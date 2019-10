Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a deschis duminica un controversat summit de trei saptamâni unde se va pune problema permiterii barbaților casatoriți sa devina preoți. Ar fi pentru prima oara în secole întregi când s-ar permite o încalcare a unei astfel de tradiții, scrie CNN.Chiar daca…

- Papa Francisc a denuntat exploatarea si distrugerea arealului amazonian in deschiderea sinodului dedicat acestei regiuni, ce a fost lansat duminica, transmite DPA, citata de Agerpres. La sinodul care va ține 3 saptamani participa episcopi si preoti din 9 tari latino-americane.

- Posibilitatea ca barbații casatoriți sa devina preoți va fi discutata la o intrunire a episcopilor catolici din lumea intreaga care a debutat duminica, la Vatican, și se va incheia pe 27 octombrie, potrivit bbc.com.O eventuala decizie pozitiva in acest sens ar pune capat unei tradiții de mai…

- Papa Francisc si secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, au cazut de acord joi, in cursul unei intrevederi la Vatican, asupra necesitatii ca drepturile minoritatilor crestine din Orientul Mijlociu sa fie protejate, a comunicat Departamentul de Stat, transmite Reuters. Pompeo, al carui turneu din aceasta…

- Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural, in colaborare cu Comunitatea Evreilor Mesianici, va invita, joi 26 septembrie, la ora 17:00, in Palatul Princiar din Cetatea Oradea, la vernisajul expoziției „Comunitatea Evreilor Mesianici”. Aceasta va fi prima expoziție permanenta din lume despre…

- Papa Francisc a invitat joi lideri politici, culturali si religiosi din intreaga lume sa participe anul viitor la o reuniune la Vatican pentru a conveni asupra unui 'Pact global asupra educatiei' care are drept scop sa pregateasca mai bine tinerii pentru provocarile economice, legate

- "Practica eutanasiei, devenita deja legala in diverse state, propune doar, in aparenta, incurajarea libertatii personale, in conditiile in care ea se bazeaza in realitate pe o viziune utilitarista asupra persoanei", a comentat papa Francisc, intr-o audienta, luni, in timpul careia a primit un grup…

- Catastrofa ecologica din bazinul Amazonului a fost si subiectul slujbei de azi, de la Vatican. Papa Francisc, care a convocat un sinod special in octombrie, a cerut comunitatii internationale sa participe la stingerea incendiilor.