- Presedintele comunist prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a propus marti, intr-o declaratia facuta pentru agentia de presa rusa TASS, organizarea la Chisinau a unui Sinod panortodox pentru a discuta problemele care au aparut intre Patriarhia Moscovei si cea a Constantinopolului, dupa decizia acesteia…

- Intr-un comunicat difuzat la finalului Sfantului Sinod, Patriarhatul Constantinopolului a anuntat „reinnoirea deciziei deja luate conform careia Patriarhia Ecumenica va proceda la acordarea autocefaliei Bisericii Ucrainei". Patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu, "primul intre egali" in raport cu…

- Mitropolia de la Kiev a fost trecuta ilegal, in anul 1686, in subordinea canonica a Bisericii Ortodoxe Ruse.Potrivit unui comunicat al Bisericii Ortodoxe Ucrainene, anuntul a fost facut de Patriarhia Ecumenica de la Constantinopol in cadrul sinodului unde a fost discutat subiectul

- Mitropolitul ortodox grec al Austriei si exarh al Ungariei, Kardamakis (45 de ani), a declarat ca adoptarea unei decizii privind acordarea autocefaliei Bisericii Ortodoxe din Ucraina a fost amanata - scrie Agentia RBC, mentionand ca mitropolitul a facut aceasta declaratie in marja reuniunii Sinodului…

- Posibila recunoașterea de catre Patriarhia de Constantinopol a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Ucrainene a creat tensiune in lumea ortodoxa, Patriarhia Moscovei amenințand cu ruptura de Constantinopol, daca acest lucru se va intampla.

- Dupa recunoașterea Bisericii Ortodoxe Ucrainene unite (Biserica Ortodoxa Ucraineana), toate cladirile care sunt acum ocupate in Ucraina de Patriarhia Moscovei, vor fi transferate in proprietatea Bisericii Ortodoxe din Ucraina, a declarat patriarhul ucrainean Filaret, intr-un interviul acordat postului…