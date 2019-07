Stiri pe aceeasi tema

- Academia Romana, prin Sectia de arte, arhitectura si audiovizual, lanseaza marti, 9 iulie 2019, monumentala lucrare "Arta din Romania, din preistorie in contemporaneitate", publicata de Editura Academiei Romane, in parteneriat cu Editura Mega din Cluj-Napoca. Evenimentul va avea loc in Aula Academiei…

- Alfa Software, unul dintre furnizorii de sisteme informatice de business cu cea mai dinamica ascensiune pe piața din Transilvania, anunța afaceri cu o creștere anuala susținuta, anul 2018 insemnand o majorare a vanzarilor cu peste 50%, ajungand la o cifra de afaceri de 8,5 milioane lei și un profit…

- Filmul columbian "Monos", de Alejandro Landes, a castigat Trofeul "Transilvania", la gala TIFF ce a avut loc, sambata seara, la Teatrul National din Cluj-Napoca. Premiul este in valoare de 15.000 de euro. In "Monos", opt membri adolescenti ai unei trupe de gherila si ostatica lor se ascund in munti.…

- Actorul Nicolas Cage a primit, sambata, la Cluj-Napoca, Trofeul 'Transilvania' al TIFF pentru Contributia Speciala adusa Cinematografiei Mondiale, ocazie cu care a spus ca ii place foarte mult cum...

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Cluj-Napoca, ca nu este o noutate ca formatiunea pe care o conduce primeste voturi din afara Transilvaniei si ca cei care au pus in discutie acest lucru fie nu stiau, fie doresc sa manipuleze opinia publica. …

- USAMV Cluj-Napoca și Muzeul Etnografic al Transilvaniei, in parteneriat cu GAL Napoca Porolissum și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, va invita sa participați sambata, 25 mai 2019, incepand cu ora 11.00, la manifestarea culturala ”Impreunișul – Masurișul oilor…

- Premierul Ungariei, Orban Viktor, susține ca România a dovedit ca este capabila sa apere granițele externe ale Schengen, astfel ca merita sa faca parte din zona Schengen. „În numele Ungariei, mulțumesc României pentru tot ceea ce a facut”, a spus Orban, potrivit Mediafax.Orban…