua persoane au fost ranite, sambata, aproape de orasul Targu Mures, dupa o coliziune intre trei masini. A fost solicitat si elicopterul SMURD, pentru preluarea unei persoane in stare grava, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Opinie neobisnuita a primarului din Targu-Mures in legatura cu sistemul de alarmare a populatiei. Intr-o postare pe Facebook, edilul Dorin Florea ironizeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Horea” al judetului Mures, pe care il acuza ca nu face altceva decat sa creeze o atmosfera specifica…

- Echipajul SMURD Paltinis al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu a intervenit, in perioada sarbatorilor de sfarsit de an, pentru acordarea primului ajutor si transportarea la spital in 12 cazuri, au informat reprezentantii institutiei. "In perioada 29 decembrie-03 ianuarie,…

- Echipajele SMURD din Capitala au intervenit, in ultimele 24 de ore, pentru a acorda asistenta medicala in cazul a 245 de persoane, in timp ce pompierii au avut 25 de interventii pentru stingerea incendiilor, numarul solicitarilor primite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov fiind…

- O casa din comuna Rameț a fost cuprinsa de flacari in noaptea de sambata spre duminica. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, pompierii au intervenit cu doua autospeciale. ”Detașamentul Aiud intervine cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa in…

- O persoana a ajuns astazi, in jurul orei 13:50, in apele raului Someș, pe raza localitații bistrițene Braniștea. Potrivit primelor informații, un barbat de aproximativ 51 de ani a ajuns in aceasta dupa-amiaza in apele reci ale Someșului și a fost scos la mal de fiul acestuia, cu ajutorul mai multor…

- Un barbat din localitatea Sabaoani a intrat intr-o stare avansata de hipotermie dupa ce a cazut, marti seara, in a doua zi de Craciun, intr-o fosa septica, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. Potrivit dispeceratului ISU, pentru scoaterea barbatului din fosa a intervenit un…

- Detasamentul de pompieri Tulcea din cadrul Inspcetoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea a intervenit astazi pentru lichidarea unui incendiu care se manifesta la o casa in localitatea Patlageanca.Potrivit ISU Delta la fata locului s a intervenit cu 1 nava B.M. si 10 subofiteri.…

- Un autoturism scapat de sub control pe bulevardul principal al Sucevei s-a izbit violent intr-un stalp, pe strada Ana Ipatescu, in stația de autobuz de la Banca, pe sensul de mers spre Policlinica. S-a intamplat in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 3.30. Inspectoratul pentru Situații ...

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Brasov intervenim la aceasta ora pentru a acorda primul ajutor unei persoane care a cazut in caminul unei instalatii de gaz metan, chiar daca zona era semnalizata. Potrivit informatiilor primite de la ISU, barbatul este constinent si a fost deja scos din canal,…

- Cinci persoane, trei adulti si doi copii, au suferit arsuri in urma unei deflagratii produse in bucataria unei locuinte din localitatea Dorobantu, informeaza ISU Ialomita. Pompierii militari si echipaje ale Ambulantei au intervenit rapid pentru acordarea primului ajutor victimelor si transportul acestora…

- Accesul a patru trenuri de calatori care circula pe ruta Gradinița (Suceava) și Larion (Bistrița-Nasaud) a fost blocat sambata seara de aluviuni venite de pe versanți. Doua dintre trenuri au fost oprite in gari, iar alte doua au fost anulate. “In urma fenomenelor meteorologice manifestate in ultimele…

- Sunt trei victime incarcerate, conform ISU. Din primele informatii, martorii spun ca o fetita zace pe calea ferata, dar nu se stie care este starea ei de sanatate, daca a iesit singura din masina sau a aruncata in afara la momentul impactului cu trenul. La fata locului, s-a deplasat prefectul Eduard…

- Patru oameni au cazut in apa, dar au reusit sa se salveze, potrivit primelor informatii furnizate de reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Buzau. Incidentul s-a produs pe puntea peste pararul Valea Tisaului. revenim cu detalii [citeste si]

- Astazi, 13.12.2017, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Porolissum al judetului Salaj a organizat si desfasurat o conferinta de presa, la care a participat comanda unitatii (inspectorul sef Lt. col. Dobocan Adrian si prim adjunct al inspectorului sef Lt. col. Pop Florin) si domul dr. Iuhas Mihai…

- Un barbat a fost adus in soc hemoragic cu elicopterul SMURD la un spital din Iasi, cel care a sunat la 112 fiind chiar atacatorul care a spus ca ar fi aplicat 20 de lovituri de cutit.Incidentul s-a petrecut, luni, la un bar din localitatea ieseana Coarnele Caprei, dupa un scandal iscat intre…

- 13 angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI au devenit paramedici cu acte in regula, noteaza NOI.md. Aceștia au susținut un exament de calificare la Cimișlia, salvatorii și pompierii fiind instruiți de formatori IGSU pentru a interveni la acordarea primului ajutor calificat…

- In aceasta dimineața, la ora 04:50, Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau a fost anunțat despre producerea unui incendiu in localitatea Garleni. Imediat, la fața locului s-au deplasat doua autospeciale de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Tulcea a demarat o ancheta interna, dupa ce pe o rețea de socializare au aparut imagini filmate in comuna Niculițel cu un incident in care este implicat un polițist care incerca sa urce un barbat intr-un autovehicul al IPJ. În primele imagini…

- Doua echipaje cu doua autospeciale cu apa si spuma și un echipaj cu ambulanța SMURD de la Detașamentul de Pompieri Curtea de Argeș au intervenit in localitatea Pietroșani, sat Retevoiești, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuința. Echipajul SMURD a acordat ingrijiri medicale și l-a transportat…

- Barbatul care a cazut in aceasta dimineata in raul Jiu a fost salvat in urma cu putin timp de echipajul de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Gorj care a intervenit in zona. Se pare ca barbatul de 56 de ...

- 14.30 Victima este un barbat, constient, care a fost scos din combina. 14.15 Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat pentru a acorda primul ajutor unei persoane care a fost prinsa intr-o combina de recoltat sfecla. Incidentul s-a petrecut in satul Feldioara, comuna Ucea.…