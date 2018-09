Biserica „Sfântul Ilie” din Sinaia a găzduit cununia religioasă a fostului principe Nicolae Cununia religioasa a fostului principe Nicolae cu Alina Binder a avut loc, ieri, in Biserica „Sfantul Ilie” din Sinaia si a fost oficiata de Inaltpreasfintitul Calinic, Arhiepiscop al Argesului si Muscelului si un sobor de preoti. Masina cu care mirii au ajuns la biserica a fost intampinata de sute de oameni, care au venit cu flori, iar unii si cu steaguri cu stema casei regale, potrivit Mediafax. Mirii au iesit din masina in aplauzele multimii. Oamenii au strigat ”Nicolae” si ”Fericire”. Organizatorii au umplut lacasul de cult cu buchete de hortensii si trandafiri albi, aceleasi flori fiind asezate… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

