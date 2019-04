Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron si premierul japonez Shinzo Abe au condamnat marti, la Paris, atentatele 'barbare' comise duminica, de Pastele catolic, in Sri Lanka, subliniind necesitatea de a consolida 'mobilizarea internationala impotriva terorismului', potrivit AFP.…

- Camerele de supraveghere au surprins un tanar cu rucsac, suspect ca ar fi detonat bombele in biserica din Sri Lanka, chiar in timpul slujbei de Pastele catolic, scrie Mediafax. Imaginile, publicate de CNN, arata cum suspectul traverseaza piata din fata ...

- Mai multe explozii au avut loc in Sri Lanka, in ziua in care creștinii din aceasta țara sarbatoreau Paștele. Ținta atacurilor cu bombe au fost trei biserici catolice și mai multe hoteluri de lux din capitala Colombo. Bilanțul este unul dramatic: sunt aproape 160 de morți și sute de raniți. Pana acum,…

- O bomba artizanala a fost gasita, duminica seara, pe aeroportul Bandaranaike International, cunoscut și sub numele de Aeroportul Katunayake sau Colombo International, la cateva ore dupa ce peste 200 de oameni au fost uciși intr-o serie de explozii care au avut loc in trei biserici catolice și mai multe…

- In timp ce oaspeții de la Hotelul Cinnamon Grand din Sri Lanka așteptau la rand pentru micul dejun tip bufet in duminica de Paști, unul dintre oamenii care stateau la coada era pe punctul de a dezlanțui un val de groaza, noteaza telegraph.co.uk. Barbatul, care s-a cazat la hotel cu o noapte inainte…

- ANAF a declanșat o acțiune puternica de control in scopul prevenirii și combaterii evaziunii fiscal. Inspectorii promit ca masurile vor continua in perioada urmatoare. Inspectorii ANAF au aplicat 61 de amenzi in valoare de peste 1,6 milioane de lei in prima luna de derulare a operatiunii Tomis, in perioada…

- Jucatoarea Simona Halep a declarat, vineri, ca pentru ea este important sa aiba un parcurs bun cu echipa Romaniei in Fed Cup, acesta fiind principalul obiectiv."Este important pentru mine sa facem un rezultat bun la Fed Cup anul acesta. Pot sa spun ca este cel mai mare obiectiv. Nu este usor…