Biserica, statul, libertatea de exprimare şi recâştigarea autonomiei Statul nu recunoaste nicaieri cultelor religioase un eventual rol de partener direct sau indirect de legiferare. Cu alte cuvinte, statul nu recunoaste cultelor religioase dreptul de a interveni intr-o forma sau alta in procesul de legiferare. Mai simplu spus, cultele nu au dreptul de a initia propuneri legislative, de a sustine sau de a se opune unor astfel de propuneri, sau de a sustine sau de a se opune unor propuneri de amendare a Constitutiei. Orice astfel de actiuni exced (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De la frisoanele nationaliste de “ba pe-a ma-tii” ale PM-ului nostru literat, la Bruxelles, pana la referendumul esuat la mal, ca politic corectul indo-roman, ”statul paralel” este laitmotiv externalizator de responsabilitate. Sputnik, vocea Rasaritului aducator de lumina ortodoxa epurata de iubire…

- Majoritatea romanilor a preferat sa nu voteze la referendum, dand astfel un vot de blam celui mai mare partid politic aflat la guvernare, manati de teama ca liderul PSD, Liviu Dragnea, ar putea beneficia de pe urma unor modificari aduse Constitutiei.

- Dobra a spus ca, in viziunea lui, referendumul din acest sfarșit de saptamana, este cel mai important și mai democratic lucru. „Am fost sa-mi exercit dreptul democratic de a vota, in urma unui demers, consider eu, foarte important, un demers semnat de peste 3 milioane de cetațeni.…

- Referendum 2018. Gigi Becali a mers sa voteze in Pipera si a venit cu o abordare proprie a subiectului. "Scopul lor nu este sa se casatoreasca. Scopul lor e sa-l batjocoreasca pe Iisus Hristos, ca sa se cunune in biserica, sa ajunga uraciunea pustiirii in Biserica. Si atunci noi votam ca sa nu-i…

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi sustine ca la urmatorul Congres al partidului va sustine o motiune integral liberala, in contextul in care partidul este dominat momentan de un trend conservator. PNL, desi are la baza doctrina liberala, s-a pozitionat de partea familiei traditionale la referendumul pentru…

- Deputatul USR Matei Dobrovie a anuntat, joi, ca demisioneaza din partid pentru ca formatiunea este impotriva referendumului. Acesta precizeaza ca sustine revizuirea Constitutiei pentru redefinirea familiei si acuza USR ca le interzice membrilor formatiunii sa se exprime.

- Astfel, in biserica "Adormirea Maicii Domnului" din comuna Banesti, judetul Prahova, au fost prezenti parlamentari de Prahova, primari din mai multe localitati, reprezentanti ai clerului, precum si diferiti cetateni. Toti s-au declarat in favoarea initiativei legislative PSD de revizuire a Constitutiei,…

- Mitropolitul Moldovei si Bucovinei le-a cerut credincioșilor sa voteze la referendumul pentru familie, din 7 octombrie. Inaltpreasfintitul Teofan a vorbit despre importanța familiei și a indemnat credincioșii sa vina la referendum și sa voteze potrivit ”adevarurilor care sunt scrise in Sfanta Scriptura”.…