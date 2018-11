Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Locala și-a amintit, in ultima saptamana, ca exista, in Timișoara, și Piața Traian. De la descinderea in zona a primarului Nicolae Robu curg amenzile. Edilul anunța, in același timp, ca nu va mai permite ca un cartier intreg „sa fie terorizat”. The post Ca sa nu mai fie teroare in cartier, Piața…

- Cu unanimitate de voturi, Biroul Permanent Local al PNL Timișoara a respins strategia facuta de Alin Popoviciu pentru partid. Membrii BPL s-au declarat revoltați de acuzele pe care secretarul general al PNL Timiș le-a facut la adresa lor, declanșand astfel un nou conflict in organizația pastorita de…

- Dupa ce in București au fost inaugurate, acum cateva zile, fantanile arteziene cu jocuri de lumini și apa de 9 milioane de euro, primarul Nicolae Robu promite ca Timișoara va avea și ea arteziana ei. Așa cum a promis-o in 2012, cand „nimeni in Romania nu se gandea la așa ceva”. The post Robu: Garantez…

- Avem mii de cladiri istorice in oraș, dar proprietarii nu sunt foarte interesați ca ele sa arate bine. Dupa semi-eșecul cu taxa de supraimpozitare, primarul Nicolae Robu se gandește la o noua masura, una care sa asigure și protecția trecatorilor. Ramane de vazut daca ea va putea fi pusa in aplicare.…

- Surpriza pentru bicicliști, promisa de primarul Nicolae Robu in locul vechii piste de biciclete de pe Calea Alexandru Ioan Cuza, e gata. Consta in... patru dungi pe trotuarul mult mai lat ca inainte, trasate șerpuit pe sub pasajul de cale ferata. The post Supriza de la Parcul Botanic: fosta prima pista…

- Cand n-ai ce face te trezești vorbind. I s-a intamplat și lui Ovidiu Sirbu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor și președinte ALDE Timișoara. Doar ca sa-i dea o replica acida fostului sau șef, primarul Nicolae Robu, Sirbu, declarat inapt de angajare in Poliția Romana, ignora documente oficiale…

- Este in continuare nevoie de sange la Timișoara. Preoții unei biserici ortdodoxe din zona Dacia organizeaza, in lacașul de cult, o acțiune de donare de sange pe parcursul mai multor zile. The post Donare de sange la o biserica ortodoxa din Timișoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .

- Timișoara iși sarbatorește ziua. O știe toata lumea și nu o lungesc: pe 3 august 1919, un batalion al Armatei Romane condus de colonelul Virgil Economu intra in oraș și consfințea astfel intregirea Romaniei cu o mare parte a Banatului. The post 3 august 1919 – 3 august 2018. Arc peste timp, de la Aurel…