Biserica Ortodoxă ucraineană va crea un Vicariat pentru etnicii români din Ucraina "Dreptul de autoguvernare si de organizare va fi inscris in statutul de administrare a Vicariatului ortodox roman din cadrul Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, urmand ca acesta sa fie elaborat impreuna cu reprezentantii organizatiilor religioase care doresc sa faca parte din Vicariat, in colaborare frateasca cu Biserica Ortodoxa Romana, in conformitate cu pozitia exprimata anterior de Sfantul Sinod", conform aceluiasi serviciu de presa.



Potrivit acestuia, Vicariatul ortodox roman va fi subordonat sefului noii Biserici Ortodoxe Ucrainene, Mitropolitul Epifanie, cu o structura administrativa…

Sursa articol: dcnews.ro

