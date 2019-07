Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat o lege prin care suspenda respectarea de catre tara sa a Tratatului privind fortele nucleare intermediare (INF), care a restrictionat utilizarea rachetelor cu raza medie de actiune inca din vremea Uniunii Sovietice.

- Tratatul INF, semnat de SUA si URSS in 1987, a interzis rachetele cu lansare de la sol capabile sa transporte focoase nucleare pe o distanta intre 500 si 5.500 de kilometri. In virtutea decretului care intra in vigoare de la semnarea sa, Rusia nu se mai conformeaza prevederilor tratatului. Decizia…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat miercuri o lege prin care suspenda respectarea de catre tara sa a Tratatului privind fortele nucleare intermediare (INF), care a restrictionat utilizarea rachetelor cu raza medie de actiune inca din vremea Uniunii Sovietice, relateaza dpa si AFP. Tratatul INF,…

- 'Daca nimeni nu doreste prelungirea acordului START, atunci noi nu o vom face (...). Am spus de o suta de ori ca suntem gata' sa nu-l prelungim, a declarat Putin in timpul unei intalniri avute cu directori ai agentiilor de presa, in marja Forumului Economic de la Sankt-Petersburg, in nord-vestul…

- CHIȘINAU, 15 mai - Sputnik. Acțiunea de solidaritate cu directorul portalului „RIA Novosti – Ucraina”, Kiril Vîșinski, care se afla deja de un an dupa gratii pentru acuzația falsa de tradare de patrie, are loc la Ambasada Ucrainei din Moscova. Acțiune de solidaritate…

- CHIȘINAU, 13 mai - Sputnik. Acțiunea de solidaritate cu directorul portalului „RIA Novosti – Ucraina”, Kiril Vîșinski, care se afla deja de doi an dupa gratii pentru acuzația falsa de tradare de patrie, va avea loc pe 15 mai, la Ambasada Ucrainei din Moscova. Facem…

- China a informat luni ca nu va participa la discutii cu Statele Unite si Rusia privind un nou acord pentru limitarea armelor nucleare, relateaza Reuters potrivit news.ro.Presedintele american Donald Trump a declarat ca el si presedintele rus Vladimir Putin au discutat vineri despre posibilitatea…

- Trump a precizat ca a discutat cu omologul sau rus subiecte precum Coreea de Nord, Ucraina si Venezuela, dar si despre comert si arme nucleare. In aceleasi mesaje, el a precizat ca au discutat despre ancheta americana privind implicarea Rusiei in sistemul politic american, inclusiv in alegerile…