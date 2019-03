Stiri pe aceeasi tema

- O biserica din judetul Constanta a fost scoasa la licitatie de catre un executor judecatoresc, din cauza unui litigiu intre parohie si firma care a reconstruit cladirea, pentru stingerea unei datorii de aproximativ 360.000 de lei, informeaza MEDIAFAX. In 2009, parohia din localitatea Bugeac a ...

- O biserica din județul Constanța a fost scoasa la licitație de catre un executor judecatoresc, din cauza unui litigiu intre parohie și firma care a reconstruit cladirea, pentru stingerea unei datorii de aproximativ 360.000 de lei, scrie Mediafax.In 2009, parohia din localitatea Bugeac a decis…

- Dumnezeu cu mila! Pe pamant e cu totul altfel, cu atat mai mult cu cat statul a decis, prin hotarare judecatoreasca, ca un lacas al Domnului, o biserica din judetul Constanta, sa fie scos la licitatie. Disputa pe casa lui Dumnezeu a inceput cand s-a iscat un litigiu intre parohie si firma care a reconstruit…

- In 2009, parohia din localitatea Bugeac a decis reconstruirea vechii biserici, ce data din 1863, iar pentru aceasta a contractat o firma. Societatea nu si-a primit insa banii datorati, astfel ca a actionat Parohia Bugeac in instanta, iar in vara anului trecut o instanta a Judecatoriei Medgidia a incuviintat…

- Incredibil, dar adevarat. O biserica din Romania a fost scoasa la licitatie de catre un executor judecatoresc. Totul din cauza unui litigiu intre parohie si firma care a reconstruit cladirea, pentru stingerea unei datorii de aproximativ 360.000 de...

- Dupa ce Tribunalul Ialomița a declarat falimentul societații care administreaza Fabrica de zahar din Urziceni, obiectivul va fi vandut prin procedura de licitație publica. Valoarea de piața ar fi de 8,4 milioane de euro, valoarea de lichidare fiind de 6,3 milioane de euro. Datorii la bugetul statului…

- Alesii locali suceveni, care se vor intruni joi in sedinta de Consiliu Local a lunii ianuarie, vor lua o decizie in privinta organizarii unei noi licitatii de inchiriere a cladirii cu destinatie de cafenea, din cadrul zonei de agrement Tatarasi, inaugurata anul trecut.Licitatia de inchiriere a ...

- Scrisoarea purtand antetul "Bulletin of the atomic scientists", cu semnatura olografa a fizicianului Albert Einstein, va fi licitata la Artmark, pe 31 ianuarie in „Licitatia de Autografe, inclusiv colectia D.P.” la un pret de pornire de 1.800 E.