Biserica Sfantului Mormant ramane inchisa in semn de protest

- Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim, locul unde, potrivit traditiei crestine, a fost crucificat si inmormantat Iisus Hristos, era in continuare inchisa luni dimineata, in semn de protest impotriva unor masuri fiscale israeliene, informeaza AFP citat de Agerpres.ro. Perioada pentru care cel mai…

- SUA confirma mutarea ambasadei in Ierusalim in mai / Liderii palestinieni denunta un act ilegalAmbasada SUA va fi mutata din orasul Tel Aviv in Ierusalim in luna mai, cu ocazia implinirii a 70 de ani de la infiintarea statului Israel, au afirmat ieri oficiali din cadrul Administratiei Donald…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va prezenta astazi, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA, la sediul Ministerului Justitiei. Unii lideri social-democrati se asteapta...

- Liderii PNL Bacau au organizat, joi, o conferința de presa in care au prezentat amendamentele pe care le vor depune la bugetul municipiului Bacau și bugetul județului. Au participat deputatul Ionel Palar, președintele organizației județene, Dragoș Luchian, președintele municipalei PNL Bacau, și Cezar…

- Liderii militari știu de milenii ca timpul de pregatire pentru o provocare este cel dinainte sa va loveasca, spune omul de știința și ofițerul naval american David Titley, la conferințele TED. „Gheții nu-i pasa cine este la Casa Alba, nu-i pasa ce partid controleaza congresul, nu-i pasa ce partid controleaza…

- Camera Reprezentantilor, aflata sub control republican, a aprobat marti inca o finantare pe termen scurt pentru guvernul american, care va ramane din nou fara fonduri la miezul noptii de joi daca Senatul nu va sprijini proiectul, transmite EFE. Cu 245 voturi pentru si 182 impotriva, Camera a votat un…

- Se tulbura apele și in interiorul ALDE, un partid mic, pentru care fiecare ales local conteaza in raportul de forțe la nivel național. Primarul din Medgidia, Valentin Vrabie, a demisionat din ALDE și arata ca s-a saturat sa faca parte dintr-un partid de oameni mici care se mulțumesc sa fie slugi…

- Platforma Romania 100, condusa de fostul premier Dacian Ciolos afirma ca steagul Uniunii Europenea fost inlaturat din poza oficiala a Guvernului Dancila, remarcand ca acest lucru se intampla in conditiile in care Viorica Dancila a fost europarlamentar, iar Romania se pregateste pentru preluarea presedintiei…

- Viorica Dancila Parlamentarii au fost convocati, luni, in sesiune extraordinara, pentru a da votul de investitura guvernului Viorica Dancila, UDMR fiind singura formatiune politica parlamentara care nu a decis cum va vota. Membrii conducerilor celor doua Camere ale Parlamentului au decis ca audierile…

- „Pana la privatizarea societatii, cotele de zahar erau alocate astfel incat fabricile care nu puteau acoperi cota cu productia proprie cedau restul catre alte fabrici si astfel productia era realizata in Romania. Dar dupa privatizare patronii din Germania au vandut aceasta cota, iar din 2017 – cand…

- Liderii PSD si ALDE au stabilit ca numele noilor ministri din Guvernul ce va fi condus de premierul desemnat, Viorica Dancila, sa fie anuntate la sfarsitul acestei saptamani. Asta desi toata lumea se astepta ca noua componenta sa fie anuntata astazi, dupa sedinta coalitiei de guvernare. Presedintele…

- Maxim Levedinschi, conilierul pe probleme juridice și relații instituțiloanele al președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, a sesizat Serviciul de Informații și Securitate (SIS) în legatura cu faptul ca, în raionul Ialoveni (10-12 kilometri de

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a contrazis miercuri pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, care afirmase in aceeasi zi ca mutarea la Ierusalim a ambasadei americane in Israel se va produce in maximum un an.Intr-un interviu acordat in exclusivitate agentiei Reuters, Trump…

- Presedintele Klaus Iohannis a respins prima propunere de premier interimar pentru Paul Stanescu, a doua propunere fiind Mihai Fifor. Liderii PSD se reunesc, marti, la ora 11.00, in sedinta CExN, pentru a decide cine va fi propunerea pentru functia de premier, dupa demisia lui Mihai Tudose. Dragnea a…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea este hotarat sa supuna la vot o noua demitere a propriului premier, caz in care s-ar astepta ca Mihai…

- Liderii PSD se vor reuni luni la Bucuresti, au declareat surse politice pentru Antena 3. Sedinta CExN in care urma sa se discute despre restructurarea guvernului a fost programata lunea trecuta pentru data de 29 ianuarie, dar numerosi lideri ai partidului au cerut o sedinta urgenta.

- Mai multi lideri locali ai PSD au recunoscut existenta unei rupturi in partid, spunand ca Liviu Dragnea si Mihai Tudose trebuie sa aiba o abordare constructiva. Liderii ALDE, in schimb,considera ca tensiunile din PSD se pot rezolva doar la un congres si ”nu se pot baga intre Trabant si Mercedes”.

- Protest spontan in noaptea de miercuri spre joi la cariera Jilț Nord. Minerii din schimbul III refuza sa lucreze, nemulțumiți de majorarile salariale propuse de administrație la discuțiile de miercuri, de 7,8%. Liderii de sindicat din zona au m...

- Liderii PSD s-au reunit intr-o ședința a Comitetului Excutiv care tinde sa devina una maraton, durand deja peste 4 ore. Pentru ca ședința este una foarte importanta, liderii PSD au apelat la masuri de securitate fara precedent. Pe langa deja clasicul bruiaj al telefoanelor, care se intampla…

- Liderii PSD se reunesc, astazi, in prima sedinta din acest an, printre subiectele care ar putea fi discutate in Comitetul Executiv National fiind restructurarea Guvernului, convocarea unui congres extraordinar si modificarea Statutului PSD.Comitetul Executiv National (CExN) se va intruni de…

- Alerta mai putin obisnuita pe o autostrada din California, Statele Unite, dupa ce in jur de 20 de pui de gaina au fost observati pe sensul de mers spre Los Angeles.Pasarile au ajuns pe sosea dupa ce o cusca plina cu pui a cazut dintr-un camion.

- Fortele israeliene de ocupatie au arestat 2.466 de palestinieni in Ierusalim in 2017, potrivit unui studiu statistic, relateaza miercuri agentia iordaniana de presa Petra. Studiul, care a fost publicat de centrul de informare Wadi Hilweh din Ierusalim, ce monitorizeaza incalcarile israeliene…

- Autoritatile de la Bruxelles se pregatesc sa ceara o crestere importanta a contributiilor pentru viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene, dupa 2020, pentru a sustine puterea financiara a acesteia dupa Brexit si pentru a putea face fata unor noi obiective strategice, relateaza Financial…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin a deplans intr-un comunicat disparitia "unei scriitoare minunate, a carei voce originala si hotarata a contribuit la dezvoltarea culturii israeliene". Ronit Matalon a fost cunoscuta si pe scena literara internationala, iar romanele sale au fost traduse…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca Ministerul de Externe trebuie sa ia în serios posibilitatea mutarii Ambasadei României în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, mentionând ca are toata capacitatea institutionala sa

- Ministerul israelian de Externe a initiat contacte cu cel putin zece tari care au exprimat interesul de a muta ambasadele la Ierusalim, dupa exemplul SUA, afirma Tzipi Hotovely, adjunct al ministrului israelian de Externe, printre aceste state figurând, conform unor surse

- Sindicalistii si conducerea companiei americane Ford au anuntat ca s-au inteles in privinta semnarii Contractului Colectiv de Munca, insa astazi angajatii fabricii au potestat. Salariatii ii acuza pe liderii de sindicat de tradare.

- Presedintele polonez Andrzej Duda a acuzat liderii UE ca "mint" cand afirma ca reforma justitiei din Polonia ameninta statul de drept si standardele democratice, la cateva ore dupa declansarea de catre Bruxelles a unei proceduri ce ar putea duce la suspendarea drepturilor de vot ale Varsoviei in UE.

- NEMULTUMIRI…Liderii de sindicat atrag din nou atentia asupra faptului ca sistemul de educatie din Romania este subfinantat si ca problemele semnalate de-a lungul anilor nu s-au rezolvat. Astfel, in continuare sunt multe scoli care nu corespund standardelor europene; multi profesori au salariile la nivelul…

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei, primit marti de Papa Francisc, i-a oferit acestuia un tablou reprezentand orasul vechi din Ierusalim, in care apare Domul Stancii si Biserica Sfantului Mormant, informeaza AFP. "Dragul meu prieten si frate", a declarat regele, salutandu-l pe papa la inceputul…

- Marea Britanie a facut "suficiente progrese" in clarificarea a trei aspecte esentiale ale Brexitului, a decis vineri UE 27 (UE fara Marea Britanie - n.r.), liderii europeni dandu-si acordul oficial pentru inceperea urmatoarei faze a negocierilor cu Marea Britanie.

- Polițiștii israelieni au facut o serie de arestari in timpul unui protest inițiat de 400 de palestinieni, in orașul Ramallah din Cisiordania, protest survenit ca urmare a declarației președintelui SUA ,Donald Trump, despre mutarea ambasadei americane la Ierusalim.

- In cadrul Summit-ului Extraordinar despre Al-Quds (Ierusalim), Organizatia de Cooperare Islamica se opune ferm deciziei presedintelui american, Donald Trump, de recunoastere a orasului Ierusalim drept capitala a Israelului. Liderii musulmani indeamna la recunoasterea oficiala a Palestinei si a capitalei…

- Dezvoltatorul imobiliar care construiește cateva blocuri in zona Strazii Mihai Viteazul, a solicitat și a primit avizul Comisiei de Circulatie, in vederea derularii unor lucrari ce implica restricționarea circulației. Astfel, in perioada 22-24 decembrie va fi inchisa circulatia pe Mihai Viteazul – tronsonul…

- Liderii din Uniunea Europeana vor conveni joi sa extinda cu inca șase luni sancțiunile blocului comunitar impotriva Rusiei, impuse din cauza anexarii peninsulei ucrainene Crimeea și a sprijinului pentru rebelii pro-ruși din estul Ucraine.

- Premierul Romaniei Mihai Tudose s-a aflat ieri intr-o vizita scurta la Timișoara, unde s-a intalnit cu președintele Consiliului Județean Calin Dobra și prefectul Eva Andreaș. Deși s-au discutat chestiuni de interes public, legate, printre altele de infrastructura Timișului, reprezentanții autoritaților…

- Partidul Social Democrat a anunțat ca va anula mitingurile care erau programate la acest final de saptamana. Potrivit unui comunicat al partidului, decizia a fost luata din respect fața de Regele Mihai. Partidul Social Democrat anunța ca va anula mitingurile programate pentru acest final de saptamana.…

- Conducerea Partidului Social Democrat (SPD) din Germania a decis in unanimitate deschiderea negocierilor cu conservatorii cancelarului Angela Merkel privind formarea unui nou guvern de coaliție, toate opțiunile fiind pe masa discuțiilor, a declarat luni un oficial de top al SPD. Conform…

- Un 1 decembrie marcat de proteste și conflicte între liderii statului. PSD își aduce vineri simpatizanții la București, la parada, pentru ca liderii partidului sa fie susținuți, în cazul unor proteste.

- Analizele efectuate in situl considerat a fi mormantul lui Iisus Hristos au datat in secolul al IV-lea materialele utilizate la acoperirea acestuia, confirmand astfel informatiile istoricilor, a indicat marti un om de stiinta implicat in aceasta lucrare. Chiar daca nu ofera din punct de vedere…

- Daca n-ai ajuns inca la Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim, cunoscuta ca locul inmormantarii lui Hristos, poți sa mai aștepți puțin, pana cand nu vor mai exista dubii ca acolo a fost ingropat Iisus. Exista date științifice care contrazic faptele scrise in Noul Testament.

- Cercetarile de la mormantul lui Isus Cristos au confirmat ca acesta dateaza din anul 345. Astfel, structura este mai veche decat considerau unii experți, iar aceasta noua descoperire este considerata o alta dovada ca Isus ar fi fost intr-adevar inmormantat in acest loc considerat sfant. Testele desfașurate…