- O nava care luase la bord niste refugiati a fost sechestrata de acestia. Migrantii s-au revoltat ca vaporul nu i-a dus in tara unde voiau sa ajunga. Printre membrii echipajului se afla si doi romani.

- O operatoare video care a ajuns pe primele pagini ale ziarelor in 2015, dupa ce le-a pus piedici si i-a lovit pe migrantii care fugeau de politie la granita Ungariei, a fost achitata de catre Curtea Suprema a statului, informeaza The Guardian.

- Duminica, prefectura din Melilla a informat ca un migrant a murit si alti 19 au fost raniti in timpul acestei incercari de traversare a granitei din orasul marocan Nador (nord). Circa 200 de migranti au reusit sa ajunga in enclava Melilla, potrivit autoritatilor spaniole.Spania a anuntat…

- Consiliul Europei a cerut joi statelor membre sa-si sporeasca efortul financiar pentru a putea fi implementat Planul de Actiune al acestei organizatii pentru protejarea minorilor refugiati si migranti, relateaza agentia EFE. In prezentarea raportului 'Copiii refugiati si migranti in…

- Les Echos: Bancile franceze iși inmulțesc contraatacurile la adresa BCE ● Handelsblatt: Rebeliunea contra Angelei Merkel ● The Independent: Theresa May spune ca are incredere in Donald Trump: "Sigur ca ascult ce-mi spune presedintele american" ● Il Sole 24 ore: Guvernul italian a aprobat noi legi impotriva…

- Politicienii italieni ar trebui sa fie atenti si sa evite limbajul "agresiv" care ar putea instiga la rasism, a declarat vineri Inaltul Comisar al ONU pentru refugiati, italianul Filippo Grandi, el cerand totodata Uniunii Europe sa stabileasca un sistem prin care migrantii sa fie redistribuiti intre…

- Autoritatile americane au dispus evacuarea a peste un milion de persoane din Carolina de Sud si Virgina din cauza uraganului Florence, care ar putea fi cea mai puternica furtuna care a lovit vreodata regiunea, scrie The Guardian, conform news.ro.Uraganul Florence, care va ajunge joi in SUA…