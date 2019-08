Stiri pe aceeasi tema

- Aflata in turneu in Asia, Gloria Bistrița a invins echipa daneza Ringkobing. In primul meci a pierdut insa in fața Angolei. Gloria Bistrița a inregistrat prima victorie la turneul de la Busan (Coreea de Sud), invingand cu 32-22 pe Ringkobing Handbold (Danemarca), echipa care a retrogradat sezonul trecut…

- Admiinistrația Trump a desemnat Brazilia "aliat major non-NATO", respectând o promisiune pe care președintele Trump a facut-o fața de liderul brazilian în martie, scrie Associated Press.Desemnarea a fost anunțata de catre Casa Alba și ofera statului brazilian acces preferențial…

- Gloria Bistrița, locul 3 in campionatul trecut de handbal feminin , merge o saptamana in cantonament in Asia, unde va susține cateva meciuri tari de verificare. De departe, cel mai exotic cantonament de pregatire il va susține Gloria Bistrița. Echipa lui Horațiu Pașca a ales sa se pregateasca in Coreea…

- CFR Cluj a susținut antrenamentul oficial in Kazahstan inaintea partidei cu Astana de marți, din primul tur preliminar din Liga Campionilor. Astana și CFR Cluj se intalnesc in turul I al Ligii Campionilor. Prima manșa are loc marți, de la ora 16:00, pe TV DigiSport 1, Look Plus și liveTEXT pe GSP.RO.…

- Carmen Amariei, fosta componenta a nationalei Romaniei si antrenor de handbal, a nascut, marti, al doilea copil, un baietel care a fost numit Marco. Ea a nascut la o clinica din orasul natal, Cluj-Napoca, anun'[ news.ro.La sase ani de cand si-a incheiat cariera profesionista de jucatoare,…

- AS Roma a invins-o cu 2-0 pe Juventus Torino in derby-ul etapei a 36-a din Serie A, duminica seara pe Stadio Olimpico, succes in urma caruia echipa ''giallorosa'' continua sa spere la o calificare in viitoarea editie a Ligii Campionilor la fotbal. Gazdele au obtinut victoria…