- Evenimentul este organizat de Grupul Imbold, o comunitate care promoveaza sporturile acvatice. La cursa vor participa circa 30 de canotori din Galati, Bucuresti, Braila si Buzau. Aceasta este, deja, a doua cursa organizata in 2019. Prima a fost pe 1 ianuarie, pe Dunare.

- Academicianul Tudorel Dima a murit la varsta de 79 de ani, pe 1 ianuarie. Anunțul ca fostul director al Institutului de Cercetari Economice si Sociale "Gh. Zane" s-a stins din viața fost facut, joi, de reprezentanții Academia Romana. "Academia Romana isi exprima profundul regret la aflarea vestii stingerii…

- Randuiala liturgica de la Catedrala din Galati a fost condusa de Inaltpreasfintitul Casian, arhiepiscopul Dunarii de Jos, care a oficiat Acatistul Mantuitorului Iisus Hristos si a rostit cuvenitele rugaciuni doxologice.

- Pe 30 decembrie, Biserica Ortodoxa cinsteste Duminica dupa Nasterea Domnului a Sfintilor Iosif, Logodnicul, David Prorocul si Iacob, rudenia Domnului si Fuga in Egipt. Cu acest prilej, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia, pentru a doua oara in acest an, Liturghia Sfantului Iacob la Catedrala…

- Cu ocazia srbtorilor de iarn Muzeul Brilei &bdquoCarol I&rdquo în colaborare cu coala Gimnazial &bdquoVasile Alecsandri&rdquo Brila au organizat în data de 18 decembrie ora 15 un mic program artistic (colinde i scenete) pentru persoanele vârstnice de la Cminul &bdquoSfinii Apostoli Pe...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe mai multe drumuri importante circulatia auto se desfasoara ingreunat, in conditii de ceata densa. Fenomenul este prezent pe drumurile din judete precum Suceava, Bacau, Iasi, Galati, Braila, Calarasi, Constanta, Tulcea,…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a primit, ieri, distinctia Arhiepiscopiei Tomisului pentru mireni „Crucea Sf. Apostol Andrei (a Dobrogei)”. Ceremonia de la Catedrala „Sfintii Apostoli Petru si Pavel” a fost oficiata de IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Numarul 1 WTA a ajuns la catedrala in jurul…

- Maine, 6 noiembrie , incepand cu ora 6.45 , IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia Sfanta Liturghie la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta. Apoi, de la ora 10.00 , va participa, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Constanta, la conferinta "Dobrogea, pamant…